Livingston
Premiership - United Kingdom
Falkirk
Melhores Odds 1X2
1
2.5
x
3.25
2
2.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
3.2
2
2.85
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.49
x
3.1
2
2.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.2
2
2.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 09:30

Livingston x Falkirk: Palpite Odds Altas +9, +10, Onde Assistir, 09/08, Escalações

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Livingston x Falkirk: palpite com odds altas +9, +10 para o jogo no Almondvale Stadium, em Livingston, válido pelo Campeonato Escocês. A partida será disputada neste sábado (09/08), às 11h00, e você confere as melhores apostas aqui!


Livingston x Falkirk: Palpite com odds baixas


🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



  • 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.27

  • ⚽ Palpite: Dupla chance Livingston ou empate – odd 1.25

  • 🛡️ Palpite: Falkirk mais de 0.5 gol – odd 1.33

  • 💥 Palpite: Total de escanteios mais de 6.5 – odd 1.28

  • 🎯 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35


🔎 As odds baixas refletem mercados mais seguros, ideais para quem quer minimizar riscos. Como o confronto é equilibrado, o número de gols e opções combinadas com dupla chance ganham força.


Livingston x Falkirk: Palpite com odds médias


🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado para quem busca valor sem ousar demais:



  • 🚀 Palpite: Ambas marcam (BTTS) – odd 1.80

  • ⚔️ Palpite: Resultado Final: Empate – odd 3.20

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 2.20

  • 🔥 Palpite: Gol após os 70 minutos – odd 2.00

  • 🌟 Palpite: Falkirk vence com empate devolve – odd 2.10


🔎 Ambas as equipes chegam com desempenhos próximos em jogos recentes. O equilíbrio do duelo favorece apostas como empate e BTTS, assim como a devolução em caso de empate para Falkirk, que tem tido boas atuações fora de casa.


Livingston x Falkirk: Palpite com odds altas


🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno para apostadores ousados:



  • 💣 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 9.00

  • 🎲 Palpite: Resultado ao intervalo/final: Livingston/Falkirk – odd 10.00

  • 🔥 Palpite: Vitória do Livingston com handicap -1 – odd 4.70

  • 🎯 Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10

  • ⚽ Palpite: Livingston vence e mais de 2.5 gols – odd 3.20


🔎 Para quem busca retornos expressivos, mercados como placar exato e virada são interessantes, especialmente num confronto de dois times que costumam alternar bons e maus momentos. O handicap e a vitória com over valorizam a confiança no time da casa.


🔥 Super Palpite Livingston x Falkirk


Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10


🔎 Explicação: O histórico de confrontos entre as duas equipes mostra equilíbrio, com ambas marcando em diversos encontros recentes. Como o nível técnico atual é semelhante e o jogo promete ser disputado, essa aposta se destaca entre risco e valor.


Onde assistir Livingston x Falkirk


O jogo Livingston x Falkirk pode ser assistido via streaming em casas de apostas como a Superbet, a Bet365 ou a Betnacional.


Ficha de Jogo Livingston x Falkirk



  • ℹ️ Jogo: Livingston x Falkirk

  • 🏆 Competição: Campeonato Escocês

  • 📅 Data: Sábado, 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Almondvale Stadium, em Livingston

Livingston x Falkirk: Palpite do Dia

Empate

Empate
3.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Livingston x Falkirk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Livingston x Falkirk: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Championship
Livingston
1 - 0
Falkirk
2024 Championship
Falkirk
1 - 2
Livingston
2024 Championship
Livingston
1 - 0
Falkirk
2024 Championship
Falkirk
0 - 0
Livingston
2019 League Cup
Falkirk
1 - 1
Livingston

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Livingston
Empate
Falkirk

Jogo Responsável


Apostar faz parte da diversão — com boas decisões e limites:




  • 🎯 Jogue apenas com o que pode perder.




  • 📉 Evite tentar recuperar perdas de forma impulsiva.




  • Tenha limite de tempo e de investimento por sessão.




  • 🧠 Aposte com equilíbrio emocional e sem pressão.




  • 👥 Caso sinta que perde o controle, procure ajuda especializada.




➡️ Aposte com responsabilidade e divirta-se com o jogo.

UOL - Admin

Palpites