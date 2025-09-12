Assine UOL
FSV Mainz 05
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Bundesliga - Germany
MEWA ARENA
RB Leipzig
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 23:57

Mainz x Leipzig Palpite, Odds, Onde Assistir, Escalações, Bundesliga, 13/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Mainz x Leipzig: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Mainz e Leipzig jogam neste sábado, dia 13 de setembro, na MEWA ARENA, em Mainz, pelas 10h30 (horário de Brasília), em partida válida pela rodada 3 da Bundesliga.


O Mainz 05, jogando em casa, quer mostrar sua força e somar pontos importantes. Já o Leipzig, buscando manter o bom desempenho, entra em campo com o objetivo de conquistar mais uma vitória fora de casa.


O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de ajuste: o Mainz tenta transformar solidez defensiva em melhores resultados, enquanto o Leipzig, apesar da força ofensiva, precisa corrigir as falhas no setor defensivo para subir na tabela.


Mainz x Leipzig Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Leipzig para vencer - Odd 1.80

  • 🎯 Ambos marcam sim - Odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.15


💰 Palpites de Odds Baixas Mainz x Leipzig



  • 🟢 Leipzig para vencer - Odd 1.80 Risco: Baixo Justificativa: O RB Leipzig tem um histórico superior contra o Mainz 05 e um melhor desempenho recente.


⚖️ Palpites de Odds Médias Mainz x Leipzig



  • 🟡 Ambos marcam sim - Odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm um bom poder ofensivo, com média de gols alta.


🚀 Palpites de Odds Altas Mainz x Leipzig



  • 🔴 Leipzig vence por 2 gols de diferença - Odd 3.50 Risco: Alto Justificativa: O RB Leipzig tem um ataque forte e pode conseguir uma vitória com boa margem de gols.


Mainz x Leipzig: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Mainz x Leipzig

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • Local: MEWA ARENA, Mainz

  • Competição: Bundesliga

  • Onde assistir: Novibet


Mainz x Leipzig: Escalações prováveis


Mainz: Robin Zentner; Danny da Costa, Stefan Bell, Phillipp Mwene, Anthony Caci; Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Dominik Kohr, Lee Jae-sung; Nelson Weiper, Arnaud Nordin


Leipzig: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Chris Baumgartner, Xaver Schlager, Ezechiel Banzuzi, Johan Bakayoko; Rômulo Cardoso, Antonio Nusa.


Como Mainz e Leipzig Chegam Para o Confronto


Pela 3ª rodada da Bundesliga 2025/26, Mainz e Leipzig se enfrentam em busca de afirmação no campeonato.


O Mainz aparece em 13º lugar, somando apenas 1 ponto após duas rodadas, ainda sem vitórias, com 1 gol marcado e 2 sofridos.


Do outro lado, o Leipzig ocupa a 11ª posição, com 3 pontos, conquistados em 1 vitória e 1 derrota, balançando as redes 2 vezes, mas já sofrendo 6 gols.

FSV Mainz 05 x RB Leipzig: Palpite do Dia

RB Leipzig Vence
Superbet logo
2.67
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Newcastle - Wolves
1
1.42
Manchester City - Manchester United
1
1.74
SC Braga - GIL Vicente
1
1.5
Múltipla
3.71
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.12
Apostar agora

FSV Mainz 05 x RB Leipzig: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FSV Mainz 05 x RB Leipzig: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Bundesliga
RB Leipzig
1 - 2
FSV Mainz 05
2024 Bundesliga
FSV Mainz 05
0 - 2
RB Leipzig
2023 Bundesliga
RB Leipzig
0 - 0
FSV Mainz 05
2023 Bundesliga
FSV Mainz 05
2 - 0
RB Leipzig
2022 Bundesliga
RB Leipzig
0 - 3
FSV Mainz 05

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FSV Mainz 05
Empate
RB Leipzig

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

