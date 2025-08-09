- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
Livingston x Falkirk: Palpite Odds Altas +9, +10, Onde Assistir, 09/08, Escalações
Livingston x Falkirk: palpite com odds altas +9, +10 para o jogo no Almondvale Stadium, em Livingston, válido pelo Campeonato Escocês. A partida será disputada neste sábado (09/08), às 11h00, e você confere as melhores apostas aqui!
Livingston x Falkirk: Palpite com odds baixas
🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:
- 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.27
- ⚽ Palpite: Dupla chance Livingston ou empate – odd 1.25
- 🛡️ Palpite: Falkirk mais de 0.5 gol – odd 1.33
- 💥 Palpite: Total de escanteios mais de 6.5 – odd 1.28
- 🎯 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35
🔎 As odds baixas refletem mercados mais seguros, ideais para quem quer minimizar riscos. Como o confronto é equilibrado, o número de gols e opções combinadas com dupla chance ganham força.
Livingston x Falkirk: Palpite com odds médias
🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado para quem busca valor sem ousar demais:
- 🚀 Palpite: Ambas marcam (BTTS) – odd 1.80
- ⚔️ Palpite: Resultado Final: Empate – odd 3.20
- ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 2.20
- 🔥 Palpite: Gol após os 70 minutos – odd 2.00
- 🌟 Palpite: Falkirk vence com empate devolve – odd 2.10
🔎 Ambas as equipes chegam com desempenhos próximos em jogos recentes. O equilíbrio do duelo favorece apostas como empate e BTTS, assim como a devolução em caso de empate para Falkirk, que tem tido boas atuações fora de casa.
Livingston x Falkirk: Palpite com odds altas
🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno para apostadores ousados:
- 💣 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 9.00
- 🎲 Palpite: Resultado ao intervalo/final: Livingston/Falkirk – odd 10.00
- 🔥 Palpite: Vitória do Livingston com handicap -1 – odd 4.70
- 🎯 Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10
- ⚽ Palpite: Livingston vence e mais de 2.5 gols – odd 3.20
🔎 Para quem busca retornos expressivos, mercados como placar exato e virada são interessantes, especialmente num confronto de dois times que costumam alternar bons e maus momentos. O handicap e a vitória com over valorizam a confiança no time da casa.
🔥 Super Palpite Livingston x Falkirk
⭐ Palpite: Empate e ambas marcam – odd 5.10
🔎 Explicação: O histórico de confrontos entre as duas equipes mostra equilíbrio, com ambas marcando em diversos encontros recentes. Como o nível técnico atual é semelhante e o jogo promete ser disputado, essa aposta se destaca entre risco e valor.
Onde assistir Livingston x Falkirk
O jogo Livingston x Falkirk pode ser assistido via streaming em casas de apostas como a Superbet, a Bet365 ou a Betnacional.
Ficha de Jogo Livingston x Falkirk
- ℹ️ Jogo: Livingston x Falkirk
- 🏆 Competição: Campeonato Escocês
- 📅 Data: Sábado, 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Almondvale Stadium, em Livingston
Livingston x Falkirk: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Livingston x Falkirk: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Livingston x Falkirk: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar faz parte da diversão — com boas decisões e limites:
🎯 Jogue apenas com o que pode perder.
📉 Evite tentar recuperar perdas de forma impulsiva.
⏱ Tenha limite de tempo e de investimento por sessão.
🧠 Aposte com equilíbrio emocional e sem pressão.
👥 Caso sinta que perde o controle, procure ajuda especializada.
➡️ Aposte com responsabilidade e divirta-se com o jogo.
Jogos do Dia
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- E
Portland Timbers Vence
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- E
Real Murcia Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Empate
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
San Diego Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- V
Columbus Crew Vence