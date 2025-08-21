- V
- V
- V
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Maccabi Tel Aviv e Dínamo Kiev se enfrentam em solo neutro na Sérvia, em jogo de ida nas eliminatórias da Liga Europa. A bola rola a partir das 15:00 (horário de Brasília) na TSC ArenaBacka Topola, Sérvia.
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- ⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.80 na Bet365
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 2.10 na Bet365
- ⚡Palpite 3. Resultado Final: Maccabi Tel Aviv, odd pagando 2.45 na Bet365
⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5
Essa é uma aposta inteligente pois o apostador acredita que o jogo será movimentado e com vários gols.
A expectativa é que algum dos times crie chances suficientes para balançar as redes várias vezes.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não
O Dínamo Kiev pode sentir dificuldades por jogar frente a uma equipe com maior rodagem nesta fase da temporada.
⚡ Palpite 3. Resultado Fina: Maccabi Tel Aviv
Este placar exato combina os dois palpites anteriores e oferece um lucro excelente.
O Maccabi Tel Aviv tem o mando apesar de jogar longe da sua torcida. Contudo, pode vencer um Dínamo Kiev que busca o melhor rendimento nessa época europeia.
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio TSC ArenaBacka Topola, Sérvia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Maccabi Tel Aviv x Dínamo Kiev: Escalações prováveis
Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Tyrese Asante, Raz Shlomo, Nemanja Stojic, Roy Revivo; Issouf Sissokho, Ido Shahar, Dor Peretz, Osher Davida; Ion Nicolaescu, Elad Madmon.
Dínamo Kiev: Ruslan Neshcheret; Kostiantyn Vivcharenko, Oleksandr Karavaev, Taras Mykhavko, Kristian Bilovar; Maksim Bragaru, Oleksandr Yatsyk, Oleksandr Pikhalyonok, Mykola Mykhailenko; Eduardo Guerrero, Nazar Voloshyn.
Maccabi Tel Aviv x Dynamo Kyiv: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Maccabi Tel Aviv x Dynamo Kyiv: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Maccabi Tel Aviv x Dynamo Kyiv: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
Empate
- D
- V
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
PAOK Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
San Diego Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- V
Empate
- E
- V
- D
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- D
Clermont Foot Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- V
Nice Vence