Málaga x Real Bétis: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Málaga x Real Bétis: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Málaga e Real Bétis se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, em amistoso de pré-temporada. A partida será disputada no Estádio La Rosaleda, em Málaga, com início às 15h30 (horário de Brasília).


O duelo coloca frente a frente duas equipes com realidades bem distintas. O Málaga tenta se reestruturar após temporadas de instabilidade, enquanto o Real Bétis chega com elenco competitivo para mais um ano de La Liga e competições continentais.


Mesmo sendo um amistoso, o jogo serve como termômetro para testar ideias e dar ritmo aos jogadores. 


Málaga x Real Bétis Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Vitória do Real Bétisodd pagando 1.80 na Bet365




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.85 na Superbet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.75 na Novibet




A tendência é de um confronto com boas chances ofensivas e ritmo solto, típico de pré-temporada. O favoritismo é claro para o Bétis, mas o Málaga pode contribuir com gols.


Vitória do Real Bétis – odd pagando 1.80


Mesmo fora de casa, o Bétis tem mais recursos técnicos e deve impor sua qualidade. A equipe vem de boas campanhas recentes e pode dominar o jogo, mesmo tratando-se de um amistoso.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85


O estilo mais aberto de pré-temporada costuma favorecer esse tipo de linha. O Bétis deve criar bastante e o Málaga, empurrado pela torcida, pode aproveitar espaços.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.75


O fator casa pode ajudar o Málaga a marcar pelo menos uma vez. Já o Bétis tem volume ofensivo suficiente para deixar o seu gol independentemente do cenário.


Málaga x Real Bétis: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Málaga x Real Bétis



  • ℹ️ Jogo: Málaga x Real Bétis - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio La Rosaleda, Málaga, Espanha

Ver mais Ver menos

Malaga x Real Betis: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Malaga x Real Betis: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2017 La Liga
Real Betis
2 - 1
Malaga
2017 La Liga
Malaga
0 - 2
Real Betis
2016 La Liga
Malaga
1 - 2
Real Betis
2016 La Liga
Real Betis
1 - 0
Malaga
2015 La Liga
Real Betis
0 - 1
Malaga

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta.


Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

