Maccabi Haifa x Raków Czestochowa: Palpite, Odds Altas +5 +10, Onde Assistir - 14/08
Confira os melhores palpites Maccabi Haifa x Raków Czestochowa com odds altas +5.
O confronto, válido pela Liga Conferência 2025, será disputado nesta quinta-feira (14), às 15h (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria. O duelo promete equilíbrio, já que ambas as equipes chegam com histórico recente de bons resultados e posições sólidas em seus respectivos campeonatos.
Neste artigo, você encontrará melhores palpites para o confronto, incluindo opções de odds altas, mercados alternativos e o tradicional placar exato, com base nas estatísticas e desempenho recente das equipes.
Maccabi Haifa x Raków Czestochowa Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Dupla Chance - Maccabi Haifa ou Empate - odd 1.48
🎯 Palpite: Ambos marcam - Sim - odd 1.79
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.99
O palpite do dia aqui foca na consistência ofensiva das duas equipes. O Maccabi Haifa, mesmo jogando fora de Israel, tem média superior a 1.8 gols marcados por jogo, enquanto o Raków Czestochowa apresenta forte desempenho em casa e como mandante neutro, com capacidade de pressionar e criar chances. O mercado de “ambos marcam” tem valor por conta da postura ofensiva dos dois times, enquanto a dupla chance protege o apostador contra um eventual empate, favorecendo quem espera equilíbrio.
🚀 Maccabi Haifa x Raków Czestochowa Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 Maccabi Haifa - odd 10.66
🟢 Palpite: Empate e Ambos Marcam - odd 4.31
🟡 Palpite: Gol entre 16-30 minutos - odd 3.95
As estatísticas indicam jogos movimentados no primeiro tempo dessas equipes, e o placar exato 2-1 aparece como resultado plausível, visto o equilíbrio e as médias de gols sofridos. O empate com ambos marcando também é uma aposta ousada, ideal para quem busca retorno acima da média.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Maccabi Haifa x Raków Czestochowa
🔥 Palpite: Maccabi Haifa vence e ambos marcam - odd 5.83 - Betnacional
Este superpalpite combina a força ofensiva do Maccabi Haifa com a alta probabilidade de o Raków Czestochowa também balançar as redes. Historicamente, confrontos de mata-mata com mandos neutros tendem a ser abertos, favorecendo esse cenário.
💰 Palpites de Odds Baixas Maccabi Haifa x Raków Czestochowa
• 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.32
• 🟢 Dupla Chance Raków ou Empate - odd 1.32
• 🟡 Gol no 1º tempo - odd 1.51
Informações do Jogo: Maccabi Haifa x Raków Czestochowa: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
• ⚽ Confronto: Maccabi Haifa x Raków Czestochowa - Liga Conferência
• 📅 Data: 14/08/2025
• ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Nagyerdei Stadion, Hungria
• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir Maccabi Haifa x Raków Czestochowa
Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil até o momento. No entanto, é possível que casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet ofereçam streaming ao vivo para usuários cadastrados e com saldo em conta.
Como Maccabi Haifa e Raków Czestochowa Chegam Para o Confronto
O Maccabi Haifa chega de uma série de partidas competitivas nas fases eliminatórias da Liga Conferência, mostrando boa capacidade de finalização e aproveitamento ofensivo, especialmente em jogos de ida. Apesar de atuar fora de Israel, o time busca explorar contra-ataques rápidos e a bola parada como armas principais.
O Raków Czestochowa, por sua vez, joga mais próximo de casa e mantém um estilo de posse de bola, com foco em construção ofensiva organizada. A equipe polonesa tem se destacado defensivamente, mas contra adversários ofensivos como o Maccabi Haifa, tende a permitir mais espaços, o que pode resultar em um jogo aberto.
Maccabi Haifa x Raków Częstochowa: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Maccabi Haifa x Raków Częstochowa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Maccabi Haifa x Raków Częstochowa: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento. Estabeleça limites e jogue de maneira consciente. Saiba mais sobre como manter o equilíbrio acessando a página de Jogo Responsável. ⚽️ #JogoResponsável
