Lyon x Marseille: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)
Lyon x Marseille: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O "Choc des Olympiques" é o grande destaque da rodada, colocando frente a frente dois rivais históricos que começaram a temporada de forma perfeita. Tanto o Lyon quanto o Marseille chegam com duas vitórias em dois jogos e 100% de aproveitamento. O confronto promete ser eletrizante, opondo a defesa perfeita do Lyon contra o ataque avassalador do Marseille.
Lyon x Marseille Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.46 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Marseille (X2), odd pagando 1.45 na Betnacional
Para as apostas em Lyon x Marseille, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos abertos e na excelente fase ofensiva de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.46
Este é o palpite mais seguro para o clássico. Ambos os times chegam com ataques em ótima forma, marcando 4 e 5 gols, respectivamente, nas duas primeiras rodadas.
O histórico do confronto também é de muitos gols para os dois lados, como os dois placares de 3 a 2 nos últimos encontros. A tendência de um jogo com as duas redes balançando é enorme.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58
Com dois dos melhores ataques da França em campo, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito provável.
O Marseille marcou 5 golsno segundo jogo, e o Lyon fez 3 em seu último jogo. O confronto direto recente também apoia essa tendência, com placares movimentados sendo a norma neste clássico.
💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Marseille (X2), odd pagando 1.45
Para uma aposta de valor, a dupla chance para o Marseille é uma ótima escolha. O time visitante tem um domínio impressionante no retrospecto recente, com cinco vitórias nos últimos seis jogos contra o Lyon.
Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Marselha é a leve favorita nas odds e tem um histórico que justifica a aposta de que não sairá derrotada.
Lyon x Marseille: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lyon x Marseille ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 15h45, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lyon x Marseille - Ligue 1
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Groupama Stadium, Lyon
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Lyon x Marseille: Últimos 5 jogos entre os times
- 02/02/2025 - Marseille 3-2 Lyon
- 22/09/2024 - Lyon 2-3 Marseille
- 04/02/2024 - Lyon 1-0 Marseille
- 06/12/2023 - Marseille 3-0 Lyon
- 23/04/2023 - Lyon 1-2 Marseille
Lyon x Marseille: Quem Ganha? Melhores Odds
O Marseille é o leve favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 40,8%. O Lyon tem 37% de chances de vitória em casa, enquanto o empate está cotado em 27,8%.
- 🏆 Lyon vence, odd 2.70 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.60 na Superbet
- 👀 Marseille vence, odd 2.45 na F12.bet
Lyon x Marseille: Palpite do Dia
Lyon x Marseille: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lyon x Marseille: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.