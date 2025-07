Londrina x CSA: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C (26/07)

Londrina e CSA se enfrentam neste sábado (26/07) pela 14ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 19h30 no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina) com transmissão pela SportyNet+. O Londrina, 3º colocado com 23 pontos, busca se consolidar no G8, enquanto o CSA, 9º com 18, quer voltar ao bloco dos oito que passam para a próxima fase.

Confira nossos melhores palpites para esse duelo e saiba onde acompanhar ao vivo e as prováveis escalações.

Londrina x CSA Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Londrina x CSA nós sugerimos esses três palpites baseados nas estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times apresentam perfil ofensivo equilibrado, o que favorece cenários de gols e segurança nas escolhas.



Dupla Chance (1X) – odd pagando 1.22 na Bet365



Total de Gols Mais de 1,5 – odd pagando 1.45 na Superbet



Ambas Equipes Marcam – Sim – odd pagando 2.25 na Bet365



Mercado Dupla Chance (1X) – odd pagando 1.22

O Londrina é forte em casa, onde não perde há sete jogos e venceu três dos últimos cinco compromissos. O CSA, com desempenho irregular fora (apenas uma vitória), tende a buscar o empate para não sair no zero, o que valoriza o 1X.

Além do retrospecto caseiro sólido, o retrospecto H2H mostra três empates e apenas uma vitória do CSA nos últimos cinco confrontos, apontando estabilidade para o Londrina manter-se invicto .

Mercado Total de Gols Mais de 1,5 – odd pagando 1.45

Londrina e CSA registram médias de 2,54 e 2,07 gols por jogo, respectivamente, indicando partidas com ao menos dois tentos. Em 69% dos jogos do Londrina houve mais de 1,5 gols, e no CSA esse índice é de 62%.

A combinação de times ofensivos, com média global de gols alta e abertura de marcador frequente no segundo tempo, reforça o cenário de gols suficientes para esse mercado.

Mercado Ambas Equipes Marcam – Sim – odd pagando 2.25

O Londrina balançou as redes em 85% dos jogos em casa, e o CSA marcou em 83% das partidas fora. A média combinada de gols é bastante equilibrada, o que sugere chances reais de ambos os times marcarem.

Além disso, em três dos últimos cinco duelos diretos as duas equipes anotaram gols, reforçando a tendência de jogo aberto .

Últimos Confrontos Entre as Equipes



06/05/2024 – Londrina 2x2 CSA (Série C)



14/10/2022 – CSA 0x1 Londrina (Série B)



02/07/2022 – Londrina 0x0 CSA (Série B)



18/09/2021 – Londrina 0x2 CSA (Série B)



20/06/2021 – CSA 1x0 Londrina (Série B)



Estatísticas da Série C 2025



Média de gols marcados: Londrina 1,62 | CSA 1,15



Média de gols sofridos: Londrina 0,92 | CSA 0,92



Jogos com Mais de 2,5 Gols: Londrina 31% | CSA 31%



Jogos sem sofrer gol: Londrina 38% | CSA 31%



Abertura de marcador no 1º tempo: Londrina 71% | CSA 17%



Onde Assistir ao Vivo

Você pode acompanhar o jogo pela SportyNet+ a partir das 19h30 (horário de Brasília). Fique ligado para não perder nenhum lance no Vitorino Gonçalves Dias.

Tudo o que você precisa saber de Londrina x CSA: