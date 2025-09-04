Madagáscar x Rep. Centro-Africana: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 04/09

Madagáscar e República Centro-Africana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Madagáscar e República Centro-Africana se enfrentam nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília), e o palco do confronto será o Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.

O confronto promete ser disputado, com ambas as seleções buscando uma vitória importante para se manterem vivas na competição. Madagáscar não quer desperdiçar a oportunidade de pontuar, enquanto a República Centro-Africana busca surpreender.

Palpites de Madagáscar x República Centro-Africana: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10



🎯 Total de gols: menos de 2.5 - odd 1.65



🎯 Madagáscar marca o primeiro gol - odd 1.90



Palpites Alternativos Madagáscar x República Centro-Africana



🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.05



🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.50



🎯 Resultado correto: 1x1 - odd 6.50



Super Palpites Madagáscar x República Centro-Africana



🚀 Resultado correto e ambas marcam - 2x1 Madagascar - odd 7.00



💰 Palpites de Odds Baixas Madagáscar x República Centro-Africana



🔵 Total de gols: menos de 1.5 - odd 1.90



🟢 Madagascar ou Empate - odd 1.45



🟡 Dupla chance: Madagascar ou República Centro-Africana - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Madagáscar x República Centro-Africana



🔵 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo - odd 3.50



🟢 Madagascar vence - odd 2.75



🟡 Empate anula aposta: Madagascar - odd 2.90



🚀 Palpites de Odds Altas Madagáscar x República Centro-Africana



🔵 Resultado correto: 0x1 - odd 10.00



🟢 República Centro-Africana vence e ambas marcam - odd 7.50



🟡 República Centro-Africana para vencer qualquer tempo - odd 7.00



Madagáscar x República Centro-Africana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Madagáscar x República Centro-Africana - Eliminatórias Copa do Mundo da África 2025



📅 Data: 04/09/2025



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos.



📺 Transmissão: FIFA+.



Madagáscar x República Centro-Africana: Escalações prováveis

Madagáscar: Michel Ramandimbisoa; Nantenaina Randriamanampisoa, Bono Rabearivelo, Heriniaina Randrianirina, Hajatiana Ratsimbazafy; Nicolas Randriamanampisoa, Mika Razafimahatana, Harison Randrianantenaina, Lalaina Rafanomezantsoa; Jean Ranaivoson, Félicité Manohatsoa.

República Centro-Africana: Mauril Abimala; Leonce Namgbema, Cyril Kokpakpa-Boko, Donald Guesset-Bangagbi, Flory Yangao; Cherubin Basse-Zokana, Fourdeau Miambaye, Melky Ndokomandji, Héritier Namsona; Dimitri Kogbeto, Ange Zoumara.

Como Madagáscar e República Centro-Africana Chegam Para o Confronto

Madagáscar e República Centro-Africana se encontram em um momento crucial das Eliminatórias. Ambos os times precisam desesperadamente da vitória para manter vivas as esperanças de classificação para a Copa do Mundo.

A expectativa é de um jogo com muita disputa e entrega em campo, com as duas equipes buscando impor seu ritmo e conquistar os três pontos.

Últimos Jogos de Madagáscar

Madagascar tem mostrado um desempenho consistente em seus últimos jogos, com algumas vitórias importantes que demonstram a força da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para Madagascar. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Madagascar 2x1 Al Wahda - Pro League



✅ Al-Ahli 1x3 Madagascar - Pro League



🟡 Madagascar 0x0 Damac - Pro League



❌ Al Kholood 1x0 Madagascar - Pro League



✅ Madagascar 2x1 Al Hkaleej - Pro League



Últimos Jogos da República Centro-Africana

A República Centro-Africana vem de uma sequência de resultados mistos em seus últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Pro League.



✅ Al-Raed 1x2 República Centro-Africana - Pro League



✅ República Centro-Africana 2x0 Al-Fayha - Pro League



❌ Al-Ahli 4x1 República Centro-Africana - Pro League



✅ República Centro-Africana 1x0 Al-Ettifaq - Pro League



❌ Al-Qadisiyah FC 4x1 República Centro-Africana - Pro League



Nossa Opinião para Madagáscar x República Centro-Africana

Com base nas análises e estatísticas, esperamos um jogo equilibrado entre Madagascar e República Centro-Africana. Acreditamos que a partida terá um ritmo intenso, com chances de gol para ambos os lados.

Acreditamos que o empate no primeiro tempo é uma boa aposta, considerando o equilíbrio entre as equipes. Além disso, a expectativa de poucos gols e a possibilidade de Madagascar marcar o primeiro gol também são boas opções.