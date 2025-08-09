Livingston x Falkirk: Palpite Odds Altas +9, +10, Onde Assistir, 09/08, Escalações

Livingston x Falkirk: palpite com odds altas +9, +10 para o jogo no Almondvale Stadium, em Livingston, válido pelo Campeonato Escocês. A partida será disputada neste sábado (09/08), às 11h00, e você confere as melhores apostas aqui!

Livingston x Falkirk: Palpite com odds baixas

🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.27



⚽ Palpite: Dupla chance Livingston ou empate – odd 1.25

🛡️ Palpite: Falkirk mais de 0.5 gol – odd 1.33



💥 Palpite: Total de escanteios mais de 6.5 – odd 1.28

🎯 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35



🔎 As odds baixas refletem mercados mais seguros, ideais para quem quer minimizar riscos. Como o confronto é equilibrado, o número de gols e opções combinadas com dupla chance ganham força.

Livingston x Falkirk: Palpite com odds médias

🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado para quem busca valor sem ousar demais:



🚀 Palpite: Ambas marcam (BTTS) – odd 1.80

⚔️ Palpite: Resultado Final : Empate – odd 3.20

⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 2.20



🔥 Palpite: Gol após os 70 minutos – odd 2.00



🌟 Palpite: Falkirk vence com empate devolve – odd 2.10



🔎 Ambas as equipes chegam com desempenhos próximos em jogos recentes. O equilíbrio do duelo favorece apostas como empate e BTTS, assim como a devolução em caso de empate para Falkirk, que tem tido boas atuações fora de casa.

Livingston x Falkirk: Palpite com odds altas

🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno para apostadores ousados:



💣 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 9.00



🎲 Palpite: Resultado ao intervalo/final: Livingston/Falkirk – odd 10.00



🔥 Palpite: Vitória do Livingston com handicap -1 – odd 4.70

🎯 Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10



⚽ Palpite: Livingston vence e mais de 2.5 gols – odd 3.20



🔎 Para quem busca retornos expressivos, mercados como placar exato e virada são interessantes, especialmente num confronto de dois times que costumam alternar bons e maus momentos. O handicap e a vitória com over valorizam a confiança no time da casa.

🔥 Super Palpite Livingston x Falkirk

⭐ Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10

🔎 Explicação: O histórico de confrontos entre as duas equipes mostra equilíbrio, com ambas marcando em diversos encontros recentes. Como o nível técnico atual é semelhante e o jogo promete ser disputado, essa aposta se destaca entre risco e valor.

Onde assistir Livingston x Falkirk

O jogo Livingston x Falkirk pode ser assistido via streaming em casas de apostas como a Superbet, a Bet365 ou a Betnacional.

Ficha de Jogo Livingston x Falkirk