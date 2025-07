Clippers x Lakers NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 14/07

Palpite 4 – 1º tempo com mais de 91.5 pontos – odd 1.81

Clássico movimentado, com dois ataques velozes e baixa intensidade defensiva na primeira metade. O histórico recente mostra pontuações altas no 1º tempo, com ambos os times superando 45 pontos antes do intervalo.

Palpite 5 – Handicap +3.5 Clippers – odd 1.71

Mesmo jogando em igualdade técnica, o Clippers entra como underdog, o que torna essa linha de handicap interessante. A equipe se mostrou mais regular ao longo das partidas, controlando bem os dois lados da quadra.