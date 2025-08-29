- V
Madagascar x Marrocos: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 30/08
Madagascar x Marrocos: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato das Nações Africanas, que acontece neste sábado (30/08), às 12h (horário de Brasília), no Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é a grande final do Campeonato das Nações Africanas, com os dois times lutando pelo título. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. A odd para o Marrocos vencer é de 1.63, e para o Madagascar é de 6.88. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.
Madagascar x Marrocos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.51
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.51
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.85
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Marrocos tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.7 gols marcados por jogo) e uma defesa sólida, que sofre em média 0.5 gols por partida. O Madagascar, por sua vez, tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Marrocos e 50% dos jogos do Madagascar tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
Palpites Alternativos Madagascar x Marrocos
- 🎯 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12
- 🎯 Palpite: Madagáscar Anula Aposta: Empate - odd 2.76
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Marrocos E Não - odd 2.17
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Marrocos sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa.
💰 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Ou Marrocos - odd 1.12
- 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.47
- 🟡 Palpite: Marrocos (-0.5) - odd 1.61
⚖️ Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.44
- 🟢 Palpite: Marrocos Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.00
- 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 3 - odd 3.82
🚀 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Madagáscar - odd 6.88
- 🟢 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 7.30
- 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12
Madagascar x Marrocos: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Madagascar e Marrocos é a grande final do Campeonato das Nações Africanas. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times buscam o título da competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Madagascar x Marrocos - Campeonato das Nações Africanas
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Madagascar e Marrocos Chegam Para o Confronto
O Madagascar chega para a partida vindo de uma campanha equilibrada, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota nos últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O Madagascar tem uma sequência de quatro jogos sem perder em todas as competições.
O Marrocos vive uma fase espetacular, com nove vitórias e apenas uma derrota em seus últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.7 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.
Madagascar x Morocco: Palpite do Dia
Madagascar x Morocco: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Madagascar x Morocco: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma forma de lazer e entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
