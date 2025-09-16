Liverpool x Atletico Madrid: Palpite Odds +6, +10, Onde Assistir, Liga dos Campeões

Liverpool x Atlético de Madrid: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões da UEFA, que acontece na terça-feira (16/09), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Anfield Road, em Liverpool, com transmissão exclusiva na HBO Max.

O confronto é pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA e promete ser acirrado. O Liverpool vem de uma excelente fase, com uma sequência de nove jogos sem perder, enquanto o Atlético de Madrid busca surpreender o adversário e somar pontos em uma competição tão importante.

Liverpool x Atlético de Madrid Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Liverpool vence) - odd 1.53

- odd 1.53

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.71

- odd 1.71

🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Liverpool ou Empate) - odd 1.13



Apostamos na vitória do Liverpool, principalmente por sua excelente fase e por jogar em casa. O time inglês tem uma média de 2.43 gols marcados por jogo em casa e está invicto há nove jogos. O palpite para "Total de Gols (Mais de 2.5)" é uma aposta segura, pois 71% dos jogos em casa do Liverpool e 57% dos jogos fora de casa do Atlético de Madrid terminam com mais de 2.5 gols. O palpite em "dupla hipótese" é para o time da casa, que joga com o apoio da sua torcida e tem um bom retrospecto em casa.

Palpites Alternativos Liverpool x Atlético de Madrid



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.80

- odd 1.80

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 3.5) - odd 1.60

- odd 1.60

🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Empate) - odd 2.10



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre um grande favorito e um azarão. O Liverpool vai pressionar desde o início, o que deve gerar um grande número de escanteios. O palpite para mais de 3.5 cartões considera a agressividade do confronto, já que o Atlético de Madrid vai tentar segurar o ataque do Liverpool. O palpite em "empate no intervalo" é uma boa opção, já que o Atlético de Madrid é conhecido por sua defesa forte e costuma ir para o intervalo com o placar empatado.

Liverpool x Atlético de Madrid: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Liverpool ou Empate) - odd 1.13

- odd 1.13

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.20

- odd 1.20

🟡 Palpite: Primeiro Gol (Liverpool) - odd 1.47



Liverpool x Atlético de Madrid: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Handicap Asiático (Liverpool -1.5) - odd 3.23

- odd 3.23

🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.10

- odd 3.10

🟡 Palpite: Total de Cartões (4) - odd 4.05



Liverpool x Atlético de Madrid: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Total de Cartões (7) - odd 10.96

- odd 10.96

🟢 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (61-75) - odd 6.10

- odd 6.10

🟡 Palpite: Atlético Madrid / Empate - odd 15.82



Liverpool x Atlético de Madrid: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo da Liga dos Campeões da UEFA coloca frente a frente o grande favorito, o Liverpool, e o Atlético de Madrid, um azarão na competição. O Liverpool, que joga em casa, tem a chance de começar a competição com o pé direito e somar os primeiros três pontos. O Atlético de Madrid, por sua vez, vai tentar surpreender o adversário e somar pontos para ter mais chances de avançar de fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Liverpool x Atlético de Madrid - Liga dos Campeões da UEFA



📅 Data: 16/09/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool



📺 Transmissão: HBO Max



Como Liverpool e Atlético de Madrid Chegam Para o Confronto

O Liverpool chega para o confronto em uma fase excelente, com uma sequência de quatro jogos sem perder na Premier League. O ataque tem uma média de 2.3 gols por partida, e a defesa sofre 1.5 gols por jogo, em média.

Já o Atlético de Madrid chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de uma derrota, dois empates e uma vitória em seus últimos quatrojogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. O ataque tem uma média de 1.5 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 1 gol sofrido por partida.