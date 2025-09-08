- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- D
Madagáscar x Chade: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)
Madagáscar x Chade: veja o palpite odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Stade Larbi Zaouli, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.
Madagáscar, em 3º lugar, precisa da vitória para se manter na acirrada briga pela classificação no grupo. O adversário é a seleção do Chade, lanterna da chave, que joga apenas para cumprir tabela e tentará surpreender o favorito.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Madagáscar x Chade Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional
Para as apostas em Madagáscar x Chade, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as seleções e no resultado do primeiro turno.
🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25
Madagáscar é o grande favorito para vencer. A equipe é tecnicamente superior, joga em casa, briga pela classificação e já venceu o Chade por 3 a 0 nesta mesma eliminatória, jogando como visitante. A vitória do time da casa é o resultado mais esperado, refletido na baixa odd.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38
A seleção do Chade tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.
Contra uma equipe de Madagáscar motivada e que não sofreu gols em suas últimas duas partidas nas eliminatórias, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80
Para quem busca um retorno financeiro alto, apostar em uma repetição do placar do primeiro turno é uma excelente opção.
Um 3 a 0 para Madagáscar reflete o total domínio esperado, com uma vitória por boa margem de gols e sem ser vazado, o que se alinha perfeitamente com o cenário do jogo.
Madagáscar x Chade: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Madagáscar x Chade ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Madagáscar x Chade - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 08/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Larbi Zaouli, Casablanca (local neutro)
- 📺 Onde vai passar: FIFA+
Madagáscar x Chade: Último jogo entre os times
- 20/11/2023 - Chade 0-3 Madagáscar
Madagáscar x Chade: Quem Ganha? Melhores Odds
A seleção de Madagáscar é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Chade é o grande azarão com apenas 9,1% de chances, enquanto o empate está cotado em 21,3%.
- 🏆 Madagáscar vence, odd 1.25 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.70 na Superbet
- 👀 Chade vence, odd 11.00 na F12.bet
Madagascar x Chad: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Madagascar x Chad: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Madagascar x Chad: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- D
Italy Vence