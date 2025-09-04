Assine UOL
Mali
World Cup - Qualification Africa
Comoros
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
Mali x Comoros: Palpite de Odd Altas, Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
5 min







Mali x Comores: Favoritismo da casa e expectativa de poucos gols


Vamos mergulhar na análise do confronto entre Mali e Comores, um jogo crucial pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontece nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Stade Municipal de Berkane.



  • Data: 4 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (Horário de Brasília)

  • Local: Stade Municipal de Berkane

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo


Mali e Comores se enfrentam em um jogo crucial pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida, que promete ser disputada, traz o Mali como favorito nas casas de apostas, mas com um cenário de poucos gols no horizonte. A análise das odds e estatísticas recentes aponta para um confronto com forte solidez defensiva de ambas as equipes.


A seguir, apresentamos uma análise completa das odds e estatísticas para ajudá-lo com seus palpites de Mali x Comores, explorando o favoritismo da equipe da casa e a tendência de um placar com poucos gols.


Mali x Comoros: Palpite e Odds



  • As odds do mercado de apostas sugerem um cenário de poucos gols no jogo Mali x Comores.


Nossos palpites para o jogo Mali x Comoros




  • Menos de 2.5 Gols na Partida (odd 1.55): Uma das odds mais baixas e com maior probabilidade. A estatística de que 6 das últimas 10 partidas fora de casa de Comores terminaram com menos de 2.5 gols reforça essa tendência.




  • Empate no Primeiro Tempo (odd 2.16): Comores empatou no meio tempo em 6 das últimas 10 partidas fora. O histórico sugere que a equipe começa o jogo de forma mais conservadora, buscando manter o resultado.




  • Comores Marca Mais de 0.5 Gols (odd 2.16): Apesar da tendência de poucos gols, Comores marcou em 9 das suas últimas 10 partidas fora de casa, indicando que a equipe tem conseguido ser eficaz, mesmo em cenários desfavoráveis.




Análise das odds e do jogo


A odd para a vitória de Mali é de 1.47, confirmando o favoritismo da equipe da casa. Já a vitória de Comores está em 7.71, e o empate em 4.01, mostrando que são considerados resultados menos prováveis.


O cenário de poucos gols é reforçado por outra odd interessante: Mali marcar menos de 1.5 gols (odd 1.87). Essa estatística, presente em 6 das últimas 7 partidas do Mali em casa, aponta para um ataque que não tem sido avassalador, mesmo jogando em seus domínios.


Mali x Comoros: Palpites Alternativos




  • Resultado Exato 1-0 para Mali (odd 4.13): Considerado o resultado mais provável, reforça a tendência de um jogo com placar magro e a vitória dos mandantes.




  • Apenas uma equipe marca (Ambas as equipes marcam - Não, odd 1.44): A odd para que apenas uma equipe balance as redes é bem baixa, com 1.44. Essa aposta é uma forma de explorar a força defensiva de Comores e a dificuldade do ataque de Mali.




  • Primeiro gol do Mali (odd 1.40): O favoritismo de Mali e a possibilidade de um jogo truncado, com poucos gols, tornam essa odd bastante atrativa. Se o Mali marcar o primeiro, a probabilidade de vitória é alta.




Conclusão e Palpite Final


O jogo entre Mali e Comores deve ser tenso e taticamente fechado. O Mali é o favorito para sair com a vitória, mas não deve ser uma partida de placar elástico.


A aposta mais segura parece ser a de Menos de 2.5 Gols na partida (odd 1.55). Para quem busca uma odd com retorno mais elevado, o Empate no Primeiro Tempo (odd 2.16) ou o Resultado Exato de 1-0 para o Mali (odd 4.13) são ótimas opções.








Mali x Comoros: Escalações Oficiais

Mali x Comoros: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations
Comoros
0 - 0
Mali
2023 World Cup - Qualification Africa
Comoros
0 - 3
Mali

