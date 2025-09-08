- V
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- D
- E
Malásia x Palestina: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 08/09
Malásia x Palestina: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A partida Malásia x Palestina acontece neste dia 8 de setembro de 2025, às 10:00 (horário de Brasília), no Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia. O duelo promete ser um bom teste para as seleções.
De um lado, a Malásia busca mostrar sua força e conquistar uma vitória importante. Do outro, a Palestina quer provar seu valor e começar a temporada com o pé direito.
Palpites de Malásia x Palestina: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Malásia - odd 2.10
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.20
Palpites Alternativos Malásia x Palestina
Além dos palpites principais, separamos outras opções interessantes para você apostar neste amistoso. Vale a pena conferir essas dicas e aumentar suas chances de ganhar.
- 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.05
- 🎯 Malásia marca primeiro gol - odd 1.80
- 🎯 Palestina para marcar no 2º tempo - odd 2.00
Super Palpites Malásia x Palestina
- 🎯 Malásia vence por 2 gols de diferença - odd 4.50
- 🎯 Artilheiro do jogo: Faisal Halim - odd 5.00
- 🎯 Total de escanteios: mais de 10.5 - odd 2.50
⚖️ Palpites de Odds Médias Malásia x Palestina
Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com boas chances de acerto e odds atrativas.
- 🟡 Ambos os times marcam: sim - odd 1.95
- 🟡 Total de gols: mais de 2.5 - odd 2.20
🚀 Palpites de Odds Altas Malásia x Palestina
- 🔴 Placar exato: 2 x 1 para Malásia - odd 9.00
- 🔴 Artilheiro do jogo: Hamed Hamdan - odd 6.00
Malásia x Palestina: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 08 de setembro de 2025
- Horário: 10:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, Johor, Malásia
- Competição: Amistoso Internacional
- Onde assistir: Novibet
Fique ligado para não perder nenhum lance!
Malásia x Palestina: Escalações prováveis
Malásia: Syihan Hazmi; Gabriel Palmero, Ubaidullah Shamsul, Matthew Davies, Daniel Ting; Harith Haiqal, Nooa Laine, Nazmi Faiz, Safawi Rasid; Arif Aiman, Faisal Halim.
Palestina: Rami Hamada; Ahmad Taha, Michel Termanini, Amid Mahajna, Musab Al-Battat; Agustín Manzur, Oday Kharoub, Tamer Seyam, Oday Dabbagh; Wessam Abou, Hamed Hamdan.
Como Malásia e Palestina Chegam Para o Confronto
Para fazer seus palpites, é importante saber como as seleções chegam para o amistoso. Analisamos o desempenho recente de cada equipe, as prováveis escalações e o histórico de confrontos.
Últimos Jogos da Malásia
A Malásia tem mostrado um desempenho com altos e baixos, buscando uma identidade de jogo. Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando que precisa melhorar a consistência.
Nos jogos mais recentes, a Malásia tem se mostrado eficiente no ataque, mas precisa fortalecer sua defesa para evitar gols.
- ✅ Malásia 2 x 1 Cingapura
- ✅ Malásia 3 x 0 Vietnã
- ❌ Malásia 0 x 1 Cabo Verde
- 🟡 Malásia 1 x 1 Cabo Verde
- ✅ Malásia 2 x 1 Nepal
Últimos Jogos da Palestina
A Palestina vem em boa fase, mostrando um futebol consistente e competitivo. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva e pela eficiência no ataque.
Nos últimos jogos, a Palestina tem demonstrado um bom entrosamento entre os jogadores e um padrão de jogo definido.
- 🟡 Palestina 1 x 1 Omã
- ✅ Kuwait 0 x 2 Palestina
- ✅ Palestina 2 x 1 Iraque
- ❌ Jordânia 1 x 0 Palestina
- 🟡 Palestina 0 x 0 Coreia do Sul
Nossa Opinião para Malásia x Palestina
Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. A Malásia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Palestina chega com confiança e pode surpreender.
Nosso palpite é que teremos um jogo com gols, com a Malásia levando a melhor.
Malaysia x Palestine: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Malaysia x Palestine: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Malaysia x Palestine: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
- V
Greece Vence