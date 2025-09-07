Assine UOL
Luxembourg
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Slovakia
Odds atualizadas a 07.09.2025 às 07:00

Luxemburgo x Eslováquia: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Luxemburgo x Eslováquia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Luxemburgo e Eslováquia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio do Luxemburgo. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Novibet.


⚡ Enquanto o Luxemburgo busca recuperação e solidez defensiva, a Eslováquia tenta confirmar o bom momento e consolidar-se no topo do grupo.


Palpites de Luxemburgo x Eslováquia: Nossas 3 Melhores Dicas 




  • 🎯 Vitória da Eslováquia (1.74)




  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.60)




  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.65)




Palpites Alternativos Luxemburgo x Eslováquia 




  • 🎯 Luxemburgo total de gols: Mais de 0.5 (1.71)




  • 🎯 Empate (3.58)




  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.99)




Super Palpites Luxemburgo x Eslováquia



  • 🚀 Vitória da Eslováquia e Menos de 2.5 Gols: 3.84


💰 Palpites de Odds Baixas Luxemburgo x Eslováquia



  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou Eslováquia: 1.19

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5: 1.60

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.65


⚖️ Palpites de Odds Médias Luxemburgo x Eslováquia



  • 🎯 Luxemburgo total de gols - Mais de 0.5: 1.71

  • 🎯 Vitória da Eslováquia: 1.74

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.11


🚀 Palpites de Odds Altas Luxemburgo x Eslováquia



  • 🎯 Vitória do Luxemburgo: 5.06

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.99

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Luxemburgo: 10.07


Luxemburgo x Eslováquia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Luxemburgo x Eslováquia - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 07/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Luxemburgo, Luxemburgo

  • 📺 Transmissão: Novibet


Luxemburgo x Eslováquia: Escalações prováveis


Luxemburgo: Anthony Moris; Laurent Jans, Seid Korac, Enes Mahmutovic, Dirk Carlson; Leandro Barreiro, Mathias Olesen, Tomás Cruz, Danel Sinani; Florian Bohnert, Aiman Dardari.


Eslováquia: Martin Dúbravka; Norbert Gyomber, Milan Skriniar, Lubomír Satka, David Hancko; Matus Bero, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, David Duris; Dávid Strelec, Leo Sauer.


Como Luxemburgo e Eslováquia Chegam Para o Confronto


O Luxemburgo começou a campanha com dificuldades, ocupando a 3ª posição do grupo após perder o primeiro jogo.


A equipe ainda não somou pontos, com 1 gol marcado e 3 sofridos, refletindo uma média de 1,00 gol por jogo e um desempenho ofensivo limitado (0,55 xG e 7 finalizações por partida). A seleção luxemburguesa aposta em corrigir falhas defensivas para tentar reagir na competição.


Já a Eslováquia iniciou de forma positiva, vencendo na estreia e alcançando a 2ª posição, com 3 pontos conquistados.


O time mostrou equilíbrio entre ataque e defesa, anotando 2 gols e mantendo a baliza inviolada. Com 2,00 gols de média, 1,3 xG e maior presença ofensiva (8 remates e 5 escanteios por jogo), os eslovacos chegam como favoritos para manter a boa sequência.

Luxembourg x Slovakia: Palpite do Dia

Slovakia Vence

Slovakia Vence
1.92
Múltipla do Dia
Luxembourg - Slovakia
2
1.92
Georgia - Bulgaria
1
1.37
Qatar - Russia
2
1.71
Múltipla
4.50
x
Aposta
20
=
Ganhos
89.96
Luxembourg x Slovakia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Luxembourg x Slovakia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Slovakia
0 - 0
Luxembourg
2023 Euro Championship - Qualification
Luxembourg
0 - 1
Slovakia
2023 Euro Championship - Qualification
Slovakia
0 - 0
Luxembourg

Quem vai ganhar?
Luxembourg
Empate
Slovakia

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

