Mainz x Rosenborg: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Mainz x Rosenborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Mainz e Rosenborg se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Mewa Arena, em Mainz, na Alemanha, jogo da volta de acesso à Liga Conferência.

O time nórdico está na frente da eliminatória após a vitória em Trondheim, na Noruega por 2 a 1.

Agora, o time da Bundesliga terá de se superar se quiser continuar na competição da UEFA. Já o time norueguês terá segurar a vantagem alcançada no jogo da ida.

Mainz x Rosenborg Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 3-0 para Mainz

Um cenário plausível de vitória convincente do Mainz, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 9.05 com bom potencial.

Mainz x Rosenborg: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória Mainz sem sofrer, odd 2.57 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 2.10 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.49 na Esportes da Sorte



1. Mainz para vencer sem sofrer golos

O Mainz tem defesa sólida e o Rosenborg pode ter dificuldades ofensivas fora de casa. A odd de 2.57 oferece bom valor.

2. Ambas as equipas NÃO marcam

O Rosenborg pode não marcar, dada a superioridade defensiva do Mainz. A odd de 2.10 é sólida.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

O Mainz deve dominar e criar oportunidades, podendo resultar em vários golos. Odd atraente para este mercado.

Mainz x Rosenborg: Onde Assistir

O jogo passa na GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Mainz x Rosenborg - Liga Conferência

- Liga Conferência

📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mewa Arena, Mainz, Alemanha.



📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)



Mainz x Rosenborg: Escalações prováveis

Mainz: Robin Zentner; Anthony Caci, Phillipp Mwene, Danny da Costa, Andreas Olsen; Nadiem Amiri, Dominik Kohr, Kaishu Sano, Lee Jae-sung; Benedict Hollerbach, Paul Nebel.

Rosenborg: Sander Tangvik; Aslak Witry, Tomas Nemcik, Mikkel Ceide, Adrian Pereira; Jesper Reitan-Sunde, Ole Selnaes, Santeri Vaananen, Simen Nordli; Emil Ceide, Dino Islamovic.

Mainz x Rosenborg: Como chegam os times

Mainz



⚽️ 3 Jogos



✅ 1 Vitória (33%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (67%)

🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

(0,67 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (1 G/J)



Rosenborg



⚽️ 5 Jogos



✅ 4 Vitórias (80%)

🤝 1 Empate (20%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (0,2 G/J)



Mainz x Rosenborg: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Rosenborg.