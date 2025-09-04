Assine UOL
Madagascar
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Central African Republic
  • E
  • D
  • D
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.25
2
3.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.05
2
3.65
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.06
x
3
2
3.55
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.05
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 10:30

Madagáscar x Rep. Centro-Africana: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Madagáscar e República Centro-Africana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Madagáscar e República Centro-Africana se enfrentam nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília), e o palco do confronto será o Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.


O confronto promete ser disputado, com ambas as seleções buscando uma vitória importante para se manterem vivas na competição. Madagáscar não quer desperdiçar a oportunidade de pontuar, enquanto a República Centro-Africana busca surpreender.


Palpites de Madagáscar x República Centro-Africana: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10

  • 🎯 Total de gols: menos de 2.5 - odd 1.65

  • 🎯 Madagáscar marca o primeiro gol - odd 1.90


Palpites Alternativos Madagáscar x República Centro-Africana



  • 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.05

  • 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.50

  • 🎯 Resultado correto: 1x1 - odd 6.50


Super Palpites Madagáscar x República Centro-Africana



  • 🚀 Resultado correto e ambas marcam - 2x1 Madagascar - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Madagáscar x República Centro-Africana



  • 🔵 Total de gols: menos de 1.5 - odd 1.90

  • 🟢 Madagascar ou Empate - odd 1.45

  • 🟡 Dupla chance: Madagascar ou República Centro-Africana - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Madagáscar x República Centro-Africana



  • 🔵 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo - odd 3.50

  • 🟢 Madagascar vence - odd 2.75

  • 🟡 Empate anula aposta: Madagascar - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Madagáscar x República Centro-Africana



  • 🔵 Resultado correto: 0x1 - odd 10.00

  • 🟢 República Centro-Africana vence e ambas marcam - odd 7.50

  • 🟡 República Centro-Africana para vencer qualquer tempo - odd 7.00


Madagáscar x República Centro-Africana: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Madagáscar x República Centro-Africana - Eliminatórias Copa do Mundo da África 2025

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos.

  • 📺 Transmissão: FIFA+.


Madagáscar x República Centro-Africana: Escalações prováveis


Madagáscar: Michel Ramandimbisoa; Nantenaina Randriamanampisoa, Bono Rabearivelo, Heriniaina Randrianirina, Hajatiana Ratsimbazafy; Nicolas Randriamanampisoa, Mika Razafimahatana, Harison Randrianantenaina, Lalaina Rafanomezantsoa; Jean Ranaivoson, Félicité Manohatsoa.


República Centro-Africana: Mauril Abimala; Leonce Namgbema, Cyril Kokpakpa-Boko, Donald Guesset-Bangagbi, Flory Yangao; Cherubin Basse-Zokana, Fourdeau Miambaye, Melky Ndokomandji, Héritier Namsona; Dimitri Kogbeto, Ange Zoumara.


Como Madagáscar e República Centro-Africana Chegam Para o Confronto


Madagáscar e República Centro-Africana se encontram em um momento crucial das Eliminatórias. Ambos os times precisam desesperadamente da vitória para manter vivas as esperanças de classificação para a Copa do Mundo.


A expectativa é de um jogo com muita disputa e entrega em campo, com as duas equipes buscando impor seu ritmo e conquistar os três pontos.


Últimos Jogos de Madagáscar


Madagascar tem mostrado um desempenho consistente em seus últimos jogos, com algumas vitórias importantes que demonstram a força da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para Madagascar. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Madagascar 2x1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1x3 Madagascar - Pro League

  • 🟡 Madagascar 0x0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1x0 Madagascar - Pro League

  • ✅  Madagascar 2x1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos da República Centro-Africana


A República Centro-Africana vem de uma sequência de resultados mistos em seus últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Pro League.



  • ✅ Al-Raed 1x2 República Centro-Africana - Pro League

  • ✅ República Centro-Africana 2x0 Al-Fayha - Pro League

  • ❌ Al-Ahli 4x1 República Centro-Africana - Pro League

  • ✅ República Centro-Africana 1x0 Al-Ettifaq - Pro League

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4x1 República Centro-Africana - Pro League


Nossa Opinião para Madagáscar x República Centro-Africana


Com base nas análises e estatísticas, esperamos um jogo equilibrado entre Madagascar e República Centro-Africana. Acreditamos que a partida terá um ritmo intenso, com chances de gol para ambos os lados.


Acreditamos que o empate no primeiro tempo é uma boa aposta, considerando o equilíbrio entre as equipes. Além disso, a expectativa de poucos gols e a possibilidade de Madagascar marcar o primeiro gol também são boas opções.

Madagascar x Central African Republic: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Australia - New Zealand
1
1.62
Ivory Coast - Burundi
1
1.21
Lithuania - Malta
1
1.74
Múltipla
3.41
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.21
Apostar agora

Madagascar x Central African Republic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Madagascar x Central African Republic: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 African Nations Championship
Madagascar
2 - 0
Central African Republic
2023 World Cup - Qualification Africa
Central African Republic
1 - 4
Madagascar
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Central African Republic
2 - 0
Madagascar
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Madagascar
0 - 3
Central African Republic
2018 World Cup - Qualification Africa
Madagascar
2 - 2
Central African Republic

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Madagascar
Empate
Central African Republic

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

