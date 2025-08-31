Assine UOL
Lyon
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Ligue 1 - France
Groupama Stadium
Marseille
  • V
  • D
  • V
  • E
  • E
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 07:00

Lyon x Marseille: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lyon x Marseille: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O "Choc des Olympiques" é o grande destaque da rodada, colocando frente a frente dois rivais históricos que começaram a temporada de forma perfeita. Tanto o Lyon quanto o Marseille chegam com duas vitórias em dois jogos e 100% de aproveitamento. O confronto promete ser eletrizante, opondo a defesa perfeita do Lyon contra o ataque avassalador do Marseille.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lyon x Marseille Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.46 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Marseille (X2), odd pagando 1.45 na Betnacional


Para as apostas em Lyon x Marseille, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos abertos e na excelente fase ofensiva de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.46 


Este é o palpite mais seguro para o clássico. Ambos os times chegam com ataques em ótima forma, marcando 4 e 5 gols, respectivamente, nas duas primeiras rodadas. 


O histórico do confronto também é de muitos gols para os dois lados, como os dois placares de 3 a 2 nos últimos encontros. A tendência de um jogo com as duas redes balançando é enorme.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58 


Com dois dos melhores ataques da França em campo, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito provável. 


O Marseille marcou 5 golsno segundo jogo, e o Lyon fez 3 em seu último jogo. O confronto direto recente também apoia essa tendência, com placares movimentados sendo a norma neste clássico.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Dupla Chance: Empate ou Marseille (X2), odd pagando 1.45 


Para uma aposta de valor, a dupla chance para o Marseille é uma ótima escolha. O time visitante tem um domínio impressionante no retrospecto recente, com cinco vitórias nos últimos seis jogos contra o Lyon. 


Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Marselha é a leve favorita nas odds e tem um histórico que justifica a aposta de que não sairá derrotada.


Lyon x Marseille: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lyon x Marseille ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 15h45, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lyon x Marseille - Ligue 1

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Groupama Stadium, Lyon

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Lyon x Marseille: Últimos 5 jogos entre os times



  • 02/02/2025 - Marseille 3-2 Lyon

  • 22/09/2024 - Lyon 2-3 Marseille

  • 04/02/2024 - Lyon 1-0 Marseille

  • 06/12/2023 - Marseille 3-0 Lyon

  • 23/04/2023 - Lyon 1-2 Marseille


Lyon x Marseille: Quem Ganha? Melhores Odds


O Marseille é o leve favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 40,8%. O Lyon tem 37% de chances de vitória em casa, enquanto o empate está cotado em 27,8%.



  • 🏆 Lyon vence, odd 2.70 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.60 na Superbet

  Marseille vence, odd 2.45 na F12.bet


 

Lyon x Marseille: Palpite do Dia

Apostar agora

Lyon x Marseille: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lyon x Marseille: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Ligue 1
Marseille
3 - 2
Lyon
2024 Ligue 1
Lyon
2 - 3
Marseille
2023 Ligue 1
Lyon
1 - 0
Marseille
2023 Ligue 1
Marseille
3 - 0
Lyon
2022 Ligue 1
Lyon
1 - 2
Marseille

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

