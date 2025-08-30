Assine UOL
Los Angeles FC
Major League Soccer - United States
BMO Stadium
San Diego
Los Angeles FC x San Diego: Palpite com Odds 3+, 5+, Onde Assistir, MLS (31/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Los Angeles FC x San Diego: Palpite para o jogo deste dia 31/08 pela Major League Soccer. Descubra onde assistir ao vivo no Brasil e as escalações oficiais.


Los Angeles FC e San Diego se enfrentam na noite de domingo, 31/08, em partida válida pela temporada regular da MLS 2025. O confronto está marcado para às 23h45 (horário de Brasília) no BMO Stadium, em Los Angeles, Califórnia. A transmissão será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


O LAFC busca se firmar na parte de cima da tabela, precisando da vitória para subir na classificação. Já o San Diego, estreante na MLS, tenta somar pontos importantes fora de casa para mostrar seu valor na liga.


Confira nossos palpites de Los Angeles FC x San Diego, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Los Angeles FC x San Diego: Palpites e Dicas



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Total - odd 1.90

  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20


Justificativa e prognóstico do jogo da MLS


Para os palpites de Los Angeles FC x San Diego, analisamos o desempenho recente de ambos os times e o histórico de confrontos. O LAFC tem um ataque forte, mas precisa melhorar a defesa, enquanto o San Diego busca se adaptar à MLS. A expectativa é de um jogo disputado.


Também consideramos as estatísticas dos jogos recentes e o momento das equipes. Acreditamos em um jogo com boas chances de gol, com ambos os times buscando a vitória. As odds oferecem boas oportunidades para os apostadores.


Palpites Alternativos Los Angeles FC x San Diego



  • 🎯 Los Angeles FC para Vencer e Ambas as Equipes Marcam - odd 3.50

  • 🎯 San Diego para Vencer - odd 4.00

  • 🎯 Placar Exato 2x2 - odd 10.00


Para quem busca opções mais ousadas, separamos as apostas acima, que podem render bons lucros. Avaliamos o potencial ofensivo das equipes e a necessidade de ambos os times em busca da vitória.


Los Angeles FC x San Diego: Super Palpite



  • 🚀 Vitoria do Los Angeles FC e Mais de 3.5 Gols no Jogo - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Los Angeles FC x San Diego



  • 🔵 Los Angeles FC para Vencer o Jogo - odd 1.65

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo - odd 1.30

  • 🟡 Total de Gols Ímpar - odd 1.90


⚖️ Palpites de Odds Médias Los Angeles FC x San Diego



  • 🔵 Ambas as Equipes Marcam Sim - odd 2.00

  • 🟢 Total de Gols Mais de 3.5 - odd 3.00

  • 🟡 Empate no Primeiro Tempo - odd 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas Los Angeles FC x San Diego



  • 🔵 San Diego para Vencer o Jogo - odd 5.00

  • 🟢 Placar Exato 2x1 - odd 9.00

  • 🟡 Gol de fora da área - odd 7.00


Los Angeles FC x San Diego: Onde Assistir ao Vivo


O jogo Los Angeles FC x San Diego terá transmissão ao vivo na MLS Season Pass (Apple TV). Procure também casas de apostas que têm plataformas streaming e passam jogos ao vivo.  


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Los Angeles FC x San Diego - MLS 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 23h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: BMO Stadium, Los Angeles, Califórnia

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)


Como Los Angeles FC e San Diego Chegam Para o Confronto da MLS


O Los Angeles FC busca se manter na parte de cima da tabela, precisando da vitória para subir na classificação da MLS. A equipe conta com o apoio da torcida para impor seu ritmo de jogo e garantir os três pontos em casa.


Já o San Diego, que está estreando na MLS, tenta somar pontos importantes fora de casa para mostrar seu valor na liga. A equipe busca surpreender o adversário e mostrar que pode competir de igual para igual com os demais times.


Últimos Jogos do Los Angeles FC


O Los Angeles FC tem apresentado um desempenho irregular nos últimos jogos, com algumas vitórias e empates. A equipe tem um ataque promissor, mas precisa melhorar a consistência defensiva para garantir os resultados.



  • ✅ Los Angeles FC 3x2 Pachuca - Amistoso

  • ✅ Los Angeles FC 3x1 Tigres UANL - Amistoso

  • 🟡 Los Angeles FC 1x1 Chicago Fire - MLS

  • ✅ Los Angeles FC 2x1 New England Revolution - MLS

  • 🟡 Los Angeles FC 2x2 FC Dallas - MLS


Últimos Jogos do San Diego


O San Diego, por sua vez, busca se adaptar à MLS e mostrar seu potencial. A equipe tem se esforçado para melhorar o desempenho em campo e conquistar seus primeiros pontos na liga.



  • 🟡 San Diego 2x2 Portland Timbers - MLS

  • ✅ San Jose Earthquakes 1x2 San Diego - MLS

  • ✅ Sporting Kansas City 1x2 San Diego - MLS

  • ✅ Mazatlán 2x2 San Diego - Amistoso

  • ❌ Tigres UANL 3x1 San Diego - Amistoso


Nossa Opinião para o jogo Los Angeles FC x San Diego


Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gol para ambos os lados. O Los Angeles FC, jogando em casa, é o favorito, mas o San Diego pode surpreender. A nossa aposta é em um jogo com gols e com ambos os times balançando as redes.


Aproveite nossos palpites e as dicas para suas apostas, mas lembre-se que apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade.

Los Angeles FC x San Diego: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Excelsior - Twente
2
1.87
Talleres Cordoba - Deportivo Riestra
1
1.92
Flamengo - Gremio
1
1.28
Múltipla
4.60
x
Aposta
20
=
Ganhos
91.91
Los Angeles FC x San Diego: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Los Angeles FC x San Diego: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
San Diego
3 - 2
Los Angeles FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Los Angeles FC
Empate
San Diego

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que pode fazer falta. Siga sempre todas as orientações do Jogo Responsável.

