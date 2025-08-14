Assine UOL
Liverpool
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Premier League - United Kingdom
Anfield
Bournemouth
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.29
x
6.5
2
8.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.31
x
6.21
2
8.51
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.28
x
6.5
2
8.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.31
x
5.8
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.32
x
6.1
2
8
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 00:55

Liverpool x Bournemouth: Prévia, Palpite, Onde Assistir, Premier League, 15/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Liverpool x Bournemouth: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Vai arrancar a Premier League e logo com emoções em Anfield. O Liverpool abre o campeonato perante a sua torcida contra o Bournemouth que foi a sensação da última temporada na Inglaterra. A bola rola a partir das 16H (horário de Brasília), no sempre emblemático Estádio de Anfield, em Liverpool.


O time do Liverpool já mostrou na pré-temporada que é forte no ataque, com boa média de gols. Contudo, a equipe chega em baixo após a derrota nos pênaltis na Supercopa da Inglaterra, após empate no tempo regulamentar.


Do outro lado está o Bournemouth que aparece em Anfield com dificuldades na frente, na concretização.


Porém, a equipe também tem ajustes a fazer na zaga, após algumas saídas importantes na janela de transferências. É o preço a pagar pelo sucesso da última temporada.


Para ter uma ideia, deixaram o time Dean Huijsen (transferido para o Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) e Zabarnyi (PSG).


Desse modo, o time terá de ser forte na defesa frente a um Liverpool que é poderoso no setor mais ofensivo.


Liverpool x Bournemouth: Palpite do Dia



  • ⚡Ambas as Equipes Marcam: Não com odd pagando 2.05 na bet365 ⚡


O Bournemouth mostrou dificuldades na concretização ao longo da pré-temporada. A jogar na casa do campeão que tem uma defesa sólida, é previsível que sinta dificuldades para marcar.


Assim, o palpite de Ambas as Equipes Marcam Não é uma aposta que nos parece lógica e com retorno previsível.


Liverpool x Bournemouth: Palpites Alternativos 



  • Palpite 1 - Vitória do Liverpool com odd pagando 1.30 na bet365

  • Palpite 2 - Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.60 na bet365

  • Palpite 3 - Liverpool vence ambos os tempos com odd pagando 1.85 na bet365


Vitória do Liverpool - odd pagando 1.30


O elenco forte e a superioridade técnica tornam o Liverpool o grande favorito para conquistar os três pontos.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.60


Jogando em Anfield, o Liverpool costuma criar muitas chances, aumentando a probabilidade de um placar elástico.


Liverpool vence ambos os tempos - odd pagando 1.85


Se a equipe impor seu ritmo desde o início, pode dominar a partida do primeiro ao último minuto.


Liverpool x Bournemouth: Como chegam os times


Liverpool



  • 1 jogo disputado

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 1 empate (100%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 2 golos marcados (média de 2 por jogo)

  • 🥅 2 golos sofridos (média de 2 por jogo)


Bournemouth



  • 0 jogos disputados

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 0 golos marcados

  • 🥅 0 golos sofridos


Liverpool x Bournemouth: Onde Assistir


Pode assistir ao Liverpool x Bournemouth através da Disney+ Premium Brazil e ESPN. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Liverpool x Bournemouth pela Premier League

  • 📅 Data: 15 de julho de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Anfield, Liverpool, Inglaterra

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil, ESPN e Novibet (streaming)


Liverpool x Bournemouth: Escalações prováveis


Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz; Cody Gakpo, Hugo Ekitiké.


Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Adams, Tavernier, Kluivert; Semenyo, Evanilson.


Liverpool x Bournemouth: Últimos 5 confrontos




  • 01/02/2025: Bournemouth 0-2 Liverpool (Premier League 24/25) ✅




  • 21/09/2024: Liverpool 3-0 Bournemouth (Premier League 24/25) ✅




  • 21/01/2024: Bournemouth 0-4 Liverpool (Premier League 2023/24) ✅




  • 01/11/2023: Bournemouth 1-2 Liverpool (Copa da Liga Inglesa 2023/24) ✅




  • 19/08/2023: Liverpool 3-1 Bournemouth (Premier League 2023/24) ✅



Ver mais Ver menos

Liverpool x Bournemouth: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Pachuca - Club Tijuana
1
1.39
Besiktas - Eyüpspor
1
1.45
Zulte Waregem - Club Brugge KV
2
1.51
Múltipla
3.04
x
Aposta
20
=
Ganhos
60.87
Apostar agora

Liverpool x Bournemouth: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Liverpool x Bournemouth: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Premier League
Bournemouth
0 - 2
Liverpool
2024 Premier League
Liverpool
3 - 0
Bournemouth
2023 Premier League
Bournemouth
0 - 4
Liverpool
2023 League Cup
Bournemouth
1 - 2
Liverpool
2023 Premier League
Liverpool
3 - 1
Bournemouth

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Liverpool
Empate
Bournemouth

Liverpool x Bournemouth: Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Gent
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

KV Mechelen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aldosivi
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E
-
Belgrano Cordoba
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

Belgrano Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fluminense
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Fortaleza EC
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Vila Nova
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Goias
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Brighton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Brighton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RED Star FC 93
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Amiens
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D

RED Star FC 93 Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites