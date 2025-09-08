Assine UOL
Madagascar
World Cup - Qualification Africa
Chad
Madagáscar x Chade: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Madagáscar x Chade: veja o palpite odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Stade Larbi Zaouli, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.


Madagáscar, em 3º lugar, precisa da vitória para se manter na acirrada briga pela classificação no grupo. O adversário é a seleção do Chade, lanterna da chave, que joga apenas para cumprir tabela e tentará surpreender o favorito.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Madagáscar x Chade Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80 na Betnacional


Para as apostas em Madagáscar x Chade, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as seleções e no resultado do primeiro turno.


🔥 Palpite 1. Madagáscar vence, odd pagando 1.25


Madagáscar é o grande favorito para vencer. A equipe é tecnicamente superior, joga em casa, briga pela classificação e já venceu o Chade por 3 a 0 nesta mesma eliminatória, jogando como visitante. A vitória do time da casa é o resultado mais esperado, refletido na baixa odd.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38


A seleção do Chade tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.


Contra uma equipe de Madagáscar motivada e que não sofreu gols em suas últimas duas partidas nas eliminatórias, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Madagáscar 3 a 0, odd pagando 5.80


Para quem busca um retorno financeiro alto, apostar em uma repetição do placar do primeiro turno é uma excelente opção.


Um 3 a 0 para Madagáscar reflete o total domínio esperado, com uma vitória por boa margem de gols e sem ser vazado, o que se alinha perfeitamente com o cenário do jogo.


Madagáscar x Chade: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Madagáscar x Chade ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Madagáscar x Chade - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Larbi Zaouli, Casablanca (local neutro)

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+


Madagáscar x Chade: Último jogo entre os times



  • 20/11/2023 - Chade 0-3 Madagáscar


Madagáscar x Chade: Quem Ganha? Melhores Odds


A seleção de Madagáscar é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 80%. O Chade é o grande azarão com apenas 9,1% de chances, enquanto o empate está cotado em 21,3%.



  • 🏆 Madagáscar vence, odd 1.25 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.70 na Superbet

  • 👀 Chade vence, odd 11.00 na F12.bet


 

Madagascar x Chad: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Madagascar x Chad: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Chad
0 - 3
Madagascar

