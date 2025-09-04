Mali x Comoros: Palpite de Odd Altas, Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09

Mali x Comores: Favoritismo da casa e expectativa de poucos gols
Vamos mergulhar na análise do confronto entre Mali e Comores, um jogo crucial pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontece nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Stade Municipal de Berkane.
- Data: 4 de setembro de 2025
- Horário: 16h (Horário de Brasília)
- Local: Stade Municipal de Berkane
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo
Mali e Comores se enfrentam em um jogo crucial pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida, que promete ser disputada, traz o Mali como favorito nas casas de apostas, mas com um cenário de poucos gols no horizonte. A análise das odds e estatísticas recentes aponta para um confronto com forte solidez defensiva de ambas as equipes.
A seguir, apresentamos uma análise completa das odds e estatísticas para ajudá-lo com seus palpites de Mali x Comores, explorando o favoritismo da equipe da casa e a tendência de um placar com poucos gols.
Mali x Comoros: Palpite e Odds
- As odds do mercado de apostas sugerem um cenário de poucos gols no jogo Mali x Comores.
Nossos palpites para o jogo Mali x Comoros
Menos de 2.5 Gols na Partida (odd 1.55): Uma das odds mais baixas e com maior probabilidade. A estatística de que 6 das últimas 10 partidas fora de casa de Comores terminaram com menos de 2.5 gols reforça essa tendência.
Empate no Primeiro Tempo (odd 2.16): Comores empatou no meio tempo em 6 das últimas 10 partidas fora. O histórico sugere que a equipe começa o jogo de forma mais conservadora, buscando manter o resultado.
Comores Marca Mais de 0.5 Gols (odd 2.16): Apesar da tendência de poucos gols, Comores marcou em 9 das suas últimas 10 partidas fora de casa, indicando que a equipe tem conseguido ser eficaz, mesmo em cenários desfavoráveis.
Análise das odds e do jogo
A odd para a vitória de Mali é de 1.47, confirmando o favoritismo da equipe da casa. Já a vitória de Comores está em 7.71, e o empate em 4.01, mostrando que são considerados resultados menos prováveis.
O cenário de poucos gols é reforçado por outra odd interessante: Mali marcar menos de 1.5 gols (odd 1.87). Essa estatística, presente em 6 das últimas 7 partidas do Mali em casa, aponta para um ataque que não tem sido avassalador, mesmo jogando em seus domínios.
Mali x Comoros: Palpites Alternativos
Resultado Exato 1-0 para Mali (odd 4.13): Considerado o resultado mais provável, reforça a tendência de um jogo com placar magro e a vitória dos mandantes.
Apenas uma equipe marca (Ambas as equipes marcam - Não, odd 1.44): A odd para que apenas uma equipe balance as redes é bem baixa, com 1.44. Essa aposta é uma forma de explorar a força defensiva de Comores e a dificuldade do ataque de Mali.
Primeiro gol do Mali (odd 1.40): O favoritismo de Mali e a possibilidade de um jogo truncado, com poucos gols, tornam essa odd bastante atrativa. Se o Mali marcar o primeiro, a probabilidade de vitória é alta.
Conclusão e Palpite Final
O jogo entre Mali e Comores deve ser tenso e taticamente fechado. O Mali é o favorito para sair com a vitória, mas não deve ser uma partida de placar elástico.
A aposta mais segura parece ser a de Menos de 2.5 Gols na partida (odd 1.55). Para quem busca uma odd com retorno mais elevado, o Empate no Primeiro Tempo (odd 2.16) ou o Resultado Exato de 1-0 para o Mali (odd 4.13) são ótimas opções.