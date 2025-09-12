Londrina x Floresta: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 14/09

Londrina x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.

O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes empataram seus primeiros jogos nesta fase da competição. O Londrina, que empatou com o São Bernardo, busca a vitória em casa para se recuperar.

Londrina x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Londrina vence) - odd 1.63

- odd 1.63

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.37

- odd 2.37

🎯 Palpite: Londrina - Total (Mais de 1.5) - odd 2.04



Apostamos na vitória do Londrina, principalmente por ser o favorito nas odds e por jogar em casa. O time tem um bom desempenho ofensivo em casa, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo. Além disso, o palpite para mais de 2.5 gols é uma aposta segura, pois a média de gols marcados e sofridos por jogo do Londrina é de 2.3 e a do Floresta é de 1.5.

Palpites Alternativos Londrina x Floresta



🎯 Palpite: Handicap Europeu (Londrina 1:0) - odd 2.98

- odd 2.98

🎯 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 4.49

- odd 4.49

🎯 Palpite: Floresta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.31



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. O palpite de handicap europeu é para o Londrina, que tem uma boa defesa em casa, sofrendo em média apenas 1 gol por jogo. O placar exato de 1x0 para o Londrina é uma aposta arriscada, mas que se alinha com o desempenho do time da casa. O palpite para o Floresta vencer sem sofrer gols é uma aposta arriscada, mas a equipe tem um bom desempenho defensivo, com média de 0.7 gols sofridos por jogo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas.

💰 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Londrina ou Empate - odd 1.13

- odd 1.13

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.45

- odd 1.45

🟡 Palpite: Londrina (-0.5) - odd 1.60



⚖️ Londrina x Floresta: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 3.19

- odd 3.19

🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21

- odd 3.21

🟡 Palpite: Empate / Londrina PR - odd 4.14



🚀 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Floresta - odd 5.20

- odd 5.20

🟢 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 6.18

- odd 6.18

🟡 Palpite: Floresta / Floresta - odd 9.83



Londrina x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre Londrina e Floresta é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Londrina x Floresta - Série C



📅 Data: 14/09/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina



📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus



Como Londrina e Floresta Chegam Para o Confronto

O Londrina chega para o confronto em uma fase de instabilidade. O time não vence há três jogos e vem de duas derrotas e um empate em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre 1.2 gols por jogo, em média.

Já o Floresta não perde há dois jogos. A equipe vem de um empate, uma vitória e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O ataque tem uma média de 0.8 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.7 gols sofridos por partida.