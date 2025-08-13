- D
Madagáscar x República Centro-Africana: Palpite, Onde Assistir, Odds, 13/08 CHAN
Madagáscar x República Centro-Africana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Madagáscar e República Centro-Africana se enfrentam nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pela fase de grupos do Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Estádio Benjamin Mkapa National, na Tanzânia.
A seleção de Madagáscar quer sua primeira vitória para ganhar moral na competição. Já a República Centro-Africana busca surpreender e somar os primeiros pontos, após duas derrotas nos dois jogos iniciais.
Em confronto estarão os dois últimos classificados do Grupo B da competição.
Madagáscar x República Centro-Africana: Como chegam os times
Madagáscar: Ainda sem triunfos na competição
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 1 empate (50%)
- ❌ 1 derrota (50%)
- ⚽ 1 golo marcado (média de 0,5 por jogo)
- 🥅 2 golos sofridos (média de 1 por jogo)
República Centro-Africana: Só derrotas na competição
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 2 derrotas (100%)
- ⚽ 2 golos marcados (média de 1 por jogo)
- 🥅 5 golos sofridos (média de 2,5 por jogo)
Madagáscar x República Centro-Africana: Nossas Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Madagáscar – odd pagando 2.10 na bet365
Palpite 2 – Empate – odd pagando 3.10 na bet365
Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Sim – odd pagando 2.20 na bet365
Vitória do Madagáscar - odd pagando 2.10
Madagáscar chega com elenco mais entrosado e experiência recente em edições anteriores da CHAN. Jogando em campo neutro, mas com maior estabilidade tática, tem boas chances de conquistar os três pontos.
Empate - odd pagando 3.10
A igualdade é um cenário possível pela forma equilibrada como as duas seleções devem se comportar. Um ponto na estreia pode ser visto como positivo para ambas, e isso pode travar as ações ofensivas nos minutos finais.
Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.20
Mesmo com equilíbrio, é provável que as duas seleções encontrem espaços para atacar. Em torneios curtos, cada gol é crucial, e isso deve incentivar um jogo mais aberto, aumentando a probabilidade de gols para ambos os lados.
Madagáscar x República Centro-Africana: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Tudo que precisa saber do jogo:
- ⚽️ Confronto: Madagáscar x República Centro-Africana pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 13/08/2025
- ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Tanzânia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Madagáscar x República Centro-Africana: Escalações prováveis
Madagáscar: Ramandimbisoa; Rabemananjara, Ratsimbazafy, Randriamanampisoa, Rabearivelo; Rakotoson, Rafanomezantsoa, Rakotondrajoa, Razafimahatana; Ranaivoson, Rakotondraibe.
República Centro-Africana: Ngarsouma; Yangao, Fourdeau, Basse, Namngbena; Mounguide, Guesset-Bangagbi, Ngaro, Zoumara; Kogbeto, Fayanga.
Madagascar x Central African Republic: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Madagascar x Central African Republic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Madagascar x Central African Republic: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
O futebol é uma paixão que une as pessoas, e a emoção de torcer pelo seu time é incomparável. Ao apostar no jogo entre Madagáscar x República Centro-Africana, lembre-se que o mais importante é a diversão e o Jogo Responsável.
Aposte com responsabilidade. Estabeleça um limite de gastos e o encare como uma forma de entretenimento, nunca como uma fonte de renda. O jogo deve ser um prazer, não uma preocupação. Se precisar de ajuda para controlar seus hábitos, procure suporte profissional.
Divirta-se com o jogo e aposte com responsabilidade!
