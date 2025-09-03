Assine UOL
Malaysia
Friendlies - World Wide
Bukit Jalil National Stadium
Singapore
Malásia x Singapura: Palpite, Odds e Dicas, Amistoso, 04/09

Publicado
03.09.2025
Atualizado em
03.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Malásia x Singapura: 3 Melhores Palpites


Para os palpites de Malásia x Singapura, analisamos o histórico recente das equipes e o desempenho em seus últimos jogos. A expectativa é de uma partida equilibrada, com boas chances de gols.



  • Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.75

  • Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20


Para os palpites de Malásia x Singapura, observamos que as duas seleções têm mostrado um bom poder ofensivo. O momento atual das equipes sugere um jogo com potencial para muitos gols e emoção.


Malásia x Singapura: Palpites Alternativos


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que a partida terá um ritmo intenso desde o início, com chances de gols dos dois lados. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa as estatísticas e entende do jogo. É um confronto com tudo para dar bom retorno.



  • Malásia Vence e Ambos Marcam - odd 4.50

  • Singapura Vence ou Empata - odd 2.30

  • Total de Escanteios Acima de 9.5 - odd 2.40


Malásia x Singapura: Super Palpite



  • Placar Exato 2x2 - odd 12.00


Palpites por Odds


Odds Baixas


As odds baixas são ótimas para quem busca apostar com segurança, mesmo que o retorno seja menor. É uma forma de diminuir os riscos e ainda se divertir.



  • Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45

  • Malásia Vence - odd 2.00

  • Singapura Empata ou Ganha - odd 1.50


Odds Médias


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São ideais para quem busca boas oportunidades de lucro.



  • Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20

  • Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.75


Odds Altas


As odds altas são para os apostadores mais ousados, que buscam grandes lucros. É preciso ter cautela e analisar bem antes de apostar.



  • Malásia Vence por 2 Gols de Diferença - odd 5.50

  • Singapura Vence por 1 Gol de Diferença - odd 6.00

  • Placar Exato 1x3 - odd 10.00


Malásia x Singapura: Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Malásia x Singapura - Amistoso

  • Data: 04/09/2025

  • Horário: 13h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional Bukit Jalil, Kuala Lumpur

  • Transmissão: Sem transmissão


Como as Equipes Chegam para o Confronto


A Malásia busca uma vitória para dar moral à equipe e mostrar a força do futebol local. A equipe tem investido em jovens talentos e busca uma identidade tática sólida para as próximas competições. Singapura, por sua vez, quer mostrar que pode fazer frente a qualquer adversário, buscando surpreender a Malásia em seu território. A equipe aposta na experiência de seus jogadores e em um esquema tático bem definido.


Últimos Jogos


Malásia


A Malásia tem mostrado um desempenho irregular, com vitórias e derrotas alternadas. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos.


✅ Malásia 2x1 Vietnã - Amistoso


❌ Malásia 0x1 Cabo Verde - Amistoso


🟡 Malásia 0x0 Cabo Verde - Amistoso


✅ Malásia 2x0 Nepal - Amistoso


🟡 Malásia 0x0 Singapura - Amistoso


Singapura


Singapura também demonstra um desempenho inconstante, oscilando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa se ajustar para ter mais confiança.


✅ Bangladesh 1x2 Singapura - Amistoso


✅ Singapura 2x0 Maldivas - Amistoso


🟡 Singapura 1x1 Hong Kong - Amistoso


❌ Singapura 0x1 Nepal - Amistoso


❌ Vietnã 2x1 Singapura - Amistoso


Malásia x Singapura: Prognóstico Breve


Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para os dois lados. A Malásia, jogando em casa, pode ter uma leve vantagem, mas Singapura tem condições de surpreender.


A expectativa é de um confronto equilibrado, com os dois times buscando a vitória. Fique de olho nos mercados de gols, que podem render bons lucros. 

Malaysia x Singapore: Palpite do Dia

Malaysia x Singapore: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Malaysia x Singapore: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 AFF Championship
Malaysia
0 - 0
Singapore
2022 AFF Championship
Malaysia
4 - 1
Singapore
2022 Friendlies
Singapore
2 - 1
Malaysia
2014 AFF Championship
Singapore
1 - 3
Malaysia

