Lorient x Rennes: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)
Lorient x Rennes: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade du Yves Allainmat, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Lorient, em 14º lugar, busca seus primeiros pontos após uma derrota na estreia, mas conta com um retrospecto recente impressionante contra o rival. Já o Rennes, em 8º, chega com a confiança em alta após uma grande vitória e quer quebrar o incômodo tabu.
Lorient x Rennes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.48 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Lorient vence, odd pagando 2.80 na Betnacional
Para as apostas em Lorient x Rennes, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de confrontos diretos, que favorece amplamente o time da casa.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.48
Esta é a aposta mais segura e com forte embasamento. O Lorient venceu os últimos quatro confrontos diretos contra o Rennes, um domínio raro e expressivo.
Mesmo que o Rennes seja favorito nas casas de apostas, o retrospecto mostra que o Lorient sabe como jogar esta partida. Apostar que eles não perderão em casa é uma escolha muito lógica.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.74
Os dérbis entre Lorient e Rennes costumam ser abertos e com gols para os dois lados. Em três dos últimos quatro encontros, ambas as equipes marcaram.
O Rennes tem um ataque poderoso, e o Lorient, jogando em casa e com a confiança do bom retrospecto, também deve ir para cima, criando um cenário favorável para gols.
💧 Palpite 3. Lorient vence, odd pagando 2.80
Para quem busca uma aposta de alto valor, a vitória do Lorient é uma excelente oportunidade.
As odds de 2.80 colocam o time da casa como azarão, o que não reflete a realidade do confronto direto, onde o Lorient venceu os últimos quatro jogos. Apostar na manutenção dessa hegemonia recente oferece um lucro potencial muito alto.
Lorient x Rennes: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lorient x Rennes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 10h00, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lorient x Rennes - Ligue 1
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade du Yves Allainmat, Lorient
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Lorient x Rennes: Últimos 5 jogos entre os times
- 03/03/2024 - Rennes 1-2 Lorient
- 22/10/2023 - Lorient 2-1 Rennes
- 27/01/2023 - Lorient 2-1 Rennes
- 07/08/2022 - Rennes 0-1 Lorient
- 24/04/2022 - Rennes 5-0 Lorient
Lorient x Rennes: Quem Ganha? Melhores Odds
O Rennes é o leve favorito para a partida, com 39,2% de probabilidade de vitória. O Lorient tem 35,7% de chances de vencer em casa, enquanto o empate está cotado em 30,3%.
- 🏆 Lorient vence, odd 2.80 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.30 na Superbet
- 👀 Rennes vence, odd 2.55 na F12.bet
Lorient x Rennes: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lorient x Rennes: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lorient x Rennes: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
