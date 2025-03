Liverpool x PSG: Palpites, Onde Assistir e Escalações

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mais de 28.5 finalizações na partida

O jogo de ida entre as duas equipes teve um total de 29 finalizações, sendo 27 delas do PSG, que amassou o Liverpool, mas mesmo assim saiu derrotado. Isso graças a uma atuação de gala do goleiro brasileiro Alisson e da eficiência de Elliot, que converteu no único chute que o Liverpool deu no gol durante todo o jogo.

Neste confronto de volta, não imaginamos um PSG com ritmo mais lento. Pelo contrário, os franceses devem se lançar ao ataque para reverter o placar. Mas, desta vez, o Liverpool não vai apenas se defender e também vai assustar a meta de Donnarumma. Ou seja, a receita para muitas finalizações está pronta.

Ambas as equipes marcam

Dada a qualidade ofensiva de Liverpool e PSG, é esperado que ambos os times consigam balançar as redes durante a partida. Apostamos em um jogo muito aberto e cheio de oportunidades, pois o PSG, que precisa do resultado, tem qualidade suficiente para quebrar a sólida defesa dos Reds.