Liverpool x Athletic Bilbao: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso, 04/08

Livepool x Athletic Bilbao: confira abaixo o palpite do amistoso, onde assistir ao jogo e todas as informações que você precisa!

Liverpool e Athletic Bilbao se enfrentam nesta segunda-feira (04/08), às 13h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em amistoso internacional de pré-temporada. A partida será transmitida pela DAZN e pela SportyNet no Youtube.

Este é o primeiro de dois jogos marcados para o dia. O Liverpool vem de boas vitórias em amistosos recentes, com destaque para os triunfos sobre Yokohama Marinos, Stoke City e Preston. Já o Athletic Bilbao venceu apenas uma das quatro partidas de pré-temporada, sofrendo derrotas para Racing, PSV e Alavés. Veja agora o nosso palpite para Liverpool x Athletic Bilbao com base em estatísticas e nas melhores odds do mercado.

Palpites de Liverpool x Athletic Bilbao: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Liverpool vence e mais de 1.5 gols - odd 1.90



🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.50



🎯 Palpite: Ambos os times marcam - Não - odd 2.12



A diferença de desempenho recente entre os dois times é visível, tanto pelos resultados quanto pela produção ofensiva. O Liverpool tem média de 2.1 gols por jogo, enquanto o Bilbao marca menos de um por partida.

Palpites Alternativos Liverpool x Athletic Bilbao



🎯 Palpite: Resultado correto no intervalo: Liverpool 1x0 - odd 3.87



🎯 Palpite: Liverpool vence sem sofrer gols - odd 2.71



🎯 Palpite: Total de gols do Athletic - Menos de 0.5 - odd 2.44



Com base nas estatísticas, o Liverpool costuma abrir o placar e controlar bem o jogo, enquanto o Bilbao apresenta baixa eficiência ofensiva. A tendência é de uma vitória tranquila para os ingleses.

💰 Palpites de Odds Baixas Liverpool x Athletic Bilbao



🔸 Liverpool ou empate - odd 1.12



🟢 Total de gols - Mais de 1.5 - odd 1.15



🟡 Total de gols do Liverpool - Mais de 0.5 - odd 1.08



⚖️ Palpites de Odds Médias Liverpool x Athletic Bilbao



🔸 Liverpool vence e ambos não marcam - odd 2.59



🟢 Placar exato: 2x0 Liverpool - odd 7.65



🟡 Intervalo/Final: Liverpool / Liverpool - odd 2.00



🚀 Palpites de Odds Altas Liverpool x Athletic Bilbao



🔸 Placar Exato: 3x0 Liverpool - odd 9.86



🟢 Handicap Europeu - Liverpool -2 - odd 2.98



🟡 Resultado final e ambos marcam: Liverpool e Sim - odd 2.62



Liverpool x Athletic Bilbao: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Liverpool x Athletic Bilbao - Amistoso



📅 Data: 04/08/2025



⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Anfield, Liverpool



📺 Transmissão: DAZN e SportyNet no Youtube



Como Liverpool e Athletic Bilbao Chegam Para o Confronto

O Liverpool encerrou a temporada passada como campeão inglês e iniciou a pré-temporada com três vitórias em quatro jogos, mostrando boa capacidade ofensiva. O técnico holandês Arne Slot tem testado jovens atletas e mesclado com titulares. A tendência é que a equipe entre com força mista neste primeiro compromisso do dia. O destaque deve ser a presença de Salah e Wirtz jogando juntos.

O Athletic Bilbao tem tido uma pré-temporada complicada. Com três derrotas e apenas um gol marcado em quatro jogos, o time ainda tenta se encontrar. A equipe basca deve priorizar a defesa, como mostrado nas estatísticas: 67% dos jogos fora com menos de 2.5 gols e 50% com clean sheet. No entanto, o poder ofensivo segue como principal problema.