Lugo x Cultural Leonesa: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Cultural Leonesa x Lugo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Cultural Leonesa x Lugo



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 07h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Campo de Fútbol Martínez Otero



Cultural Leonesa x Lugo: Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



📊 Over/Under: Under 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Cultural Leonesa x Lugo: Onde Assistir

O jogo Cultural Leonesa x Lugo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.