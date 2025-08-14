Assine UOL
Maccabi Tel Aviv
UEFA Europa League - World Wide
TSC Arena
Hamrun Spartans
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Maccabi Tel Aviv e Hamrun Spartans se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no TSC Arena, em Backa Topola, Sérvia.


O Maccabi Tel Aviv chega como favorito pela tradição em competições continentais e pela maior qualidade do elenco.


Já o Hamrun Spartans, de Malta, aposta no fator surpresa para tentar conquistar um bom resultado.


Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Maccabi Tel Aviv – odd pagando 1.40 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365
Palpite 3 – Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Maccabi Tel Aviv - odd pagando 1.40


O Maccabi Tel Aviv tem mais recursos técnicos e costuma ser dominante em confrontos contra equipes de menor expressão no cenário europeu.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70


A diferença de nível entre os times indica um jogo com boa chance de ter placar elástico, especialmente se o Maccabi marcar cedo e for para cima em busca de ampliar.


Maccabi Tel Aviv vence sem sofrer gols - odd pagando 1.95


Com um sistema defensivo sólido e controle de posse, o Maccabi tem condições de sair com vitória sem ser vazado, dificultando ao máximo as ações ofensivas do Hamrun Spartans.


Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans pela Liga Europa (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio TSC ArenaBacka Topola, Sérvia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Escalações prováveis


Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Sagiv Jehezkel, Nemanja Stojic, Roy Revivo, Ali Camara; Tyrese Asante, Issouf Sissokho, Ido Shahar, Dor Peretz; Weslley Patati, Ion Nicolaescu.


Hamrun Spartans: Henry Bonello; Vincenzo Polito, Rafael Compri, Saliou Thioune, Jovan Cadjenovic; Ante Coric, Ognjen Bjelicic, Ryan Camenzuli, Joseph Mbong; N'Dri Koffi, Eder.

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Palpite do Dia

Maccabi Tel Aviv Vence
Superbet logo
1.21
Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Maccabi Tel Aviv x Hamrun Spartans: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Hamrun Spartans
1 - 2
Maccabi Tel Aviv

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Maccabi Tel Aviv
Empate
Hamrun Spartans

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

