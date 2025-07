Los Angeles FC x Los Angeles Galaxy: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 19/07

Palpite LAFC x LA Galaxy, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Los Angeles FC x Los Angeles Galaxy pela Major League Soccer



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio BMO



O Clássico de Los Angeles, também conhecido como "El Tráfico", promete mais uma edição repleta de emoção no dia 19 de julho, às 23h30 (horário de Brasília). O Los Angeles FC vive um bom momento e ocupa a 4.ª colocação na Conferência Oeste, com uma campanha sólida (10 vitórias em 20 jogos). Já o LA Galaxy, lanterna da mesma conferência, atravessa uma temporada muito difícil, com apenas 3 vitórias em 23 partidas e uma defesa extremamente vulnerável (45 gols sofridos).

A rivalidade entre os dois clubes costuma entregar jogos intensos e com muitos gols, e este confronto direto opõe realidades bem distintas em 2025: o LAFC ainda sonha com o topo da tabela, enquanto o Galaxy luta para evitar o vexame de terminar a temporada como pior time da liga.

Los Angeles FC x Los Angeles Galaxy Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim: Apesar da má fase, o Galaxy marcou em 5 dos últimos 7 jogos. O histórico do "El Tráfico" favorece esse tipo de mercado.

🎯 Resultado Final: Los Angeles FC: O LAFC é superior tecnicamente e joga em casa. Com 35 pontos e apenas 5 derrotas em 20 jogos, é favorito claro contra um Galaxy em crise.

📊 Over 2.5 gols: Os clássicos entre essas equipes quase sempre têm muitos gols, e o Galaxy já sofreu 45 na temporada - média superior a 1,9 por jogo.

🔀 Mais de 10.5 escanteios no jogo : Jogos movimentados e com times ofensivos geralmente resultam em alta contagem de escanteios. Essa linha é viável.

🔄 Handicap Asiático: Los Angeles FC -0.5: A diferença técnica entre os times pode render uma vitória tranquila para o LAFC com pelo menos dois gols de vantagem.



Los Angeles FC x Los Angeles Galaxy Onde Assistir 📺

O confronto poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet e a Bet365, por meio de seus serviços de streaming. Essas plataformas costumam oferecer imagens em tempo real para usuários que estejam com saldo na conta ou tenham feito uma aposta recente no evento.

Além disso, serviços de streaming esportivos que detenham os direitos de transmissão da MLS no Brasil, como o Apple TV+ (MLS Season Pass), que costuma transmitir todos os jogos da Major League Soccer com narração em inglês e espanhol.