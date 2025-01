Liverpool x Ipswich: palpites, estatísticas e onde assistir | Premier League 25/01

Veja a seguir nossos prognósticos e dicas de apostas, além de estatísticas dos dois clubes!

Liverpool x Ipswich: palpite do UOL Apostas

Palpite 1. Primeiro Escanteio: Liverpool — 1.31 na Superbet

Primeiro Escanteio: Liverpool — Palpite 2. Cartões Amarelos Resultado: Ipswich — 1.41 na Novibet

Cartões Amarelos Resultado: Ipswich — Palpite 3. Assistência de Mohamed Salah — 2.05 na bet365

Os torcedores dos Reds vão para o jogo entre Liverpool x Ipswich empolgados. Afinal, o time joga, hoje, talvez o melhor futebol da Europa e é favorito a levar a Premier League para casa.

Líder do torneio, o Liverpool vem a campo depois da grande vitória sobre o Lille no meio de semana, o que garantiu ao clube a vaga direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões e manteve o aproveitamento de 100% no torneio.