Liverpool x Bournemouth: Prévia, Palpite, Onde Assistir, Premier League, 15/08

Liverpool x Bournemouth: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Vai arrancar a Premier League e logo com emoções em Anfield. O Liverpool abre o campeonato perante a sua torcida contra o Bournemouth que foi a sensação da última temporada na Inglaterra. A bola rola a partir das 16H (horário de Brasília), no sempre emblemático Estádio de Anfield, em Liverpool.

O time do Liverpool já mostrou na pré-temporada que é forte no ataque, com boa média de gols. Contudo, a equipe chega em baixo após a derrota nos pênaltis na Supercopa da Inglaterra, após empate no tempo regulamentar.

Do outro lado está o Bournemouth que aparece em Anfield com dificuldades na frente, na concretização.

Porém, a equipe também tem ajustes a fazer na zaga, após algumas saídas importantes na janela de transferências. É o preço a pagar pelo sucesso da última temporada.

Para ter uma ideia, deixaram o time Dean Huijsen (transferido para o Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) e Zabarnyi (PSG).

Desse modo, o time terá de ser forte na defesa frente a um Liverpool que é poderoso no setor mais ofensivo.

Liverpool x Bournemouth: Palpite do Dia



⚡Ambas as Equipes Marcam: Não com odd pagando 2.05 na bet365 ⚡



O Bournemouth mostrou dificuldades na concretização ao longo da pré-temporada. A jogar na casa do campeão que tem uma defesa sólida, é previsível que sinta dificuldades para marcar.

Assim, o palpite de Ambas as Equipes Marcam Não é uma aposta que nos parece lógica e com retorno previsível.

Liverpool x Bournemouth: Palpites Alternativos



Palpite 1 - Vitória do Liverpool com odd pagando 1.30 na bet365

Palpite 2 - Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 3 - Liverpool vence ambos os tempos com odd pagando 1.85 na bet365



Vitória do Liverpool - odd pagando 1.30

O elenco forte e a superioridade técnica tornam o Liverpool o grande favorito para conquistar os três pontos.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.60

Jogando em Anfield, o Liverpool costuma criar muitas chances, aumentando a probabilidade de um placar elástico.

Liverpool vence ambos os tempos - odd pagando 1.85

Se a equipe impor seu ritmo desde o início, pode dominar a partida do primeiro ao último minuto.

Liverpool x Bournemouth: Como chegam os times

Liverpool



⚽ 1 jogo disputado

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 1 empate (100%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 2 golos marcados (média de 2 por jogo)

🥅 2 golos sofridos (média de 2 por jogo)



Bournemouth



⚽ 0 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 0 golos marcados



🥅 0 golos sofridos



Liverpool x Bournemouth: Onde Assistir

Pode assistir ao Liverpool x Bournemouth através da Disney+ Premium Brazil e ESPN. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Liverpool x Bournemouth pela Premier League



📅 Data: 15 de julho de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Anfield, Liverpool, Inglaterra



📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil, ESPN e Novibet (streaming)



Liverpool x Bournemouth: Escalações prováveis

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz; Cody Gakpo, Hugo Ekitiké.

Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Adams, Tavernier, Kluivert; Semenyo, Evanilson.

Liverpool x Bournemouth: Últimos 5 confrontos