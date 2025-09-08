Malawi x Libéria: Palpite, statísticas, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Malawi x Libéria: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo H das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Bingu National Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.

O confronto é crucial para as pretensões das duas equipes no grupo. O Malawi, em 5º lugar, joga em casa e busca uma vitória para subir na tabela e embolar a disputa. A Libéria, atual 3ª colocada, precisa de um bom resultado fora de casa para se manter firme na briga por uma vaga na próxima fase.

Malawi x Libéria Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.40 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.53 na Bet365



💧 Palpite 3. Malawi vence, odd pagando 2.05 na Betnacional



Para as apostas em Malawi x Libéria, indicamos esses três palpites com base no resultado do primeiro turno e no perfil de poucos gols de ambas as seleções.

🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.40

Este é o palpite mais seguro para a partida. O jogo de ida entre as equipes terminou com a vitória do Malawi por 1 a 0.

Além disso, 71% dos jogos do Malawi e 57% dos da Libéria terminaram com menos de 2,5 gols. Em um jogo tenso de eliminatórias, a tendência de um placar baixo é muito forte.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.53

Alinhado com a expectativa de poucos gols, é muito provável que pelo menos uma das equipes não marque.

O primeiro jogo foi 1 a 0, e ambas as seleções têm dificuldades ofensivas. O cenário mais provável é uma vitória por placar magro ou um empate sem gols, o que torna esta aposta muito atraente.

💧 Palpite 3. Malawi vence, odd pagando 2.05

O Malawi leva vantagem no confronto por jogar em casa e por já ter vencido a Libéria como visitante nesta eliminatória.

A equipe vem de uma vitória importante na última rodada, enquanto a Libéria vem de uma derrota dura. O fator casa e o momento devem ser decisivos para a vitória do Malawi.

Malawi x Libéria: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Malawi x Libéria ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



📺 Onde vai passar: FIFA+



Malawi x Libéria: Último jogo entre os times



17/11/2023 - Libéria 0-1 Malawi



Malawi x Libéria: Quem Ganha? Melhores Odds

O Malawi é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 48,8%. A Libéria tem 27,4% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 33,9%.