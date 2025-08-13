Assine UOL
Madagascar
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Central African Republic
Madagáscar x República Centro-Africana: Palpite, Onde Assistir, Odds, 13/08 CHAN

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Madagáscar x República Centro-Africana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Madagáscar e República Centro-Africana se enfrentam nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pela fase de grupos do Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Estádio Benjamin Mkapa National, na Tanzânia.


A seleção de Madagáscar quer sua primeira vitória para ganhar moral na competição. Já a República Centro-Africana busca surpreender e somar os primeiros pontos, após duas derrotas nos dois jogos iniciais.


Em confronto estarão os dois últimos classificados do Grupo B da competição.


Madagáscar x República Centro-Africana: Como chegam os times


Madagáscar: Ainda sem triunfos na competição



  • 2 jogos disputados

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 1 empate (50%)

  • 1 derrota (50%)

  • 1 golo marcado (média de 0,5 por jogo)

  • 🥅 2 golos sofridos (média de 1 por jogo)


República Centro-Africana: Só derrotas na competição



  • 2 jogos disputados

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 2 derrotas (100%)

  • 2 golos marcados (média de 1 por jogo)

  • 🥅 5 golos sofridos (média de 2,5 por jogo)


Madagáscar x República Centro-Africana: Nossas Melhores Dicas




  • Palpite 1 – Vitória do Madagáscarodd pagando 2.10 na bet365




  • Palpite 2 – Empateodd pagando 3.10 na bet365




  • Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Simodd pagando 2.20 na bet365




Vitória do Madagáscar - odd pagando 2.10


Madagáscar chega com elenco mais entrosado e experiência recente em edições anteriores da CHAN. Jogando em campo neutro, mas com maior estabilidade tática, tem boas chances de conquistar os três pontos.


Empate - odd pagando 3.10


A igualdade é um cenário possível pela forma equilibrada como as duas seleções devem se comportar. Um ponto na estreia pode ser visto como positivo para ambas, e isso pode travar as ações ofensivas nos minutos finais.


Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.20


Mesmo com equilíbrio, é provável que as duas seleções encontrem espaços para atacar. Em torneios curtos, cada gol é crucial, e isso deve incentivar um jogo mais aberto, aumentando a probabilidade de gols para ambos os lados.


Madagáscar x República Centro-Africana: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tudo que precisa saber do jogo:



  • ⚽️ Confronto: Madagáscar x República Centro-Africana pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 13/08/2025

  • ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Tanzânia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Madagáscar x República Centro-Africana: Escalações prováveis


Madagáscar: Ramandimbisoa; Rabemananjara, Ratsimbazafy, Randriamanampisoa, Rabearivelo; Rakotoson, Rafanomezantsoa, Rakotondrajoa, Razafimahatana; Ranaivoson, Rakotondraibe. 


República Centro-Africana: Ngarsouma; Yangao, Fourdeau, Basse, Namngbena; Mounguide, Guesset-Bangagbi, Ngaro, Zoumara; Kogbeto, Fayanga.

Madagascar x Central African Republic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Madagascar x Central African Republic: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Madagascar
0 - 0
Central African Republic
2023 World Cup - Qualification Africa
Central African Republic
1 - 4
Madagascar
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Central African Republic
2 - 0
Madagascar
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Madagascar
0 - 3
Central African Republic
2018 World Cup - Qualification Africa
Madagascar
2 - 2
Central African Republic

Jogo Responsável


O futebol é uma paixão que une as pessoas, e a emoção de torcer pelo seu time é incomparável. Ao apostar no jogo entre Madagáscar x República Centro-Africana, lembre-se que o mais importante é a diversão e o Jogo Responsável.


Aposte com responsabilidade. Estabeleça um limite de gastos e o encare como uma forma de entretenimento, nunca como uma fonte de renda. O jogo deve ser um prazer, não uma preocupação. Se precisar de ajuda para controlar seus hábitos, procure suporte profissional.


Divirta-se com o jogo e aposte com responsabilidade!

