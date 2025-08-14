- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- D
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 14/08
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Maccabi Tel Aviv e Hamrun Spartans se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no TSC Arena, em Backa Topola, Sérvia.
O Maccabi Tel Aviv chega como favorito pela tradição em competições continentais e pela maior qualidade do elenco.
Já o Hamrun Spartans, de Malta, aposta no fator surpresa para tentar conquistar um bom resultado.
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Maccabi Tel Aviv – odd pagando 1.40 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365
Palpite 3 – Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Maccabi Tel Aviv - odd pagando 1.40
O Maccabi Tel Aviv tem mais recursos técnicos e costuma ser dominante em confrontos contra equipes de menor expressão no cenário europeu.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70
A diferença de nível entre os times indica um jogo com boa chance de ter placar elástico, especialmente se o Maccabi marcar cedo e for para cima em busca de ampliar.
Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols - odd pagando 1.95
Com um sistema defensivo sólido e controle de posse, o Maccabi tem condições de sair com vitória sem ser vazado, dificultando ao máximo as ações ofensivas do Hamrun Spartans.
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans pela Liga Europa (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio TSC ArenaBacka Topola, Sérvia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Escalações prováveis
Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Sagiv Jehezkel, Nemanja Stojic, Roy Revivo, Ali Camara; Tyrese Asante, Issouf Sissokho, Ido Shahar, Dor Peretz; Weslley Patati, Ion Nicolaescu.
Hamrun Spartans: Henry Bonello; Vincenzo Polito, Rafael Compri, Saliou Thioune, Jovan Cadjenovic; Ante Coric, Ognjen Bjelicic, Ryan Camenzuli, Joseph Mbong; N'Dri Koffi, Eder.
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- D
Galatasaray Vence
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
Jagiellonia Vence
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- E
Union St. Gilloise Vence
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- E
- E
Santa Clara Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- E
- E
Girona Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- E
- D
- E
Austria Vienna Vence
- E
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- D
Shamrock Rovers Vence