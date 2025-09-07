Macedônia do Norte x Liechtenstein: Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias

Confira os melhores palpites para Macedônia do Norte x Liechtenstein, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Macedônia do Norte e Liechtenstein se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 07 de setembro, às 13h (horário de Brasília), na Todor Proeski National Arena. Macedônia do Norte x Liechtenstein terá transmissão do Disney+ (streaming).

A Macedônia do Norte é a 2ª colocada do Grupo J, com 8 pontos em 4, jogos. A equipe está atrás do País de Gales, que possui 10 pontos em 5 jogos. Caso vença a partida, a Macedônia do Norte será líder do grupo. Liechtenstein é o lanterna do grupo, ainda sem pontuar.

Palpites de Macedônia do Norte x Liechtenstein: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Macedônia do Norte entra como grande favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. O Liechtenstein, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque macedônio.



⚽ Resultado Final: Macedônia do Norte - Odd de 1.06 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 1.91 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.27 na Stake



Como Macedônia do Norte e Liechtenstein Chegam Para o Confronto

A Macedônia do Norte chega para esta partida com uma média de 1.5 gols marcados e 0.5 gols sofridos. A equipe registrou 4.5 chutes no gol e 2.8 chutes fora do gol, além de 3.3 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Com a chance de assumir a liderança do grupo, a Macedônia do Norte buscará uma vitória em casa para conquistar a vaga para a Copa do Mundo.

O Liechtenstein, por sua vez, é o lanterna do grupo, ainda sem pontuar. A equipe tem um ataque ineficaz, com uma média de 0.0 gols marcados, 0.8 chutes no gol e 0.3 escanteios. A defesa sofreu uma média de 3.5 gols, o que indica uma grande fragilidade. O Liechtenstein terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o adversário e buscar um bom resultado.

Palpites Alternativos Macedônia do Norte x Liechtenstein



⚽ Total de escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.85 na Stake



⚽ Múltiplo resultado correto - 4x0, 5x0, 6x0 - Odd de 3.40 na Novibet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.02 na Superbet



Palpites de Odds Altas Macedônia do Norte x Liechtenstein



⚽ Placar Exato: 4x0 - Odd de 6.20 na Novibet



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 8.00 na Superbet



Macedônia do Norte x Liechtenstein: Onde Assistir

Ficha técnica