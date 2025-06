Luverdense x Capital Brasilia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Luverdense x Capital Brasília, jogo no Estádio Municipal Passo Das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, pela Serie D, às 18:00 de 28/06/2025.

O Luverdense ocupa a 3ª posição com 17 pontos, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa, com 10 gols marcados e 9 sofridos.

Já o Capital Brasília aparece em 5º lugar com 13 pontos, tendo a defesa mais sólida do grupo com apenas 5 gols sofridos, mas um ataque menos produtivo, com 7 gols marcados.

Será uma partida que pode definir a aproximação de Capital Brasília aos primeiros colocados ou a consolidação do Luverdense na briga pela liderança.

Luverdense x Capital Brasília - Palpites de Hoje - Serie D

⚽ Ambas as Equipes Marcam (BTTS): Não





Capital Brasília tem mostrado dificuldades ofensivas, com apenas 0,75 gols marcados por jogo.







Luverdense , por outro lado, tem uma defesa sólida, com média de 0,75 gols sofridos por jogo.







Expectativa de um jogo com poucos gols, tornando o BTTS uma aposta arriscada.





⚽ Resultado Final - Vitória do Luverdense





Luverdense apresenta um desempenho superior.







Capital Brasília tem apenas 50% de vitórias fora de casa.







Odds indicam uma leve vantagem para o Luverdense.





⚽ Over 2.5 Gols: Não





Ambas as equipes têm mostrado tendência para jogos com menos de 2,5 gols.







Expectativa de um jogo com poucos gols, tornando o Over 2.5 uma aposta arriscada.





Luverdense x Capital Brasília - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. Não perca a emoção do confronto!