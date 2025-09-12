- V
Londrina x Floresta: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 14/09
Londrina x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.
O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes empataram seus primeiros jogos nesta fase da competição. O Londrina, que empatou com o São Bernardo, busca a vitória em casa para se recuperar.
Londrina x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Londrina vence) - odd 1.63
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.37
- 🎯 Palpite: Londrina - Total (Mais de 1.5) - odd 2.04
Apostamos na vitória do Londrina, principalmente por ser o favorito nas odds e por jogar em casa. O time tem um bom desempenho ofensivo em casa, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo. Além disso, o palpite para mais de 2.5 gols é uma aposta segura, pois a média de gols marcados e sofridos por jogo do Londrina é de 2.3 e a do Floresta é de 1.5.
Palpites Alternativos Londrina x Floresta
- 🎯 Palpite: Handicap Europeu (Londrina 1:0) - odd 2.98
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 4.49
- 🎯 Palpite: Floresta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.31
Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. O palpite de handicap europeu é para o Londrina, que tem uma boa defesa em casa, sofrendo em média apenas 1 gol por jogo. O placar exato de 1x0 para o Londrina é uma aposta arriscada, mas que se alinha com o desempenho do time da casa. O palpite para o Floresta vencer sem sofrer gols é uma aposta arriscada, mas a equipe tem um bom desempenho defensivo, com média de 0.7 gols sofridos por jogo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas.
💰 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Londrina ou Empate - odd 1.13
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.45
- 🟡 Palpite: Londrina (-0.5) - odd 1.60
⚖️ Londrina x Floresta: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Empate - odd 3.19
- 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21
- 🟡 Palpite: Empate / Londrina PR - odd 4.14
🚀 Londrina x Floresta: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Floresta - odd 5.20
- 🟢 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 6.18
- 🟡 Palpite: Floresta / Floresta - odd 9.83
Londrina x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo entre Londrina e Floresta é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Londrina x Floresta - Série C
- 📅 Data: 14/09/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina
- 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus
Como Londrina e Floresta Chegam Para o Confronto
O Londrina chega para o confronto em uma fase de instabilidade. O time não vence há três jogos e vem de duas derrotas e um empate em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre 1.2 gols por jogo, em média.
Já o Floresta não perde há dois jogos. A equipe vem de um empate, uma vitória e uma derrota em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O ataque tem uma média de 0.8 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.7 gols sofridos por partida.
Londrina x Floresta: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Londrina x Floresta: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Londrina x Floresta: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter uma relação saudável com o jogo. Lembre-se de que o jogo é imprevisível e que perdas fazem parte do processo. O objetivo principal deve ser sempre o lazer, e nunca o lucro. Para manter a diversão e a segurança, estabeleça um limite de gastos que não comprometa suas finanças e jamais aposte dinheiro que você não pode perder. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
