Assine UOL
FC Lugano
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stockhorn Arena
Celje
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.49
x
3.87
2
6.27
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.47
x
4.1
2
6.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.48
x
4
2
6.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
3.9
2
5.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 15:55

Lugano x Celje: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Lugano x Celje: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lugano e Celje entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Cornaredo, na Suíça, em duelo válido pela Liga Conferência.


Lugano x Celje Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Resultado Final: Lugano vence - odd 2.10 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.85 na Novibet




  • Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.78 na Novibet




Vantagem mandante


Jogando em casa e com elenco mais experiente em torneios continentais, o Lugano deve controlar as ações da partida.


Cenário aberto


Por se tratar de confronto eliminatório, as duas equipes tendem a buscar o resultado desde o início, o que abre espaço para gols dos dois lados.


Jogo com boas odds


Os mercados de gols aparecem como boas alternativas para quem busca apostas com mais valor nesta rodada da Liga Conferência.


Lugano x Celje: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Lugano x Celje



  • ℹ️ Jogo: Lugano x Celje pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cornaredo, Suíça 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Lugano x Celje: Escalações prováveis


Lugano: Amir Saipi; Zachary Brault-Guillard, Ayman El Wafi, Antonios Papadopoulos, Ezgjan Alioski; Uran Bislimi, Daniel dos Santos, Hadj Mahmoud, Anto Grgic; Renato Steffen, Georgios Koutsias.


Celje: Zan Luk Leban; Juanjo Nieto, Zan Karnicnik, Lukasz Bejger, Artemijus Tutyskinas; Mark Zabukovnik, Florjan Jevsenak, Mario Kvesić, Danijel Šturm; Nikita Iosifov, Franko Kovacevic.

Ver mais Ver menos

FC Lugano x Celje: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Floresta - Tombense
1
1.97
Club America - Club Queretaro
1
1.27
Cruzeiro - Santos
1
1.57
Múltipla
3.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.56
Apostar agora

FC Lugano x Celje: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Lugano x Celje: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Celje
0 - 0
FC Lugano
2024 UEFA Europa Conference League
FC Lugano
5 - 4
Celje
2024 UEFA Europa Conference League
Celje
1 - 0
FC Lugano

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Lugano
Empate
Celje

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

CF Montreal
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Atlanta United FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Atlanta United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lagarto
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Central SC
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V

Lagarto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RAAL La Louvière
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Charleroi
  • E
  • D
  • D
  • E
  • V

RAAL La Louvière Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Porto
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Guimaraes
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NEC Nijmegen
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Excelsior
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club America
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Club Queretaro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Club America Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Mirassol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites