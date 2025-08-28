- D
Mainz x Rosenborg: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
Mainz x Rosenborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Mainz e Rosenborg se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Mewa Arena, em Mainz, na Alemanha, jogo da volta de acesso à Liga Conferência.
O time nórdico está na frente da eliminatória após a vitória em Trondheim, na Noruega por 2 a 1.
Agora, o time da Bundesliga terá de se superar se quiser continuar na competição da UEFA. Já o time norueguês terá segurar a vantagem alcançada no jogo da ida.
Mainz x Rosenborg Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 3-0 para Mainz
Um cenário plausível de vitória convincente do Mainz, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 9.05 com bom potencial.
Mainz x Rosenborg: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Mainz sem sofrer, odd 2.57 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 2.10 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.49 na Esportes da Sorte
1. Mainz para vencer sem sofrer golos
O Mainz tem defesa sólida e o Rosenborg pode ter dificuldades ofensivas fora de casa. A odd de 2.57 oferece bom valor.
2. Ambas as equipas NÃO marcam
O Rosenborg pode não marcar, dada a superioridade defensiva do Mainz. A odd de 2.10 é sólida.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
O Mainz deve dominar e criar oportunidades, podendo resultar em vários golos. Odd atraente para este mercado.
Mainz x Rosenborg: Onde Assistir
O jogo passa na GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Mainz x Rosenborg- Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mewa Arena, Mainz, Alemanha.
- 📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)
Mainz x Rosenborg: Escalações prováveis
Mainz: Robin Zentner; Anthony Caci, Phillipp Mwene, Danny da Costa, Andreas Olsen; Nadiem Amiri, Dominik Kohr, Kaishu Sano, Lee Jae-sung; Benedict Hollerbach, Paul Nebel.
Rosenborg: Sander Tangvik; Aslak Witry, Tomas Nemcik, Mikkel Ceide, Adrian Pereira; Jesper Reitan-Sunde, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Simen Nordli; Emil Ceide, Dino Islamovic.
Mainz x Rosenborg: Como chegam os times
Mainz
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (67%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (1 G/J)
Rosenborg
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (80%)
- 🤝 1 Empate (20%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,2 G/J)
Mainz x Rosenborg: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Rosenborg.
- Rosenborg 2-1 Mainz UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26
FSV Mainz 05 x Rosenborg: Palpite do Dia
FSV Mainz 05 x Rosenborg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FSV Mainz 05 x Rosenborg: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
