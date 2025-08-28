- E
Ludogorets x Shkendija: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa 28/08
Ludogorets e Shkendija se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela primeira rodada da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) no Huvepharma Arena, em Razgrad. O confronto terá transmissão da UEFA TV.
Este duelo da UEFA Europa League coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada. O Ludogorets busca manter sua tradição em competições europeias, enquanto o Shkendija almeja uma boa campanha como visitante.
Confira nossos palpites de Ludogorets x Shkendija, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Ludogorets x Shkendija: Nossas 3 Melhores Dicas
Ao analisar os palpites de Ludogorets x Shkendija, observamos que o Ludogorets, atuando em casa, tende a ser mais propositivo. A equipe búlgaras costuma ter um bom desempenho diante de sua torcida em competições europeias.
A equipe macedônia do Shkendija, por sua vez, vem de uma sequência invicta em seus últimos compromissos, o que demonstra um bom momento. Contudo, jogar fora de casa na Europa League apresenta um desafio diferente, exigindo cautela e poder de reação.
- 🎯 Vitória do Ludogorets - odd 1.57
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.80
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
Palpites Alternativos Ludogorets x Shkendija
Para apostadores que buscam explorar outras oportunidades, separamos mercados alternativos que podem oferecer bons retornos. A análise pré-jogo sugere um duelo com potencial para gols e ações ofensivas.
Essas opções alternativas são ideais para quem gosta de diversificar suas apostas, considerando o histórico recente e o estilo de jogo das equipes. O confronto pode surpreender com mais de um gol marcado.
- 🎯 Resultado Correto 2-1 para o Ludogorets - odd 8.50
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Ludogorets/Ludogorets - odd 2.35
Super Palpites Ludogorets x Shkendija
- 🚀 Ludogorets vence e Ambos Marcam Sim - odd 3.40
💰 Palpites de Odds Baixas Ludogorets x Shkendija
Para quem prefere apostas com maior probabilidade de acerto, focamos em mercados com odds mais baixas, que refletem o favoritismo de uma das equipes ou a tendência estatística do confronto.
- 🔵 Ludogorets para vencer - odd 1.57
- 🟢 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.30
- 🟡 Ludogorets -0.5 Gols no 1º Tempo (Handicap Asiático) - odd 1.75
⚖️ Palpites de Odds Médias Ludogorets x Shkendija
Nesta faixa de odds, encontramos apostas com um bom equilíbrio entre risco e retorno, ideais para quem busca valor sem se expor a cotações muito altas.
- 🔵 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.80
- 🟢 Ambas Marcam Sim - odd 1.95
- 🟡 Total de Cantos Acima de 8.5 - odd 1.70
🚀 Palpites de Odds Altas Ludogorets x Shkendija
Para os apostadores que buscam maiores emoções e retornos potenciais mais significativos, selecionamos mercados com odds mais elevadas, que podem coroar uma análise mais aprofundada do jogo.
- 🔵 Resultado Correto 3-1 para o Ludogorets - odd 12.00
- 🟢 Marcador do Primeiro Gol: V Slávia (Ludogorets) - odd 7.00
- 🟡 Shkendija marcará mais de 0.5 gols - odd 2.10
Ludogorets x Shkendija: Onde Assistir
O jogo Ludogorets x Shkendija vai ter transmissão pela UEFA TV. O confronto da Europa League pode também passar em streaming de casas de apostas como a Novibet e a Superbet.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ludogorets x Shkendija - UEFA Europa League 2025/26
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 14:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Huvepharma Arena, Razgrad
- 📺 Transmissão: UEFA TV
Como Ludogorets e Shkendija Chegam Para o Confronto
O Ludogorets busca iniciar bem a campanha na Europa League, aproveitando o fator casa para somar os primeiros pontos. A equipe quer repetir o sucesso de temporadas anteriores em competições continentais.
Já o Shkendija chega motivado pelo bom momento em competições nacionais. O time macedônio visa surpreender na Europa e mostrar sua força contra um adversário tradicional.
Últimos Jogos do Ludogorets
O Ludogorets apresentou resultados mistos em seus últimos jogos. A equipe alternou vitórias e empates, demonstrando potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.
Nos últimos cinco jogos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time tem se mostrado forte em casa, mas enfrenta dificuldades para manter uma sequência positiva fora.
- ✅ Ludogorets 0x0 Beroe - Campeonato Búlgaro
- ❌ Shkendija 2x1 Ludogorets - UEFA Europa League
- ✅ Ludogorets 1x1 Lokomotiv Sofia - Campeonato Búlgaro
- ❌ Ferencvarosi TC 3x1 Ludogorets - Amistoso
- ✅ Slavia Sofia 0x1 Ludogorets - Campeonato Búlgaro
Últimos Jogos do Shkendija
O Shkendija vive um momento de invencibilidade em suas últimas partidas. A equipe vem de bons resultados, com vitórias e empates, mostrando a consistência do time.
A equipe marcou gols com frequência nos últimos confrontos, mas também cedeu alguns espaços na defesa. O time busca manter esse ritmo para a temporada europeia.
- ✅ Shkendija 0x0 Aresimi - Campeonato Macedônio
- ✅ Shkendija 2x1 Ludogorets - UEFA Europa League
- ✅ Makedonija GjP 0x1 Shkendija - Campeonato Macedônio
- ❌ Qarabag 3x0 Shkendija - Amistoso
- ✅ Shkendija 2x0 Shkupi 1927 - Campeonato Macedônio
Nossa Opinião para Ludogorets x Shkendija
A análise final sugere um confronto equilibrado, mas com ligeiro favoritismo para o Ludogorets devido ao mando de campo. A equipe búlgara tem mais experiência em competições europeias.
Fatores como o momento do Shkendija e a necessidade de ambos os times somarem pontos podem levar a um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável]() em todas as suas apostas esportivas.
Ludogorets x Shkendija: Palpite do Dia
Ludogorets x Shkendija: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ludogorets x Shkendija: Confrontos Diretos
