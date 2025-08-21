Assine UOL
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Maccabi Tel Aviv e Dínamo Kiev se enfrentam em solo neutro na Sérvia, em jogo de ida nas eliminatórias da Liga Europa. A bola rola a partir das 15:00 (horário de Brasília) na TSC ArenaBacka Topola, Sérvia.

Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • ⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.80 na Bet365

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 2.10 na Bet365

  • ⚡Palpite 3. Resultado Final: Maccabi Tel Aviv, odd pagando 2.45 na Bet365


⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5


Essa é uma aposta inteligente pois o apostador acredita que o jogo será movimentado e com vários gols.


A expectativa é que algum dos times crie chances suficientes para balançar as redes várias vezes.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não


O Dínamo Kiev pode sentir dificuldades por jogar frente a uma equipe com maior rodagem nesta fase da temporada.


⚡ Palpite 3. Resultado Fina: Maccabi Tel Aviv 


Este placar exato combina os dois palpites anteriores e oferece um lucro excelente.


O Maccabi Tel Aviv tem o mando apesar de jogar longe da sua torcida. Contudo, pode vencer um Dínamo Kiev que busca o melhor rendimento nessa época europeia.


Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio TSC ArenaBacka Topola, Sérvia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Escalações prováveis


Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Tyrese Asante, Raz Shlomo, Nemanja Stojic, Roy Revivo; Issouf Sissokho, Ido Shahar, Dor Peretz, Osher Davida; Ion Nicolaescu, Elad Madmon.


Dínamo Kiev: Ruslan Neshcheret; Kostiantyn Vivcharenko, Oleksandr Karavaev, Taras Mykhavko, Kristian Bilovar; Maksim Bragaru, Oleksandr Yatsyk, Oleksandr Pikhalyonok, Mykola Mykhailenko; Eduardo Guerrero, Nazar Voloshyn.


Maccabi Tel Aviv x Dynamo Kyiv: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Maccabi Tel Aviv x Dynamo Kyiv: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Dynamo Kyiv
0 - 0
Maccabi Tel Aviv
2015 UEFA Champions League
Dynamo Kyiv
1 - 0
Maccabi Tel Aviv
2015 UEFA Champions League
Maccabi Tel Aviv
0 - 2
Dynamo Kyiv

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Maccabi Tel Aviv
Empate
Dynamo Kyiv

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

