Londrina x Itabaiana: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C 2025 (19/07)

Londrina e Itabaiana se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série C 2025. A bola rola às 19h30 no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão pelo canal Nosso Futebol e possivelmente na Band TV.

O Londrina entra em campo ocupando a 4ª colocação, com 20 pontos e tentando se firmar no G-4. Já o Itabaiana aparece somente na 16ª posição, com 11 pontos, e precisa desesperadamente pontuar para fugir da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite de Londrina x Itabaiana, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações. Para mais análises, veja também outros palpites de hoje.

Para as apostas em Londrina x Itabaiana, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.

Palpite 1. Total de Gols - Menos de 2.5 - odd pagando 1.75

Os dois times mostram baixa produção ofensiva nos últimos jogos. O Londrina tem média de 1,58 gols marcados por jogo e o Itabaiana, somente 0,75.

Além disso, ambos têm 67% das partidas com menos de 2,5 gols, mostrando tendência clara de partidas truncadas. Isso reduz ainda mais a chance de um jogo movimentado no placar.

Palpite 2. Resultado Final: Londrina - odd pagando 1.80

Com melhor campanha e desempenho como mandante, o Londrina aparece como favorito. Em cinco jogos em casa, venceu um e empatou quatro, enquanto o Itabaiana ainda não venceu fora de casa nos últimos 10 jogos da Série C 2025.

Palpite 3. Ambas Não Marcam - odd pagando 1.60

O Itabaiana não marcou gols em 80% dos jogos como visitante nos últimos 10 embates. Já o Londrina tem conseguido marcar em casa, mas também segurado seus adversários: 33% dos jogos sem sofrer gols.

Londrina x Itabaiana - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Londrina x Itabaiana no canal Nosso Futebol, com possível transmissão também na Band TV. A partida está marcada para às 19h30, deste sábado, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

⚽️ Confronto: Londrina x Itabaiana - Série C



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina



📺 Onde vai passar Londrina x Itabaiana: Nosso Futebol e Band TV



Londrina x Itabaiana - Últimos 5 Jogos Entre os Times

Os clubes não se enfrentaram nos últimos três anos, então não há histórico direto recente entre Londrina e Itabaiana. Os palpites foram baseados exclusivamente no momento atual.

Londrina x Itabaiana: quem ganha? - Melhores odds

O Londrina tem 55,5% de chance de vitória. Isso porque vem apresentando melhor desempenho em casa e encara um adversário que não venceu nenhuma fora.



Londrina ganha - Odd de 1.80 na Superbet



Empate - Odd de 3.30 na Superbet



Itabaiana ganha - Odd de 4.50 na Superbet



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.