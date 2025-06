Los Angeles x Flamengo: Onde Assistir ao Vivo - Mundial de Clubes FIFA - 24/06

Já o Los Angeles, embora tenha tentado propor jogo, encontrou dificuldades ofensivas diante de defesas bem postadas. Considerando que o Flamengo deve dominar a posse de bola e controlar o ritmo da partida, há boa chance de manter o zero no placar adversário. Isso sustenta o palpite de que apenas uma das equipes balançará as redes, justificando o "Ambos marcam – Não".

Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5

Mesmo sendo um jogo importante, o cenário aponta para um confronto mais travado. O Los Angeles provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, ciente de que um jogo aberto favoreceria o Flamengo.

A equipe brasileira, por sua vez, tem mostrado um estilo mais pragmático nesta fase de grupos, priorizando o controle do jogo e a vantagem no placar. Isso pode levar a uma partida com poucas oportunidades claras de gol.

O Flamengo já está com a primeira colocação do grupo garantida, e provavelmente deve poupar algumas das principais peças da equipe já pensando nas oitavas de final. Assim, a linha de "Menos de 2.5 gols" se mostra coerente com o panorama da partida.