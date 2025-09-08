Malásia x Palestina: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 08/09

Malásia x Palestina: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A partida Malásia x Palestina acontece neste dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia. O duelo promete ser um bom teste para as seleções.

De um lado, a Malásia busca mostrar sua força e conquistar uma vitória importante. Do outro, a Palestina quer provar seu valor e começar a temporada com o pé direito.

Palpites de Malásia x Palestina: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Malásia - odd 2.10



🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95



🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20



Palpites Alternativos Malásia x Palestina

Além dos palpites principais, separamos outras opções interessantes para você apostar neste amistoso. Vale a pena conferir essas dicas e aumentar suas chances de ganhar.



🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.05



🎯 Malásia marca primeiro gol - odd 1.80



🎯 Palestina para marcar no 2º tempo - odd 2.00



Super Palpites Malásia x Palestina



🎯 Malásia vence por 2 gols de diferença - odd 4.50



🎯 Artilheiro do jogo: Faisal Halim - odd 5.00



🎯 Total de escanteios: mais de 10.5 - odd 2.50



⚖️ Palpites de Odds Médias Malásia x Palestina

Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com boas chances de acerto e odds atrativas.



🟡 Ambos os times marcam: sim - odd 1.95



🟡 Total de gols: mais de 2.5 - odd 2.20



🚀 Palpites de Odds Altas Malásia x Palestina



🔴 Placar exato: 2 x 1 para Malásia - odd 9.00



🔴 Artilheiro do jogo: Hamed Hamdan - odd 6.00



Malásia x Palestina: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 08 de setembro de 2025

Horário: 10:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia

Competição: Amistoso Internacional

Onde assistir: Novibet



Fique ligado para não perder nenhum lance!

Malásia x Palestina: Escalações prováveis

Malásia: Syihan Hazmi; Gabriel Palmero, Ubaidullah Shamsul, Matthew Davies, Daniel Ting; Harith Haiqal, Nooa Laine, Nazmi Faiz, Safawi Rasid; Arif Aiman, Faisal Halim.

Palestina: Rami Hamada; Ahmad Taha, Michel Termanini, Amid Mahajna, Musab Al-Battat; Agustín Manzur, Oday Kharoub, Tamer Seyam, Oday Dabbagh; Wessam Abou, Hamed Hamdan.

Como Malásia e Palestina Chegam Para o Confronto

Para fazer seus palpites, é importante saber como as seleções chegam para o amistoso. Analisamos o desempenho recente de cada equipe, as prováveis escalações e o histórico de confrontos.

Últimos Jogos da Malásia

A Malásia tem mostrado um desempenho com altos e baixos, buscando uma identidade de jogo. Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando que precisa melhorar a consistência.

Nos jogos mais recentes, a Malásia tem se mostrado eficiente no ataque, mas precisa fortalecer sua defesa para evitar gols.



✅ Malásia 2 x 1 Cingapura



✅ Malásia 3 x 0 Vietnã



❌ Malásia 0 x 1 Cabo Verde



🟡 Malásia 1 x 1 Cabo Verde



✅ Malásia 2 x 1 Nepal



Últimos Jogos da Palestina

A Palestina vem em boa fase, mostrando um futebol consistente e competitivo. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva e pela eficiência no ataque.

Nos últimos jogos, a Palestina tem demonstrado um bom entrosamento entre os jogadores e um padrão de jogo definido.



🟡 Palestina 1 x 1 Omã



✅ Kuwait 0 x 2 Palestina



✅ Palestina 2 x 1 Iraque



❌ Jordânia 1 x 0 Palestina



🟡 Palestina 0 x 0 Coreia do Sul



Nossa Opinião para Malásia x Palestina

Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. A Malásia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Palestina chega com confiança e pode surpreender.

Nosso palpite é que teremos um jogo com gols, com a Malásia levando a melhor.