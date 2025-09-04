Luxemburgo x Irlanda do Norte: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Luxemburgo x Irlanda do Norte: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Luxembourg Stadium, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo direto entre duas seleções de nível semelhante que buscam somar pontos importantes no grupo.

Luxemburgo, jogando em casa, tenta usar sua força como mandante para surpreender. Já a Irlanda do Norte, que leva vantagem no retrospecto recente, busca um bom resultado fora para se manter em uma posição confortável na chave.

Luxemburgo x Irlanda do Norte Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.39 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.54 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90 na Betnacional



Para as apostas em Luxemburgo x Irlanda do Norte, indicamos esses três palpites com base no perfil defensivo de ambas as seleções e no equilíbrio do confronto.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.39

Este é um jogo com forte tendência de poucos gols. Ambas as seleções são conhecidas por sua organização defensiva e por participarem de partidas com placares baixos.

Em um jogo de eliminatórias, onde cada ponto é crucial, a expectativa é de um confronto muito estudado e com poucas chances claras de gol.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.54

Alinhado com a expectativa de poucos gols, é muito provável que pelo menos uma das equipes não consiga marcar.

Luxemburgo, apesar de jogar em casa, tem dificuldades ofensivas, e a Irlanda do Norte é uma equipe muito sólida defensivamente. Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um 0 a 0 é um cenário bastante provável.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90

Para quem busca uma aposta de maior valor, o empate é uma excelente opção. O último confronto direto entre as seleções terminou empatado. São duas equipes de nível muito parecido, onde nenhuma delas deve querer se arriscar demais.

O equilíbrio deve prevalecer, tornando o empate o resultado de maior valor para a partida.

Luxemburgo x Irlanda do Norte: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Luxemburgo x Irlanda do Norte ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Luxemburgo x Irlanda do Norte - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Luxembourg Stadium, Luxemburgo

📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+



Luxemburgo x Irlanda do Norte: Últimos 3 jogos entre os times



18/11/2024 - Luxemburgo 2-2 Irlanda do Norte



05/09/2024 - Irlanda do Norte 2-0 Luxemburgo



25/03/2022 - Luxemburgo 1-3 Irlanda do Norte



Luxemburgo x Irlanda do Norte: Quem Ganha? Melhores Odds

A Irlanda do Norte é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 46,7%. A seleção da casa, Luxemburgo, tem 27% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado como o segundo resultado mais provável, com 34,5%.