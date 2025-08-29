Madagascar x Marrocos: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 30/08

Madagascar x Marrocos: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato das Nações Africanas, que acontece neste sábado (30/08), às 12h (horário de Brasília), no Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é a grande final do Campeonato das Nações Africanas, com os dois times lutando pelo título. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. A odd para o Marrocos vencer é de 1.63, e para o Madagascar é de 6.88. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.

Madagascar x Marrocos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.51

- odd 1.51

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.51

- odd 1.51

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.85



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Marrocos tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.7 gols marcados por jogo) e uma defesa sólida, que sofre em média 0.5 gols por partida. O Madagascar, por sua vez, tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 70% dos jogos do Marrocos e 50% dos jogos do Madagascar tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Madagascar x Marrocos



🎯 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12

- odd 6.12

🎯 Palpite: Madagáscar Anula Aposta: Empate - odd 2.76

- odd 2.76

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Marrocos E Não - odd 2.17



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Marrocos sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa.

💰 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Marrocos - odd 1.12

- odd 1.12

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.47

- odd 1.47

🟡 Palpite: Marrocos (-0.5) - odd 1.61



⚖️ Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.44

- odd 3.44

🟢 Palpite: Marrocos Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 3.00

- odd 3.00

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 3 - odd 3.82



🚀 Madagascar x Marrocos: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Madagáscar - odd 6.88

- odd 6.88

🟢 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 7.30

- odd 7.30

🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.12



Madagascar x Marrocos: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Madagascar e Marrocos é a grande final do Campeonato das Nações Africanas. O Marrocos chega como grande favorito, com uma campanha impecável no torneio, enquanto o Madagascar vem de uma campanha mais equilibrada. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times buscam o título da competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Madagascar x Marrocos - Campeonato das Nações Africanas

- Campeonato das Nações Africanas

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Safaricom Stadium Kasarani, em Kasarani



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Madagascar e Marrocos Chegam Para o Confronto

O Madagascar chega para a partida vindo de uma campanha equilibrada, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota nos últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo. O Madagascar tem uma sequência de quatro jogos sem perder em todas as competições.

O Marrocos vive uma fase espetacular, com nove vitórias e apenas uma derrota em seus últimos 10 jogos. A equipe tem um desempenho global com uma média de 1.7 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. No único confronto direto entre as equipes, o Madagascar venceu por 3 a 0.