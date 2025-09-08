Assine UOL
Malásia x Palestina: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 08/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Malásia x Palestina: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A partida Malásia x Palestina acontece neste dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia. O duelo promete ser um bom teste para as seleções.


De um lado, a Malásia busca mostrar sua força e conquistar uma vitória importante. Do outro, a Palestina quer provar seu valor e começar a temporada com o pé direito.


Palpites de Malásia x Palestina: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Malásia - odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20


Palpites Alternativos Malásia x Palestina


Além dos palpites principais, separamos outras opções interessantes para você apostar neste amistoso. Vale a pena conferir essas dicas e aumentar suas chances de ganhar.



  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.05

  • 🎯 Malásia marca primeiro gol - odd 1.80

  • 🎯 Palestina para marcar no 2º tempo - odd 2.00


Super Palpites Malásia x Palestina



  • 🎯 Malásia vence por 2 gols de diferença - odd 4.50

  • 🎯 Artilheiro do jogo: Faisal Halim - odd 5.00

  • 🎯 Total de escanteios: mais de 10.5 - odd 2.50


⚖️ Palpites de Odds Médias Malásia x Palestina


Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com boas chances de acerto e odds atrativas.



  • 🟡 Ambos os times marcam: sim - odd 1.95

  • 🟡 Total de gols: mais de 2.5 - odd 2.20


🚀 Palpites de Odds Altas Malásia x Palestina



  • 🔴 Placar exato: 2 x 1 para Malásia - odd 9.00

  • 🔴 Artilheiro do jogo: Hamed Hamdan - odd 6.00


Malásia x Palestina: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 08 de setembro de 2025

  • Horário: 10:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia

  • Competição: Amistoso Internacional

  • Onde assistir: Novibet


Fique ligado para não perder nenhum lance!


Malásia x Palestina: Escalações prováveis


Malásia: Syihan Hazmi; Gabriel Palmero, Ubaidullah Shamsul, Matthew Davies, Daniel Ting; Harith Haiqal, Nooa Laine, Nazmi Faiz, Safawi Rasid; Arif Aiman, Faisal Halim.


Palestina: Rami Hamada; Ahmad Taha, Michel Termanini, Amid Mahajna, Musab Al-Battat; Agustín Manzur, Oday Kharoub, Tamer Seyam, Oday Dabbagh; Wessam Abou, Hamed Hamdan.


Como Malásia e Palestina Chegam Para o Confronto


Para fazer seus palpites, é importante saber como as seleções chegam para o amistoso. Analisamos o desempenho recente de cada equipe, as prováveis escalações e o histórico de confrontos.


Últimos Jogos da Malásia


A Malásia tem mostrado um desempenho com altos e baixos, buscando uma identidade de jogo. Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando que precisa melhorar a consistência.


Nos jogos mais recentes, a Malásia tem se mostrado eficiente no ataque, mas precisa fortalecer sua defesa para evitar gols.



  • ✅ Malásia 2 x 1 Cingapura

  • ✅ Malásia 3 x 0 Vietnã

  • ❌ Malásia 0 x 1 Cabo Verde

  • 🟡 Malásia 1 x 1 Cabo Verde

  • ✅ Malásia 2 x 1 Nepal


Últimos Jogos da Palestina


A Palestina vem em boa fase, mostrando um futebol consistente e competitivo. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva e pela eficiência no ataque.


Nos últimos jogos, a Palestina tem demonstrado um bom entrosamento entre os jogadores e um padrão de jogo definido.



  • 🟡 Palestina 1 x 1 Omã

  • ✅ Kuwait 0 x 2 Palestina

  • ✅ Palestina 2 x 1 Iraque

  • ❌ Jordânia 1 x 0 Palestina

  • 🟡 Palestina 0 x 0 Coreia do Sul


Nossa Opinião para Malásia x Palestina


Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. A Malásia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Palestina chega com confiança e pode surpreender.


Nosso palpite é que teremos um jogo com gols, com a Malásia levando a melhor.

Malaysia x Palestine: Palpite do Dia

Malaysia Vence

Malaysia Vence
Superbet logo
2.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

+18. Aposte com responsabilidade.

Malaysia x Palestine: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Malaysia x Palestine: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2018 World Cup - Qualification Asia
Palestine
6 - 0
Malaysia
2018 World Cup - Qualification Asia
Malaysia
0 - 6
Palestine

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Malaysia
Empate
Palestine

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

