Chargers x Chiefs: Palpite e Odds para o jogo da NFL no Brasil; Onde Assistir (05/09)
Está chegando a hora do segundo jogo da NFL no Brasil começar. Nesta sexta-feira, 05/09, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam pela temporada regular da liga na Neo Química Arena, em São Paulo.
Analisamos as estatísticas e preparamos os melhores palpites para esse jogo da NFL no Brasil.
Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: Melhores Palpites da NFL no Brasil
- Palpite 1: Kansas City Chiefs vence - Odd 1.57
- Palpite 2: Menos de 43.5 pontos totais - Odd 2.23
- Palpite 3: Chiefs -3.5 pontos - Odd 1.97
- Palpite 4: Menos de 5.5 touchdowns totais - Odd 1.58
- Palpite 5: Kansas City Chiefs marca mais pontos no 1º tempo - Odd 1.61
- Palpite 6: Menos de 23.5 pontos Chiefs - Odd 1.57
Nossa análise cruzou as estatísticas da temporada 2024 com as melhores odds para identificar os palpites mais certeiros para o jogo da NFL no Brasil.
Palpite 1: Kansas City Chiefs vence - Odd 1.57
Os Chiefs dominam este confronto histórico e chegam com vantagem técnica baseada nas estatísticas da temporada 2024. Com EPA/Play de 0.06 contra 0.03 dos Chargers, Kansas City mostra maior eficiência ofensiva, especialmente na success rate de 46.75% contra apenas 41% de Los Angeles.
Patrick Mahomes e companhia enfrentam uma defesa dos Chargers que, embora sólida, permite jardas aéreas — exatamente onde os Chiefs se destacam com 4.046 jardas de passe. A experiência em jogos decisivos e o fator psicológico fazem desta a aposta mais segura para o jogo da NFL no Brasil, com odd de 1.57 oferecendo value interessante.
Palpite 2: Menos de 43.5 pontos totais - Odd 2.23
A defesa dos Chargers foi a 6ª melhor da última temporada da NFL com EPA/Play defensivo de -0.07, prometendo dificultar a vida do ataque dos Chiefs. Ambas equipes tiveram dificuldades no jogo terrestre na temporada 2024, com Kansas City acumulando apenas 1.790 jardas corridas e Los Angeles 1.882.
O primeiro jogo da temporada costuma ser mais cauteloso, especialmente em um palco internacional como a NFL no Brasil. Com defesas organizadas e ataques ainda se ajustando, esperamos um jogo mais tático que explosivo, tornando o Under 43.5 com odd 2.23 uma excelente oportunidade.
Palpite 3: Chiefs -3.5 pontos - Odd 1.97
O handicap de -3.5 para Kansas City reflete perfeitamente a diferença técnica entre as equipes baseada nas estatísticas de 2024. Os Chiefs foram superiores em praticamente todos os indicadores ofensivos, incluindo success rate (46.75% vs 41%) e EPA por jogada.
Los Angeles sofreu com inconsistência ofensiva na temporada passada, ocupando apenas o 13º lugar no ranking, enquanto Kansas City manteve a 11ª posição com maior regularidade. A experiência dos Chiefs em jogos importantes e o histórico recente contra divisões da AFC West sustentam este handicap como o palpite mais equilibrado para apostar na NFL no Brasil.
Palpite 4: Menos de 5.5 touchdowns totais - Odd 1.58
As defesas prometem ser protagonistas neste confronto da NFL no Brasil, com Los Angeles ocupando a 6ª posição defensiva e permitindo apenas 29 touchdowns aéreos em toda temporada 2024. Kansas City também mostrou solidez defensiva em momentos cruciais, especialmente contra corridas.
Ambos os times tiveram dificuldades na zona vermelha durante a temporada, com os Chargers convertendo apenas 18 touchdowns terrestres contra 17 dos Chiefs. A pressão do jogo internacional e defesas bem estruturadas devem limitar as oportunidades de touchdown, tornando o Under 5.5 TDs com odd 1.58 uma aposta consistente.
Palpite 5: Kansas City Chiefs marca mais pontos no 1º tempo - Odd 1.61
Os Chiefs historicamente começam jogos com mais intensidade, especialmente em grandes eventos como o jogo da NFL no Brasil. A superioridade técnica no ataque se traduz em starts mais eficientes, com Patrick Mahomes tendo experiência em adaptar-se rapidamente a diferentes cenários.
Os Chargers costumam ser mais lentos para engatar ofensivamente, como mostram as estatísticas de success rate de apenas 41% na temporada 2024. Com Kansas City tendo melhor preparação para jogos especiais e maior experiência em palcos internacionais, apostar nos Chiefs no primeiro tempo com odd 1.61 oferece value interessante.
Palpite 6: Menos de 23.5 pontos Chiefs - Odd 1.57
A defesa dos Chargers é especialista em limitar grandes explosões ofensivas, ocupando a 6ª posição defensiva da NFL com EPA/Play de -0.07. Los Angeles permitiu apenas 1.997 jardas corridas na temporada, o que deve complicar o jogo terrestre dos Chiefs.
Kansas City teve média de 23.4 pontos por jogo na temporada regular, ficando bem próximo desta linha estabelecida pelas casas de apostas. O ambiente neutro do jogo da NFL no Brasil e a qualidade defensiva dos Chargers devem ser suficientes para manter o ataque dos Chiefs abaixo dos 23.5 pontos, com odd 1.57 representando boa oportunidade.
Principais Estatísticas da NFL
Nossa análise das estatísticas da temporada 2024 revela dados cruciais para quem quer apostar na NFL. Os Chiefs ocupam o 11º lugar no ataque, com EPA/Play de 0.06 e success rate de 46.75%, números superiores aos Chargers.
Os Chargers compensam com uma defesa forte, ranqueada em 6º lugar na liga com EPA/Play defensivo de -0.07. Permitiram apenas 1,997 jardas corridas e somente 7 touchdowns terrestres em toda temporada.
Kansas City mostra mais consistência ofensiva com 4,046 jardas de passe contra 3,901 dos Chargers. No entanto, ambas equipes enfrentam dificuldades no jogo terrestre, com os Chiefs acumulando apenas 1,790 jardas corridas.
A defesa dos Chiefs ocupou o 18º lugar, permitindo EPA/Play de 0.01, o que pode ser explorado pelo ataque dos Chargers. Essas estatísticas são fundamentais para identificar value nas apostas da NFL no Brasil.
O confronto entre a 6ª melhor defesa (Chargers) contra o 11º melhor ataque (Chiefs) promete ser equilibrado, especialmente considerando que ambos os times iniciam a temporada 2024 com expectativas elevadas.
Onde assistir NFL no Brasil
O jogo da NFL no Brasil terá transmissão completa e gratuita através do YouTube nos canais CazéTV e Ge TV. Para quem prefere a TV tradicional, ESPN e SporTV também exibem a partida.
Onde vai passar o jogo da NFL no Brasil via streaming: Disney+ e NFL GamePass oferecem a transmissão ao vivo. A partida começa às 21h (horário de Brasília) e acontece na Neo Química Arena, São Paulo.
Ficha Técnica do Jogo:
- ⚡ Confronto: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs
- 📅 Data: Sexta-feira, 05/09/2025
- 🕘 Horário: 21h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
- 📺 Onde vai passar a NFL no Brasil: CazéTV, Ge TV (YouTube), ESPN, SporTV, Disney+, NFL GamePass
Por que a NFL vai ser no Brasil?
A NFL escolheu o Brasil pela segunda vez consecutiva devido ao potencial gigantesco do mercado sul-americano. Com mais de 215 milhões de habitantes e crescimento do interesse pelo futebol americano, o país representa uma oportunidade estratégica de expansão internacional.
O sucesso do primeiro jogo da NFL no Brasil superou expectativas, tanto em audiência quanto em engajamento nas redes sociais. A liga busca consolidar sua presença em mercados emergentes, e o Brasil se destaca como o principal hub da América do Sul para esportes americanos.
Jogo Responsável
Apostas devem ser sempre uma forma de entretenimento. Estabeleça limites de tempo e dinheiro antes de começar e nunca aposte mais do que pode perder. Se você ou alguém que conhece tem problemas com jogos, procure ajuda especializada.