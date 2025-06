Los Angeles x Flamengo: Palpite Placar Exato Mundial de Clubes FIFA 2025 - 24/06

Já com a classificação garantida para as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira com a possibilidade de utilizar um time alternativo. Com isso em conta, verificamos as odds para o Placar Exato de Los Angeles x Flamengo para ajudar nossos leitores.

Odds elevados e muitos mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

As odds do Placar Exato foram retiradas da Alfa.bet, uma das melhores casas de apostas no Brasil. Este é um mercado difícil de prever, mas com um potencial de retorno bem alto. Confira a seguir os motivos!