Luverdense x Rio Branco ES: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 02/08

Luverdense x Rio Branco ES: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Luverdense e Rio Branco ES se enfrentam neste sábado, 2 de agosto, pela fase decisiva da Série D do Brasileirão. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde-MT.

O time mato-grossense tenta usar a força local para abrir vantagem no confronto de ida. Do outro lado, o Rio Branco aposta em uma postura mais reativa, tentando levar a decisão para casa.

Luverdense x Rio Branco ES Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Menos de 2.5 Gols - odd 1.78 na Novibet







Palpite 2 - Empate no 1º tempo - odd 2.00 na Novibet







Palpite 3 - Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.70 na Novibet





Os mercados seguem o padrão de jogo truncado e com foco defensivo de ambos os lados.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.78

A linha é adequada considerando o equilíbrio do confronto e a importância da partida.

Empate no 1º tempo - odd 2.00

Muitos confrontos deste nível demoram a “pegar fogo”. Chance alta de empate parcial.

Mais de 4.5 Cartões - odd 1.70

Expectativa de confronto físico, com várias interrupções e duelos ríspidos.

Luverdense x Rio Branco ES: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Luverdense x Rio Branco ES