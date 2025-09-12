Assine UOL
Londrina
Serie C - Brazil
Floresta
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 23:00

Londrina x Floresta: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 14/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Londrina x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.


O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes empataram seus primeiros jogos nesta fase da competição. O Londrina, que empatou com o São Bernardo, busca a vitória em casa para se recuperar.


Londrina x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Londrina vence) - odd 1.63

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.37

  • 🎯 Palpite: Londrina - Total (Mais de 1.5) - odd 2.04


Apostamos na vitória do Londrina, principalmente por ser o favorito nas odds e por jogar em casa. O time tem um bom desempenho ofensivo em casa, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo. Além disso, o palpite para mais de 2.5 gols é uma aposta segura, pois a média de gols marcados e sofridos por jogo do Londrina é de 2.3 e a do Floresta é de 1.5.


Palpites Alternativos Londrina x Floresta



  • 🎯 Palpite: Handicap Europeu (Londrina 1:0) - odd 2.98

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 4.49

  • 🎯 Palpite: Floresta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.31


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. O palpite de handicap europeu é para o Londrina, que tem uma boa defesa em casa, sofrendo em média apenas 1 gol por jogo. O placar exato de 1x0 para o Londrina é uma aposta arriscada, mas que se alinha com o desempenho do time da casa. O palpite para o Floresta vencer sem sofrer gols é uma aposta arriscada, mas a equipe tem um bom desempenho defensivo, com média de 0.7 gols sofridos por jogo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas.


💰 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Londrina ou Empate - odd 1.13

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.45

  • 🟡 Palpite: Londrina (-0.5) - odd 1.60


⚖️ Londrina x Floresta: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 3.19

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21

  • 🟡 Palpite: Empate / Londrina PR - odd 4.14


🚀 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Floresta - odd 5.20

  • 🟢 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 6.18

  • 🟡 Palpite: Floresta / Floresta - odd 9.83


Londrina x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo entre Londrina e Floresta é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Londrina x Floresta - Série C

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina

  • 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus


Como Londrina e Floresta Chegam Para o Confronto


O Londrina chega para o confronto em uma fase de instabilidade. O time não vence há três jogos e vem de duas derrotas e um empate em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre 1.2 gols por jogo, em média.


Já o Floresta não perde há dois jogos. A equipe vem de um empate, uma vitória e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O ataque tem uma média de 0.8 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.7 gols sofridos por partida.

Londrina x Floresta: Palpite do Dia

Londrina Vence
1.69
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Londrina x Floresta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Londrina x Floresta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie C
Floresta
0 - 0
Londrina
2025 Serie C
Floresta
0 - 2
Londrina
2024 Serie C
Londrina
0 - 0
Floresta

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Londrina
Empate
Floresta

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter uma relação saudável com o jogo. Lembre-se de que o jogo é imprevisível e que perdas fazem parte do processo. O objetivo principal deve ser sempre o lazer, e nunca o lucro. Para manter a diversão e a segurança, estabeleça um limite de gastos que não comprometa suas finanças e jamais aposte dinheiro que você não pode perder. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

