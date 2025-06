Los Angeles x Flamengo: Palpite com Odds +5 - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 24/06

A equipe treinada por Filipe Luís mostrou resiliência quando mais precisava, e esse padrão de jogo sugere que pode repetir desempenho similar contra o Los Angeles.

Do outro lado, a equipe americana estreou com boa performance, mas não encara adversários com o peso técnico do Flamengo. A qualidade do elenco rubro‑negro é superior. E mesmo se utilizar jogadores reservas, o Flamengo tende a impor ritmo e eficiência, o que reforça o palpite de vitória por 2 gols, especialmente se mantiver o controle nos minutos finais.

Primeiro jogador a marcar – Bruno Henrique

Bruno Henrique já foi protagonista do triunfo sobre o Chelsea, marcando o primeiro gol do Flamengo. Ele é conhecido por aparecer em momentos cruciais e tem faro de gol em confrontos equilibrados.

A confiança do técnico e a moral elevada por suas contribuições recentes tornam Bruno uma escolha natural para balançar as redes logo cedo no duelo desta terça-feira.

Contra o Los Angeles, a velocidade de Bruno pode vir de jogadas bem construídas no meio, com infiltrações e passes entrelinhas. Dada sua presença recorrente no topo das estatísticas de finalização, vale considerar sua capacidade de inaugurar o placar — o que faz a odd 5.50 parecer bem fundamentada e com boa chance de retorno.