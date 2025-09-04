Chargers x Chiefs: Palpite e Odds para o jogo da NFL no Brasil; Onde Assistir (05/09)

Patrick Mahomes e companhia enfrentam uma defesa dos Chargers que, embora sólida, permite jardas aéreas — exatamente onde os Chiefs se destacam com 4.046 jardas de passe. A experiência em jogos decisivos e o fator psicológico fazem desta a aposta mais segura para o jogo da NFL no Brasil, com odd de 1.57 oferecendo value interessante.

Palpite 2: Menos de 43.5 pontos totais - Odd 2.23

A defesa dos Chargers foi a 6ª melhor da última temporada da NFL com EPA/Play defensivo de -0.07, prometendo dificultar a vida do ataque dos Chiefs. Ambas equipes tiveram dificuldades no jogo terrestre na temporada 2024, com Kansas City acumulando apenas 1.790 jardas corridas e Los Angeles 1.882.

O primeiro jogo da temporada costuma ser mais cauteloso, especialmente em um palco internacional como a NFL no Brasil. Com defesas organizadas e ataques ainda se ajustando, esperamos um jogo mais tático que explosivo, tornando o Under 43.5 com odd 2.23 uma excelente oportunidade.

Palpite 3: Chiefs -3.5 pontos - Odd 1.97

O handicap de -3.5 para Kansas City reflete perfeitamente a diferença técnica entre as equipes baseada nas estatísticas de 2024. Os Chiefs foram superiores em praticamente todos os indicadores ofensivos, incluindo success rate (46.75% vs 41%) e EPA por jogada.