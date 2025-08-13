Madagáscar x República Centro-Africana: Palpite, Onde Assistir, Odds, 13/08 CHAN

Madagáscar x República Centro-Africana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Madagáscar e República Centro-Africana se enfrentam nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pela fase de grupos do Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Estádio Benjamin Mkapa National, na Tanzânia.

A seleção de Madagáscar quer sua primeira vitória para ganhar moral na competição. Já a República Centro-Africana busca surpreender e somar os primeiros pontos, após duas derrotas nos dois jogos iniciais.

Em confronto estarão os dois últimos classificados do Grupo B da competição.

Madagáscar x República Centro-Africana: Como chegam os times

Madagáscar: Ainda sem triunfos na competição



⚽ 2 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 1 empate (50%)

❌ 1 derrota (50%)

⚽ 1 golo marcado (média de 0,5 por jogo)

🥅 2 golos sofridos (média de 1 por jogo)



República Centro-Africana: Só derrotas na competição



⚽ 2 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 2 derrotas (100%)

⚽ 2 golos marcados (média de 1 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 2,5 por jogo)



Madagáscar x República Centro-Africana: Nossas Melhores Dicas





Palpite 1 – Vitória do Madagáscar – odd pagando 2.10 na bet365







Palpite 2 – Empate – odd pagando 3.10 na bet365







Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Sim – odd pagando 2.20 na bet365





Vitória do Madagáscar - odd pagando 2.10

Madagáscar chega com elenco mais entrosado e experiência recente em edições anteriores da CHAN. Jogando em campo neutro, mas com maior estabilidade tática, tem boas chances de conquistar os três pontos.

Empate - odd pagando 3.10

A igualdade é um cenário possível pela forma equilibrada como as duas seleções devem se comportar. Um ponto na estreia pode ser visto como positivo para ambas, e isso pode travar as ações ofensivas nos minutos finais.

Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.20

Mesmo com equilíbrio, é provável que as duas seleções encontrem espaços para atacar. Em torneios curtos, cada gol é crucial, e isso deve incentivar um jogo mais aberto, aumentando a probabilidade de gols para ambos os lados.

Madagáscar x República Centro-Africana: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo:



⚽️ Confronto: Madagáscar x República Centro-Africana pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 13/08/2025



⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Tanzânia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Madagáscar x República Centro-Africana: Escalações prováveis

Madagáscar: Ramandimbisoa; Rabemananjara, Ratsimbazafy, Randriamanampisoa, Rabearivelo; Rakotoson, Rafanomezantsoa, Rakotondrajoa, Razafimahatana; Ranaivoson, Rakotondraibe.

República Centro-Africana: Ngarsouma; Yangao, Fourdeau, Basse, Namngbena; Mounguide, Guesset-Bangagbi, Ngaro, Zoumara; Kogbeto, Fayanga.