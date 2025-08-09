- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- E
- E
Londrina x Náutico: Palpite Odds Altas +4, +7, Onde Assistir, Série C (10/08)
Londrina x Náutico: veja o palpite com odds altas +4, +7, o prognóstico e onde assistir o embate deste domingo, 10/08, em duelo direto pela 16ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 11h00 (horário de Brasília) no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, com transmissão ao vivo pela Band.
Ambos somam 26 pontos e ocupam o G-4 da tabela, com o Náutico na 3ª posição e o Londrina em 4º. Uma vitória pode consolidar o time vencedor entre os líderes, tornando o duelo um confronto chave nesta reta final da primeira fase.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Londrina x Náutico Palpite: 3 opções para você apostar
- 🔥 Palpite 1. Resultado Correto 2-1 Londrina - odd pagando 8.20 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Intervalo/Final Londrina/Londrina - odd pagando 4.00 na Superbet
- 💧 Palpite 3. Total de Gols Exato 3 - odd pagando 4.35 na Bet365
Para as apostas em Londrina x Náutico, sugerimos esses três palpites com odds acima de 4,00, analisando o desempenho recente de cada equipe na Série C 2025.
🔥 Palpite 1. Resultado Correto 2-1 Londrina - Odd 8.20
O Londrina marcou pelo menos dois gols nas últimas cinco vitórias. Seu ataque apresenta média de 1,75 gol por jogo em casa e, mesmo diante de um adversário forte, o fator local pode ser decisivo.
Já o Náutico sofreu 0,57 gols jogos fora, inclusive em confrontos contra equipes da parte de cima da tabela. Embora tenha uma defesa consistente, a pressão ofensiva do Londrina tende a forçar esse placar apertado.
⚡ Palpite 2. Intervalo/Final Londrina/Londrina - Odd 4.00
O Londrina costuma abrir o placar quando joga em casa: fez isso em 63% dos jogos, vencendo 60% deles já ao intervalo. Desses, em 40% saiu com os três pontos, sem deixar o adversário reagir.
O Náutico, por outro lado, saiu perdendo no 1º tempo em 43% dos jogos como visitante, e só conseguiu virar um deles. Isso reforça a tendência de domínio do Londrina desde os primeiros minutos até o apito final.
Quer entender melhor como funcionam as cotações? Veja nosso conteúdo sobre o que são odds.
💧 Palpite 3. Total de Gols Exato 3 - Odd 4.35
A média combinada de gols entre os dois times nesta Série C é de 2,53 para o Londrina e 1,6 para o Náutico. A soma tende a convergir para partidas com placares ajustados, como 2-1 ou 3-0, fazendo da linha de exatos 3 gols uma aposta de valor.
Londrina x Náutico: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Londrina x Náutico neste domingo (10/08), às 11h00 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Band na TV aberta.
Tudo o que você precisa saber de Londrina x Náutico:
- ⚽️ Confronto: Londrina x Náutico - Série C 2025
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina
- 📺 Onde vai passar: Band
Londrina x Náutico: Últimos 5 jogos entre os times
- 24/08/2024 - Londrina 3-2 Náutico (Série B)
- 23/07/2022 - Náutico 1-2 Londrina (Série B)
- 10/04/2022 - Londrina 2-0 Náutico (Série B)
- 21/09/2021 - Náutico 1-2 Londrina (Série B)
- 23/06/2021 - Londrina 0-0 Náutico (Série B)
Londrina x Náutico: Quem Ganha? - Melhores Odds
O Londrina tem cerca de 48,8% de probabilidade de vitória neste domingo, conforme as odds atuais da Betnacional.
- 🏆 Londrina vence - Odd 2.05 na Betnacional
- ⚖️ Empate - Odd 3.25 na Superbet
- 👀 Náutico vence - Odd 3.50 na F12.bet
Londrina x Náutico: Escalações Prováveis
Escalação Londrina: Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; João Tavares (Zé Breno), Lucas Marques e Robson; Vitinho, Eliel e Iago Teles.
Escalação Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Vinícius, Kelvin (Hélio Borges) e Bruno Mezenga.
As escalações são provisórias e podem mudar até o momento do jogo.
Londrina x Nautico Recife: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Londrina x Nautico Recife: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Londrina x Nautico Recife: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
📌 Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas com responsabilidade e controle emocional. Saiba mais sobre Jogo Responsável e cuide do seu limite financeiro.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- E
Stade Brestois 29 Vence
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Floresta Vence
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- V
SC Braga Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- V
- E
Ajax Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- D
Mazatlán Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Celtic Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- E
Barcelona Vence