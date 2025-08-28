Ludogorets x Shkendija: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa 28/08

Ludogorets e Shkendija se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela primeira rodada da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) no Huvepharma Arena, em Razgrad. O confronto terá transmissão da UEFA TV.

Este duelo da UEFA Europa League coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada. O Ludogorets busca manter sua tradição em competições europeias, enquanto o Shkendija almeja uma boa campanha como visitante.

Confira nossos palpites de Ludogorets x Shkendija, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Ludogorets x Shkendija: Nossas 3 Melhores Dicas

Ao analisar os palpites de Ludogorets x Shkendija, observamos que o Ludogorets, atuando em casa, tende a ser mais propositivo. A equipe búlgaras costuma ter um bom desempenho diante de sua torcida em competições europeias.

A equipe macedônia do Shkendija, por sua vez, vem de uma sequência invicta em seus últimos compromissos, o que demonstra um bom momento. Contudo, jogar fora de casa na Europa League apresenta um desafio diferente, exigindo cautela e poder de reação.



🎯 Vitória do Ludogorets - odd 1.57

- odd 1.57

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.80

- odd 1.80

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



Palpites Alternativos Ludogorets x Shkendija

Para apostadores que buscam explorar outras oportunidades, separamos mercados alternativos que podem oferecer bons retornos. A análise pré-jogo sugere um duelo com potencial para gols e ações ofensivas.

Essas opções alternativas são ideais para quem gosta de diversificar suas apostas, considerando o histórico recente e o estilo de jogo das equipes. O confronto pode surpreender com mais de um gol marcado.



🎯 Resultado Correto 2-1 para o Ludogorets - odd 8.50

- odd 8.50

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Ludogorets/Ludogorets - odd 2.35



Super Palpites Ludogorets x Shkendija



🚀 Ludogorets vence e Ambos Marcam Sim - odd 3.40



💰 Palpites de Odds Baixas Ludogorets x Shkendija

Para quem prefere apostas com maior probabilidade de acerto, focamos em mercados com odds mais baixas, que refletem o favoritismo de uma das equipes ou a tendência estatística do confronto.



🔵 Ludogorets para vencer - odd 1.57

- odd 1.57

🟢 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.30

- odd 1.30

🟡 Ludogorets -0.5 Gols no 1º Tempo (Handicap Asiático) - odd 1.75



⚖️ Palpites de Odds Médias Ludogorets x Shkendija

Nesta faixa de odds, encontramos apostas com um bom equilíbrio entre risco e retorno, ideais para quem busca valor sem se expor a cotações muito altas.



🔵 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.80

- odd 1.80

🟢 Ambas Marcam Sim - odd 1.95

- odd 1.95

🟡 Total de Cantos Acima de 8.5 - odd 1.70



🚀 Palpites de Odds Altas Ludogorets x Shkendija

Para os apostadores que buscam maiores emoções e retornos potenciais mais significativos, selecionamos mercados com odds mais elevadas, que podem coroar uma análise mais aprofundada do jogo.



🔵 Resultado Correto 3-1 para o Ludogorets - odd 12.00

- odd 12.00

🟢 Marcador do Primeiro Gol: V Slávia (Ludogorets) - odd 7.00

- odd 7.00

🟡 Shkendija marcará mais de 0.5 gols - odd 2.10



Ludogorets x Shkendija: Onde Assistir

O jogo Ludogorets x Shkendija vai ter transmissão pela UEFA TV. O confronto da Europa League pode também passar em streaming de casas de apostas como a Novibet e a Superbet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ludogorets x Shkendija - UEFA Europa League 2025/26

Ludogorets x Shkendija - UEFA Europa League 2025/26

📅 Data: 28/08/2025

28/08/2025

⏰ Horário: 14:30 (horário de Brasília)

14:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Huvepharma Arena, Razgrad

Huvepharma Arena, Razgrad

📺 Transmissão: UEFA TV



Como Ludogorets e Shkendija Chegam Para o Confronto

O Ludogorets busca iniciar bem a campanha na Europa League, aproveitando o fator casa para somar os primeiros pontos. A equipe quer repetir o sucesso de temporadas anteriores em competições continentais.

Já o Shkendija chega motivado pelo bom momento em competições nacionais. O time macedônio visa surpreender na Europa e mostrar sua força contra um adversário tradicional.

Últimos Jogos do Ludogorets

O Ludogorets apresentou resultados mistos em seus últimos jogos. A equipe alternou vitórias e empates, demonstrando potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.

Nos últimos cinco jogos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time tem se mostrado forte em casa, mas enfrenta dificuldades para manter uma sequência positiva fora.



✅ Ludogorets 0x0 Beroe - Campeonato Búlgaro



❌ Shkendija 2x1 Ludogorets - UEFA Europa League



✅ Ludogorets 1x1 Lokomotiv Sofia - Campeonato Búlgaro



❌ Ferencvarosi TC 3x1 Ludogorets - Amistoso



✅ Slavia Sofia 0x1 Ludogorets - Campeonato Búlgaro



Últimos Jogos do Shkendija

O Shkendija vive um momento de invencibilidade em suas últimas partidas. A equipe vem de bons resultados, com vitórias e empates, mostrando a consistência do time.

A equipe marcou gols com frequência nos últimos confrontos, mas também cedeu alguns espaços na defesa. O time busca manter esse ritmo para a temporada europeia.



✅ Shkendija 0x0 Aresimi - Campeonato Macedônio



✅ Shkendija 2x1 Ludogorets - UEFA Europa League



✅ Makedonija GjP 0x1 Shkendija - Campeonato Macedônio



❌ Qarabag 3x0 Shkendija - Amistoso



✅ Shkendija 2x0 Shkupi 1927 - Campeonato Macedônio



Nossa Opinião para Ludogorets x Shkendija

A análise final sugere um confronto equilibrado, mas com ligeiro favoritismo para o Ludogorets devido ao mando de campo. A equipe búlgara tem mais experiência em competições europeias.

Fatores como o momento do Shkendija e a necessidade de ambos os times somarem pontos podem levar a um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável]() em todas as suas apostas esportivas.