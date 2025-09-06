Assine UOL
Malaga
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
Segunda División - Spain
Estadio La Rosaleda
Granada CF
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.2
2
4.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.03
x
3.22
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
3.25
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
3.05
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
3.25
2
4.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 05:30

Málaga x Granada: Palpite Odds +5, +8, Onde Assistir, 2ª Divisão Espanhola, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Málaga x Granada: palpite com odds altas +5, +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado (06/09), a partir das 16h00, pela 4ª rodada da 2ª divisão da Espanha, direto de La Rosaleda.


Málaga x Granada: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa de risco menor, os mercados priorizam cenários mais prováveis, trazendo segurança ao apostador.



  • Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.41

  • 🟦 Palpite: Málaga ou empate (dupla chance) – odd 1.22

  • 🔥 Palpite: Granada não vence sem sofrer gols – odd 1.12

  • 🛡️ Palpite: Ambas equipes marcam: Não – odd 1.73

  • 🎯 Palpite: Málaga com handicap 0 (empate devolve) – odd 1.39


🔎 Esses palpites oferecem menor risco e refletem o equilíbrio, mas ainda com leve favoritismo para o Málaga diante do seu torcedor.


Málaga x Granada: Palpite com odds médias


🔎 Aqui o risco aumenta, mas também o potencial de retorno, com apostas em cenários competitivos.



  • Palpite: Resultado Final: Vitória do Málaga – odd 1.93

  • 🟨 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.24

  • 🔥 Palpite: Intervalo/Final Empate-Málaga – odd 4.74

  • 🛡️ Palpite: Ambas equipes marcam – odd 2.04

  • 🎯 Palpite: Granada com mais de 1.5 gols – odd 3.83


🔎 O Granada tem força ofensiva suficiente para incomodar, mas o Málaga em casa costuma se impor. Por isso, a vitória do time da casa combinada a gols pode ser um cenário interessante.


Málaga x Granada: Palpite com odds altas


🔎 Agora entramos em mercados arriscados, mas com cotações acima de 3.00 que podem gerar retornos expressivos.



  • Palpite: Placar exato 2x1 para o Málaga – odd 8.42

  • 🟨 Palpite: Placar exato 1x0 para o Málaga – odd 5.57

  • 🔥 Palpite: Vitória do Granada sem sofrer gols – odd 5.74

  • 🛡️ Palpite: Granada vence e ambas marcam – odd 8.87

  • 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida – odd 4.06


🔎 As odds altas refletem a imprevisibilidade do clássico andaluz. Placar magro a favor do Málaga é realista, mas não se pode descartar uma vitória surpreendente do Granada em contra-ataques.


🔥 Super Palpite Málaga x Granada


⭐ Palpite: Intervalo/Final Empate-Málaga – odd 4.74


🔎 A partida promete equilíbrio nos primeiros 45 minutos, mas a força do Málaga diante da sua torcida pode ser decisiva na etapa final. Esse mercado une a tendência de jogo truncado no início com a capacidade do Málaga de crescer na reta decisiva.


📺 Onde Assistir Málaga x Granada


O jogo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, a partir das 16h00 (horário de Brasília). A partida pode ter transmissão de casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha do Jogo



  • Jogo: Málaga x Granada

  • Competição: 2ª divisão da Espanha – 4ª rodada

  • Data e Hora: Sábado, 06/09, às 16h00 (de Brasília)

  • Local: Estádio La Rosaleda, Málaga

Ver mais Ver menos

Malaga x Granada CF: Palpite do Dia

Malaga Vence
Superbet logo
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Qatar - Russia
2
1.82
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.92
Barra - Cianorte
1
2
Múltipla
6.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
139.78
Apostar agora

Malaga x Granada CF: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Malaga x Granada CF: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Malaga
1 - 0
Granada CF
2024 Segunda División
Granada CF
2 - 2
Malaga
2022 Segunda División
Granada CF
1 - 0
Malaga
2022 Segunda División
Malaga
1 - 1
Granada CF
2022 Friendlies Clubs
Granada CF
1 - 1
Malaga

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Malaga
Empate
Granada CF

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e autocontrole:



  • 🎯 Estabeleça limites de valor antes de começar.

  • 📉 Não aumente suas apostas para recuperar perdas.

  • ⏱️ Determine tempo máximo de permanência em cada sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção, ansiedade ou frustração.

  • 👥 Se sentir dificuldade em manter o controle, procure ajuda profissional.

  • ➡️ Lembre-se: a aposta deve ser uma forma de entretenimento, nunca obrigação.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte