Liverpool x Everton Palpite - Onde Assistir, Hora e Escalações - Premier League

Palpite 3 - Jogador para marcar a qualquer momento: Luis Díaz

Luis Díaz vem sendo uma das armas mais regulares do ataque do Liverpool, com participações diretas em gols em cinco das últimas sete partidas. Contra defesas mais frágeis, como a do Everton, ele costuma encontrar bons espaços pela esquerda.

Com Salah marcado de perto, Díaz deve ser o jogador mais acionado nos 1x1. Por isso, apostar que ele marca a qualquer momento, com odd de 3.00 também na SuperBet, é uma excelente opção para quem busca valor nos jogadores.

Onde assistir Liverpool x Everton ao vivo? – 02/04/2025

A partida entre Liverpool e Everton, válida pela 30ª rodada da Premier League, terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). A bola rola nesta quarta-feira, 2 de abril, às 16h (horário de Brasília).