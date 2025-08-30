- V
Lorient x Lille: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)
Lorient x Lille: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade du Yves Allainmat, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Lorient, em 6º lugar com 3 pontos, vem de uma goleada espetacular em casa e aposta no fator local para vencer. O Lille, em 5º com 4 pontos, chega invicto e busca manter a boa fase para se consolidar na parte de cima da tabela.
Lorient x Lille Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.62 na Betnacional
Para as apostas em Lorient x Lille, indicamos esses três palpites com base no forte retrospecto do time da casa no confronto e no perfil ofensivo de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88
Este é um jogo com enorme potencial para gols. O Lorient vem de uma vitória por 4 a 0 em casa, enquanto o Lille vem de uma vitória por 1 a 0 em casa também.
O histórico do confronto também é de muitos gols, com os últimos quatro encontros tendo três ou mais gols. A tendência de um jogo aberto e com ataques eficientes é muito clara.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68
Com dois ataques em ótima fase, é muito provável que ambas as equipes balancem as redes. O Lorient marcou 4 gols em seu último jogo em casa, e o Lille marcou 3 em sua última partida como visitante.
O histórico do confronto também favorece este palpite, que se concretizou nos últimos três duelos no estádio do Lorient.
💧 Palpite 3. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.62
Esta é uma aposta de grande valor que vai contra o favoritismo do Lille. O retrospecto do confronto mostra uma força impressionante do time da casa: nos últimos quatro jogos entre Lorient e Lille, o mandante venceu todas às vezes.
Com o Lorient vindo de uma goleada em seu estádio, a aposta de que eles não serão derrotados tem um forte embasamento histórico.
Lorient x Lille: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lorient x Lille ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lorient x Lille - Ligue 1
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade du Yves Allainmat, Lorient
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Lorient x Lille: Últimos 5 jogos entre os times
- 14/01/2024 - Lille 3-0 Lorient
- 27/08/2023 - Lorient 4-1 Lille
- 02/04/2023 - Lille 3-1 Lorient
- 02/10/2022 - Lorient 2-1 Lille
- 19/01/2022 - Lille 3-1 Lorient
Lorient x Lille: Quem Ganha? Melhores Odds
O Lille é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 46,5%. O Lorient tem 30,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29%.
- 🏆 Lorient vence, odd 3.30 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet
- 👀 Lille vence, odd 2.15 na F12.bet
Lorient x Lille: Palpite do Dia
Lorient x Lille: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lorient x Lille: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
