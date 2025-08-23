Assine UOL
Lyon x Metz: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lyon x Metz: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 16h05 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O confronto marca a estreia do Lyon em casa na temporada e opõe equipes que tiveram inícios distintos no campeonato. O Lyon, em 4º lugar, vem de uma vitória fora de casa e busca se impor para os seus torcedores. Já o Metz, em 15º, perdeu na estreia e agora enfrenta um dos adversários mais difíceis da liga como visitante.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lyon x Metz Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Lyon vence, odd pagando 1.40 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.53 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Lyon 2 a 1, odd pagando 7.80 na Betnacional


Para as apostas em Lyon x Metz, indicamos esses três palpites com base no forte favoritismo do Lyon jogando em casa e no histórico de gols do confronto.


🔥 Palpite 1. Lyon vence, odd pagando 1.40


O Lyon é amplamente favorito para vencer esta partida. A equipe possui um elenco muito superior, joga em casa, onde é tradicionalmente muito forte, e está invicta há três jogos no confronto direto contra o Metz.


Após vencer na estreia, a tendência é que o Lyon domine a partida e garanta mais três pontos.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.53


O histórico deste duelo aponta para jogos com muitos gols. Além disso, o Lyon tem um ataque poderoso e, em sua primeira partida em casa na temporada, deve pressionar para construir um placar elástico.


O Metz, por sua vez, pode aproveitar os espaços para marcar um gol de honra, contribuindo para um placar com três ou mais gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Lyon 2 a 1, odd pagando 7.80


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 2 a 1 para o Lyon é uma aposta de grande valor. Este resultado já aconteceu em dois dos últimos três confrontos entre as equipes.


Ele reflete a vitória do favorito, mas também considera a possibilidade de o Metz marcar, algo que aconteceu em quatro dos últimos cinco duelos.


Lyon x Metz: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lyon x Metz ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 16h05, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lyon x Metz - Ligue 1

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 16h05 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Groupama Stadium, Lyon

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Lyon x Metz: Últimos 5 jogos entre os times



  • 23/02/2024 - Metz 1-2 Lyon

  • 05/11/2023 - Lyon 1-1 Metz

  • 07/01/2023 - Lyon 2-1 Metz

  • 08/05/2022 - Metz 3-2 Lyon

  • 22/12/2021 - Lyon 1-1 Metz


Lyon x Metz: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lyon é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 71,4%. O Metz corre por fora como o grande azarão, com apenas 14,7% de chances, enquanto o empate está cotado em 20%.



  • 🏆 Lyon vence, odd 1.40 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 5.00 na Superbet

  • 👀 Metz vence, odd 6.80 na F12.bet

Lyon x Metz: Palpite do Dia

Lyon Vence
Superbet logo
1.47
Lyon x Metz: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lyon x Metz: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2023 Ligue 1
Metz
1 - 2
Lyon
2023 Ligue 1
Lyon
1 - 1
Metz
2022 Coupe de France
Lyon
2 - 1
Metz
2021 Ligue 1
Metz
3 - 2
Lyon
2021 Ligue 1
Lyon
1 - 1
Metz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lyon
Empate
Metz

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

