Londrina x Anápolis: Palpite Odds Altas +12, +8, Onde Assistir, Série C, 24/08

Londrina x Anápolis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, com transmissão pelo SportyNet+.

O Londrina vem na quarta posição do torneio, com 29 pontos, e pode subir para a 3ª a depender dos resultados da rodada. Já o Anápolis está na 16ª posição, na luta contra o rebaixamento, e uma derrota aqui pode significar cair para a zona de rebaixamento.

Londrina x Anápolis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Londrina PR) - odd 1.60



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.62



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Londrina PR Ou Empate) - odd 1.13



Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Londrina reflete sua boa campanha e a necessidade de subir na tabela. A aposta de Ambos Os Times Marcam (Não) é uma ótima escolha, pois o Anápolis tem uma média baixa de gols marcados por jogo, especialmente fora de casa. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do Londrina é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que cobre o empate, que é uma possibilidade no confronto direto.

Palpites Alternativos Londrina x Anápolis



🎯 Palpite: Handicap Asiático Londrina PR (-1) - odd 2.05



🎯 Palpite: Londrina PR - Total (Mais de 1.5) - odd 1.91



🎯 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 6.02



Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Handicap Asiático a favor do Londrina é uma aposta direta na vitória, que tem uma odd valiosa. A aposta em Londrina PR - Total (Mais de 1.5) faz sentido porque a equipe tem uma média de 1.56 gols marcados por jogo em casa. Por fim, a aposta em Placar Exato (2:0) é uma boa pedida, pois o Londrina tem uma boa defesa em casa e o Anápolis tem um ataque fraco fora.

💰 Londrina x Anápolis: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Londrina PR (-0.5) - odd 1.58



🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.37



🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.62



⚖️ Londrina x Anápolis: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.38



🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Londrina PR) - odd 4.24



🟡 Palpite: Londrina PR - Gols Exatos (2) - odd 3.47



🚀 Londrina x Anápolis: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.04



🟢 Palpite: Empate E Não - odd 8.49



🟡 Palpite: Anápolis E Sim - odd 12.58



Londrina x Anápolis: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Londrina e Anápolis é um dos destaques da rodada da Série C. Enquanto o Londrina busca subir na tabela e se aproximar da liderança, o Anápolis tentará conquistar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com o Londrina buscando a vitória em casa para consolidar sua boa fase, e o Anápolis tentando sair da sua situação delicada.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Londrina x Anápolis - Série C



📅 Data: 24/08/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina



📺 Transmissão: SportyNet+



Como Londrina e Anápolis Chegam Para o Confronto

O Londrina chega para o confronto em uma fase boa, com uma sequência de 6 jogos sem perder. Em seus últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve um desempenho de seis vitórias, um empate e três derrotas. O time tem uma média de 1.53 gols marcados e 1.0 gol sofrido por jogo, no geral. Em casa, o desempenho é um pouco melhor, com 67% dos jogos com menos de 2.5 gols.

O Anápolis, por sua vez, está em uma sequência de duas derrotas no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O time tem uma média de 0.76 gols marcados e 1.06 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem uma sequência de duas derrotas seguidas.