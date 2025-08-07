- D
Lugano x Celje: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08
Lugano x Celje: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lugano e Celje entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Cornaredo, na Suíça, em duelo válido pela Liga Conferência.
Lugano x Celje Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Resultado Final: Lugano vence - odd 2.10 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.85 na Novibet
Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.78 na Novibet
Vantagem mandante
Jogando em casa e com elenco mais experiente em torneios continentais, o Lugano deve controlar as ações da partida.
Cenário aberto
Por se tratar de confronto eliminatório, as duas equipes tendem a buscar o resultado desde o início, o que abre espaço para gols dos dois lados.
Jogo com boas odds
Os mercados de gols aparecem como boas alternativas para quem busca apostas com mais valor nesta rodada da Liga Conferência.
Lugano x Celje: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Lugano x Celje
- ℹ️ Jogo: Lugano x Celje pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cornaredo, Suíça
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Lugano x Celje: Escalações prováveis
Lugano: Amir Saipi; Zachary Brault-Guillard, Ayman El Wafi, Antonios Papadopoulos, Ezgjan Alioski; Uran Bislimi, Daniel dos Santos, Hadj Mahmoud, Anto Grgic; Renato Steffen, Georgios Koutsias.
Celje: Zan Luk Leban; Juanjo Nieto, Zan Karnicnik, Lukasz Bejger, Artemijus Tutyskinas; Mark Zabukovnik, Florjan Jevsenak, Mario Kvesić, Danijel Šturm; Nikita Iosifov, Franko Kovacevic.
FC Lugano x Celje: Palpite do Dia
FC Lugano x Celje: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Lugano x Celje: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
