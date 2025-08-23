Assine UOL
Lorient
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
Ligue 1 - France
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
Rennes
  • V
  • V
  • E
  • E
  • D
Lorient x Rennes: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lorient x Rennes: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade du Yves Allainmat, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Lorient, em 14º lugar, busca seus primeiros pontos após uma derrota na estreia, mas conta com um retrospecto recente impressionante contra o rival. Já o Rennes, em 8º, chega com a confiança em alta após uma grande vitória e quer quebrar o incômodo tabu.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lorient x Rennes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.48 na Superbet

  Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Bet365

  💧 Palpite 3. Lorient vence, odd pagando 2.80 na Betnacional


Para as apostas em Lorient x Rennes, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de confrontos diretos, que favorece amplamente o time da casa.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.48


Esta é a aposta mais segura e com forte embasamento. O Lorient venceu os últimos quatro confrontos diretos contra o Rennes, um domínio raro e expressivo. 


Mesmo que o Rennes seja favorito nas casas de apostas, o retrospecto mostra que o Lorient sabe como jogar esta partida. Apostar que eles não perderão em casa é uma escolha muito lógica.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74


Os dérbis entre Lorient e Rennes costumam ser abertos e com gols para os dois lados. Em três dos últimos quatro encontros, ambas as equipes marcaram. 


O Rennes tem um ataque poderoso, e o Lorient, jogando em casa e com a confiança do bom retrospecto, também deve ir para cima, criando um cenário favorável para gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Lorient vence, odd pagando 2.80


Para quem busca uma aposta de alto valor, a vitória do Lorient é uma excelente oportunidade. 


As odds de 2.80 colocam o time da casa como azarão, o que não reflete a realidade do confronto direto, onde o Lorient venceu os últimos quatro jogos. Apostar na manutenção dessa hegemonia recente oferece um lucro potencial muito alto.


Lorient x Rennes: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lorient x Rennes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 10h00, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  ⚽️ Confronto: Lorient x Rennes - Ligue 1

  📅 Data: 24/08/2025

  ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Stade du Yves Allainmat, Lorient

  📺 Onde vai passar: Cazé TV


Lorient x Rennes: Últimos 5 jogos entre os times



  03/03/2024 - Rennes 1-2 Lorient

  22/10/2023 - Lorient 2-1 Rennes

  27/01/2023 - Lorient 2-1 Rennes

  07/08/2022 - Rennes 0-1 Lorient

  24/04/2022 - Rennes 5-0 Lorient


Lorient x Rennes: Quem Ganha? Melhores Odds


O Rennes é o leve favorito para a partida, com 39,2% de probabilidade de vitória. O Lorient tem 35,7% de chances de vencer em casa, enquanto o empate está cotado em 30,3%.



  🏆 Lorient vence, odd 2.80 na Betnacional

  ⚖️ Empate, odd 3.30 na Superbet

  👀 Rennes vence, odd 2.55 na F12.bet


 

Lorient x Rennes: Palpite do Dia

Lorient Vence
Superbet logo
2.77
Apostar agora

Lorient x Rennes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lorient x Rennes: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Ligue 1
Rennes
1 - 2
Lorient
2023 Ligue 1
Lorient
2 - 1
Rennes
2022 Ligue 1
Lorient
2 - 1
Rennes
2022 Ligue 1
Rennes
0 - 1
Lorient
2021 Ligue 1
Rennes
5 - 0
Lorient

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lorient
Empate
Rennes

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

