Los Angeles FC x Portland Timbers: Palpite e Onde Assistir - MLS - 25/07

Los Angeles FC x Portland Timbers: Confira os palpites para o jogo desta sexta-feira, dia 25 de julho, às 23h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais do confronto de logo mais.

Ficha de Jogo



⚽ Jogo: Los Angeles FC x Portland Timbers pela Major League Soccer



📅 Data: 25/07/2025



🕡 Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: BMO Stadium



📺 Onde Assistir: Novibet



Palpite 1: 1º Tempo - Resultado - Los Angeles - Odd de 1.91 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Chutes no Gol Denis Bouanga - 3+ - Odd de 2.00 na Novibet

Palpite 3: Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.07 na Superbet



1º Tempo - Resultado - Los Angeles

O Los Angeles FC tem um início de jogo muito forte quando atua em casa. Em quatro das últimas cinco partidas como mandante, a equipe foi para o intervalo em vantagem no placar, sempre com pressão alta nos minutos iniciais. Esse padrão de intensidade logo no começo costuma desequilibrar adversários menos organizados defensivamente.

O Portland Timbers, por sua vez, apresenta dificuldades em começar bem os jogos fora de casa. Em três dos últimos quatro jogos como visitante, foi para o intervalo em desvantagem. Diante disso, apostar na vitória do LAFC no 1º tempo tem bom valor e apoio estatístico.

Chutes no Gol Denis Bouanga - 3+

Bouanga é o principal nome ofensivo do LAFC e costuma finalizar com frequência. Nos últimos cinco jogos em casa, ele registrou pelo menos três chutes no gol em quatro partidas, sendo o jogador mais acionado no ataque. Seu posicionamento aberto pela esquerda e presença em bolas paradas aumentam suas chances de finalizações certas.

O Portland costuma permitir espaço nas laterais e tem média alta de finalizações sofridas por jogo (mais de 5,5 por partida fora de casa). Se Bouanga mantiver o ritmo, alcançar essa linha de 3 chutes certos é uma possibilidade bastante real.

Total de Gols - Mais de 3.5

Os jogos do LAFC em casa têm sido marcados por placares movimentados. A equipe passou da linha de 3.5 gols em três dos últimos quatro confrontos no seu estádio, sempre buscando o ataque até os minutos finais. Já o Portland também contribui para esse cenário: como visitante, teve quatro dos últimos cinco jogos com pelo menos quatro gols somados.

A combinação de um mandante ofensivo e um visitante vulnerável torna esse mercado atrativo, especialmente considerando a odds acima de 2.00. O ritmo de jogo deve ser alto, com ambas as equipes buscando o gol e espaço para um placar mais elástico.

Los Angeles FC x Portland Timbers: Onde Assistir

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.