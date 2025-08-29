Assine UOL
Madagascar
African Nations Championship - World Wide
Morocco
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6
x
3.25
2
1.57
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 03:17

Madagascar x Marrocos: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 30/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Madagascar x Marrocos: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato das Nações Africanas, que acontece neste sábado (30/08), às 12h (horário de Brasília), no Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é a grande final do Campeonato das Nações Africanas, com os dois times lutando pelo título. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. A odd para o Marrocos vencer é de 1.63, e para o Madagascar é de 6.88. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.


Madagascar x Marrocos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.51

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.51

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.85


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Marrocos tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.7 gols marcados por jogo) e uma defesa sólida, que sofre em média 0.5 gols por partida. O Madagascar, por sua vez, tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Marrocos e 50% dos jogos do Madagascar tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Madagascar x Marrocos



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12

  • 🎯 Palpite: Madagáscar Anula Aposta: Empate - odd 2.76

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Marrocos E Não - odd 2.17


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Marrocos sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa.


💰 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Ou Marrocos - odd 1.12

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.47

  • 🟡 Palpite: Marrocos (-0.5) - odd 1.61


⚖️ Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.44

  • 🟢 Palpite: Marrocos Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.00

  • 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 3 - odd 3.82


🚀 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Madagáscar - odd 6.88

  • 🟢 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 7.30

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12


Madagascar x Marrocos: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Madagascar e Marrocos é a grande final do Campeonato das Nações Africanas. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times buscam o título da competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Madagascar x Marrocos - Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Madagascar e Marrocos Chegam Para o Confronto


O Madagascar chega para a partida vindo de uma campanha equilibrada, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota nos últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O Madagascar tem uma sequência de quatro jogos sem perder em todas as competições.


O Marrocos vive uma fase espetacular, com nove vitórias e apenas uma derrota em seus últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.7 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.

Madagascar x Morocco: Palpite do Dia

Morocco Vence
Superbet logo
1.59
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.41
Minnesota United FC - Portland Timbers
1
1.71
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.49
Múltipla
3.59
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.85
Apostar agora

Madagascar x Morocco: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Madagascar x Morocco: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2022 African Nations Championship
Morocco
0 - 0
Madagascar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Madagascar
Empate
Morocco

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de lazer e entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

