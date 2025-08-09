Málaga x Real Bétis: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Málaga x Real Bétis: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Málaga e Real Bétis se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, em amistoso de pré-temporada. A partida será disputada no Estádio La Rosaleda, em Málaga, com início às 15h30 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente duas equipes com realidades bem distintas. O Málaga tenta se reestruturar após temporadas de instabilidade, enquanto o Real Bétis chega com elenco competitivo para mais um ano de La Liga e competições continentais.

Mesmo sendo um amistoso, o jogo serve como termômetro para testar ideias e dar ritmo aos jogadores.

Málaga x Real Bétis Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Vitória do Real Bétis – odd pagando 1.80 na Bet365







Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.75 na Novibet





A tendência é de um confronto com boas chances ofensivas e ritmo solto, típico de pré-temporada. O favoritismo é claro para o Bétis, mas o Málaga pode contribuir com gols.

Vitória do Real Bétis – odd pagando 1.80

Mesmo fora de casa, o Bétis tem mais recursos técnicos e deve impor sua qualidade. A equipe vem de boas campanhas recentes e pode dominar o jogo, mesmo tratando-se de um amistoso.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85

O estilo mais aberto de pré-temporada costuma favorecer esse tipo de linha. O Bétis deve criar bastante e o Málaga, empurrado pela torcida, pode aproveitar espaços.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.75

O fator casa pode ajudar o Málaga a marcar pelo menos uma vez. Já o Bétis tem volume ofensivo suficiente para deixar o seu gol independentemente do cenário.

Málaga x Real Bétis: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Málaga x Real Bétis