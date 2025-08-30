Assine UOL
Lorient
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Ligue 1 - France
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
Lille
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.5
2
2.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.41
x
3.58
2
2.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.5
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.4
x
3.45
2
2.12
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:30

Lorient x Lille: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lorient x Lille: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade du Yves Allainmat, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Lorient, em 6º lugar com 3 pontos, vem de uma goleada espetacular em casa e aposta no fator local para vencer. O Lille, em 5º com 4 pontos, chega invicto e busca manter a boa fase para se consolidar na parte de cima da tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lorient x Lille Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.62 na Betnacional


Para as apostas em Lorient x Lille, indicamos esses três palpites com base no forte retrospecto do time da casa no confronto e no perfil ofensivo de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88


Este é um jogo com enorme potencial para gols. O Lorient vem de uma vitória por 4 a 0 em casa, enquanto o Lille vem de uma vitória por 1 a 0 em casa também. 


O histórico do confronto também é de muitos gols, com os últimos quatro encontros tendo três ou mais gols. A tendência de um jogo aberto e com ataques eficientes é muito clara.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.68


Com dois ataques em ótima fase, é muito provável que ambas as equipes balancem as redes. O Lorient marcou 4 gols em seu último jogo em casa, e o Lille marcou 3 em sua última partida como visitante. 


O histórico do confronto também favorece este palpite, que se concretizou nos últimos três duelos no estádio do Lorient.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Dupla Chance: Lorient ou Empate (1X), odd pagando 1.62


Esta é uma aposta de grande valor que vai contra o favoritismo do Lille. O retrospecto do confronto mostra uma força impressionante do time da casa: nos últimos quatro jogos entre Lorient e Lille, o mandante venceu todas às vezes. 


Com o Lorient vindo de uma goleada em seu estádio, a aposta de que eles não serão derrotados tem um forte embasamento histórico.


Lorient x Lille: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lorient x Lille ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lorient x Lille - Ligue 1

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade du Yves Allainmat, Lorient

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Lorient x Lille: Últimos 5 jogos entre os times



  • 14/01/2024 - Lille 3-0 Lorient

  • 27/08/2023 - Lorient 4-1 Lille

  • 02/04/2023 - Lille 3-1 Lorient

  • 02/10/2022 - Lorient 2-1 Lille

  • 19/01/2022 - Lille 3-1 Lorient


Lorient x Lille: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lille é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 46,5%. O Lorient tem 30,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29%.



  • 🏆 Lorient vence, odd 3.30 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet

  • 👀 Lille vence, odd 2.15 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Lorient x Lille: Palpite do Dia

Lorient Vence
Superbet logo
3.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Tottenham - Bournemouth
1
1.92
Trabzonspor - Samsunspor
1
1.8
Nottingham Forest - West Ham
1
1.7
Múltipla
5.88
x
Aposta
20
=
Ganhos
117.50
Apostar agora

Lorient x Lille: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lorient x Lille: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2023 Ligue 1
Lille
3 - 0
Lorient
2023 Ligue 1
Lorient
4 - 1
Lille
2022 Ligue 1
Lille
3 - 1
Lorient
2022 Ligue 1
Lorient
2 - 1
Lille
2021 Ligue 1
Lille
3 - 1
Lorient

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lorient
Empate
Lille

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Bologna
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Como
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Bologna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wolves
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Everton
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Wolves Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Racing Santander
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
AD Ceuta FC
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V

Racing Santander Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Villarreal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
1.FC Köln
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
SC Freiburg
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

1.FC Köln Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte