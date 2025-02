Liverpool x Newcastle: Palpite e Estatísticas - Premier League 26/02

A Premier League 2024/25 chega à sua reta decisiva, e o duelo entre Liverpool e Newcastle promete ser um dos destaques da rodada. As equipes entram em campo no dia 26 de fevereiro, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em uma partida que pode impactar diretamente a luta pelo título e pela vaga no G-4.

O Liverpool segue firme na liderança da Premier League, com 64 pontos, e busca ampliar sua vantagem na tabela. Já o Newcastle, que ocupa a 5ª posição com 44 pontos, quer se consolidar na briga por um lugar na Champions League.

Será que os Reds manterão seu domínio em casa, ou os Magpies vão surpreender? Confira todos os detalhes do confronto e os melhores palpites para este jogo da Premier League!