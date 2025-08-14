- D
Liverpool x Bournemouth: Prévia, Palpite, Onde Assistir, Premier League, 15/08
Liverpool x Bournemouth: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Vai arrancar a Premier League e logo com emoções em Anfield. O Liverpool abre o campeonato perante a sua torcida contra o Bournemouth que foi a sensação da última temporada na Inglaterra. A bola rola a partir das 16H (horário de Brasília), no sempre emblemático Estádio de Anfield, em Liverpool.
O time do Liverpool já mostrou na pré-temporada que é forte no ataque, com boa média de gols. Contudo, a equipe chega em baixo após a derrota nos pênaltis na Supercopa da Inglaterra, após empate no tempo regulamentar.
Do outro lado está o Bournemouth que aparece em Anfield com dificuldades na frente, na concretização.
Porém, a equipe também tem ajustes a fazer na zaga, após algumas saídas importantes na janela de transferências. É o preço a pagar pelo sucesso da última temporada.
Para ter uma ideia, deixaram o time Dean Huijsen (transferido para o Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) e Zabarnyi (PSG).
Desse modo, o time terá de ser forte na defesa frente a um Liverpool que é poderoso no setor mais ofensivo.
Liverpool x Bournemouth: Palpite do Dia
- ⚡Ambas as Equipes Marcam: Não com odd pagando 2.05 na bet365 ⚡
O Bournemouth mostrou dificuldades na concretização ao longo da pré-temporada. A jogar na casa do campeão que tem uma defesa sólida, é previsível que sinta dificuldades para marcar.
Assim, o palpite de Ambas as Equipes Marcam Não é uma aposta que nos parece lógica e com retorno previsível.
Liverpool x Bournemouth: Palpites Alternativos
- Palpite 1 - Vitória do Liverpool com odd pagando 1.30 na bet365
- Palpite 2 - Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.60 na bet365
- Palpite 3 - Liverpool vence ambos os tempos com odd pagando 1.85 na bet365
Vitória do Liverpool - odd pagando 1.30
O elenco forte e a superioridade técnica tornam o Liverpool o grande favorito para conquistar os três pontos.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.60
Jogando em Anfield, o Liverpool costuma criar muitas chances, aumentando a probabilidade de um placar elástico.
Liverpool vence ambos os tempos - odd pagando 1.85
Se a equipe impor seu ritmo desde o início, pode dominar a partida do primeiro ao último minuto.
Liverpool x Bournemouth: Como chegam os times
Liverpool
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 1 empate (100%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 2 golos marcados (média de 2 por jogo)
- 🥅 2 golos sofridos (média de 2 por jogo)
Bournemouth
- ⚽ 0 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 0 golos marcados
- 🥅 0 golos sofridos
Liverpool x Bournemouth: Onde Assistir
Pode assistir ao Liverpool x Bournemouth através da Disney+ Premium Brazil e ESPN. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Liverpool x Bournemouth pela Premier League
- 📅 Data: 15 de julho de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Anfield, Liverpool, Inglaterra
- 📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil, ESPN e Novibet (streaming)
Liverpool x Bournemouth: Escalações prováveis
Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz; Cody Gakpo, Hugo Ekitiké.
Bournemouth: Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Adams, Tavernier, Kluivert; Semenyo, Evanilson.
Liverpool x Bournemouth: Últimos 5 confrontos
01/02/2025: Bournemouth 0-2 Liverpool (Premier League 24/25) ✅
21/09/2024: Liverpool 3-0 Bournemouth (Premier League 24/25) ✅
21/01/2024: Bournemouth 0-4 Liverpool (Premier League 2023/24) ✅
01/11/2023: Bournemouth 1-2 Liverpool (Copa da Liga Inglesa 2023/24) ✅
19/08/2023: Liverpool 3-1 Bournemouth (Premier League 2023/24) ✅
Liverpool x Bournemouth: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Liverpool x Bournemouth: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Liverpool x Bournemouth: Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
