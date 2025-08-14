Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 14/08

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Maccabi Tel Aviv e Hamrun Spartans se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no TSC Arena, em Backa Topola, Sérvia.

O Maccabi Tel Aviv chega como favorito pela tradição em competições continentais e pela maior qualidade do elenco.

Já o Hamrun Spartans, de Malta, aposta no fator surpresa para tentar conquistar um bom resultado.

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Maccabi Tel Aviv – odd pagando 1.40 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365

Palpite 3 – Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols – odd pagando 1.95 na bet365

Vitória do Maccabi Tel Aviv - odd pagando 1.40

O Maccabi Tel Aviv tem mais recursos técnicos e costuma ser dominante em confrontos contra equipes de menor expressão no cenário europeu.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70

A diferença de nível entre os times indica um jogo com boa chance de ter placar elástico, especialmente se o Maccabi marcar cedo e for para cima em busca de ampliar.

Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols - odd pagando 1.95

Com um sistema defensivo sólido e controle de posse, o Maccabi tem condições de sair com vitória sem ser vazado, dificultando ao máximo as ações ofensivas do Hamrun Spartans.

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans pela Liga Europa (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio TSC Arena Backa Topola, Sérvia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Escalações prováveis

Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Sagiv Jehezkel, Nemanja Stojic, Roy Revivo, Ali Camara; Tyrese Asante, Issouf Sissokho, Ido Shahar, Dor Peretz; Weslley Patati, Ion Nicolaescu.

Hamrun Spartans: Henry Bonello; Vincenzo Polito, Rafael Compri, Saliou Thioune, Jovan Cadjenovic; Ante Coric, Ognjen Bjelicic, Ryan Camenzuli, Joseph Mbong; N'Dri Koffi, Eder.