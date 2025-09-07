Luxemburgo x Eslováquia: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Luxemburgo x Eslováquia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Luxemburgo e Eslováquia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio do Luxemburgo. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Novibet.

⚡ Enquanto o Luxemburgo busca recuperação e solidez defensiva, a Eslováquia tenta confirmar o bom momento e consolidar-se no topo do grupo.

Palpites de Luxemburgo x Eslováquia: Nossas 3 Melhores Dicas





🎯 Vitória da Eslováquia (1.74)







🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.60)







🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.65)





Palpites Alternativos Luxemburgo x Eslováquia





🎯 Luxemburgo total de gols: Mais de 0.5 (1.71)







🎯 Empate (3.58)







🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.99)





Super Palpites Luxemburgo x Eslováquia



🚀 Vitória da Eslováquia e Menos de 2.5 Gols: 3.84



💰 Palpites de Odds Baixas Luxemburgo x Eslováquia



🎯 Dupla Chance: Empate ou Eslováquia: 1.19

🎯 Total de Gols - Menos de 2.5: 1.60

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.65



⚖️ Palpites de Odds Médias Luxemburgo x Eslováquia



🎯 Luxemburgo total de gols - Mais de 0.5: 1.71

🎯 Vitória da Eslováquia: 1.74

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.11



🚀 Palpites de Odds Altas Luxemburgo x Eslováquia



🎯 Vitória do Luxemburgo: 5.06

🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.99

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Luxemburgo: 10.07



Luxemburgo x Eslováquia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Luxemburgo x Eslováquia - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Luxemburgo, Luxemburgo



📺 Transmissão: Novibet



Luxemburgo x Eslováquia: Escalações prováveis

Luxemburgo: Anthony Moris; Laurent Jans, Seid Korac, Enes Mahmutovic, Dirk Carlson; Leandro Barreiro, Mathias Olesen, Tomás Cruz, Danel Sinani; Florian Bohnert, Aiman Dardari.

Eslováquia: Martin Dúbravka; Norbert Gyomber, Milan Skriniar, Lubomír Satka, David Hancko; Matus Bero, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, David Duris; Dávid Strelec, Leo Sauer.

Como Luxemburgo e Eslováquia Chegam Para o Confronto

O Luxemburgo começou a campanha com dificuldades, ocupando a 3ª posição do grupo após perder o primeiro jogo.

A equipe ainda não somou pontos, com 1 gol marcado e 3 sofridos, refletindo uma média de 1,00 gol por jogo e um desempenho ofensivo limitado (0,55 xG e 7 finalizações por partida). A seleção luxemburguesa aposta em corrigir falhas defensivas para tentar reagir na competição.

Já a Eslováquia iniciou de forma positiva, vencendo na estreia e alcançando a 2ª posição, com 3 pontos conquistados.

O time mostrou equilíbrio entre ataque e defesa, anotando 2 gols e mantendo a baliza inviolada. Com 2,00 gols de média, 1,3 xG e maior presença ofensiva (8 remates e 5 escanteios por jogo), os eslovacos chegam como favoritos para manter a boa sequência.