Madagáscar x Chade: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Madagáscar x Chade: veja o palpite odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Stade Larbi Zaouli, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.

Madagáscar, em 3º lugar, precisa da vitória para se manter na acirrada briga pela classificação no grupo. O adversário é a seleção do Chade, lanterna da chave, que joga apenas para cumprir tabela e tentará surpreender o favorito.

Madagáscar x Chade Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional



Para as apostas em Madagáscar x Chade, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as seleções e no resultado do primeiro turno.

🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25

Madagáscar é o grande favorito para vencer. A equipe é tecnicamente superior, joga em casa, briga pela classificação e já venceu o Chade por 3 a 0 nesta mesma eliminatória, jogando como visitante. A vitória do time da casa é o resultado mais esperado, refletido na baixa odd.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38

A seleção do Chade tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.

Contra uma equipe de Madagáscar motivada e que não sofreu gols em suas últimas duas partidas nas eliminatórias, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80

Para quem busca um retorno financeiro alto, apostar em uma repetição do placar do primeiro turno é uma excelente opção.

Um 3 a 0 para Madagáscar reflete o total domínio esperado, com uma vitória por boa margem de gols e sem ser vazado, o que se alinha perfeitamente com o cenário do jogo.

Madagáscar x Chade: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Madagáscar x Chade ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Madagáscar x Chade - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 08/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade Larbi Zaouli, Casablanca (local neutro)

📺 Onde vai passar: FIFA+



Madagáscar x Chade: Último jogo entre os times



20/11/2023 - Chade 0-3 Madagáscar



Madagáscar x Chade: Quem Ganha? Melhores Odds

A seleção de Madagáscar é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Chade é o grande azarão com apenas 9,1% de chances, enquanto o empate está cotado em 21,3%.