Los Angeles Galaxy x Austin: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 16/07

Los Angeles Galaxy x Austin: confira os palpites para o jogo que ocorre no Dignity Health Sports Park, em Carson (CA), nesta quarta-feira, 16/07, às 23h30 (Brasília), pela Major League Soccer. A seguir, três palpites de apostas, além de detalhes de transmissão.

Los Angeles Galaxy x Austin Palpites – MLS



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) Galaxy - Odd 1.28 na Bet365



Palpite 2 – Total de escanteios – Menos de 9.5 - Odd 1.825 na Bet365



Palpite 3 – Handicap Asiático +0.5 Austin - Odd 3.55 na Superbet



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) Galaxy

O Galaxy tem aproveitamento de 65% em casa, com vitória ou empate em seis dos últimos nove jogos no Dignity Health. Já Austin oscila longe de Austin FC Stadium, rendendo aposta segura no favoritismo local.

Palpite 2 – Total de escanteios – Menos de 9.5

Ambas equipes têm média combinada de 8 escanteios por jogo. Em confrontos diretos, o número raramente ultrapassa dez. Jogo com posse de bola equilibrada e poucas chegadas extremas tende a resultar em menos cantos.

Palpite 3 – Handicap Asiático +0.5 Austin

Apesar de visitante, Austin venceu dois dos últimos cinco compromissos e empatou um, mostrando resiliência. Este handicap protege a aposta contra derrota por um gol e valoriza um eventual empate.

Como chegam Los Angeles Galaxy e Austin

Los Angeles Galaxy

O Galaxy empatou em 1x1 com o Seattle Sounders, mantendo média de 1,8 finalizações em alvo por jogo em casa. O setor defensivo sofreu apenas um gol nas últimas três partidas no Dignity Health.

Austin

O Austin venceu o New York City FC por 2x1 fora de casa, quebrando sequência de empates. A equipe soma média de 1,5 gol em confrontos como visitante, com destaque para transições rápidas pelo lado esquerdo.

Los Angeles Galaxy x Austin – Onde Assistir

Los Angeles Galaxy x Austin terá transmissão exclusiva pelo MLS Season Pass, disponível na Apple TV (streaming). Não há exibição em TV aberta. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Bet365 e Superbet, através de suas plataformas de streaming.

Ficha do Jogo