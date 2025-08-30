Assine UOL
Liverpool x Arsenal Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (31/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo, 31 de agosto de 2025, em mais um clássico da Premier League. A bola rola a partir das 12h30 (horário de Brasília) no icônico Estádio de Anfield, em Liverpool. Para os fãs de futebol, o confronto terá transmissão da ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.


Este confronto entre dois gigantes do futebol inglês promete muita emoção e vai tirar os 100% de aproveitamento de algum deles, já que ambas as equipes venceram nas duas primeiras rodadas.


Confira nossos palpites de Liverpool x Arsenal, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Liverpool x Arsenal: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Liverpool x Arsenal, analisamos o momento atual das equipes na Premier League e seus recentes confrontos. O Liverpool vem de um início de temporada promissor, com vitórias sólidas, o que também é o caso do Arsenal, que demonstrou resiliência e capacidade de buscar resultado uma vitória fora de casa contra o United, na primeira rodada, além de golear o Leeds na segunda.


A estratégia aqui é explorar a força ofensiva de ambas as equipes e a tendência de jogos abertos quando estes dois times se enfrentam. O histórico recente aponta para partidas com gols de ambos os lados.



  • 🎯 Ambos Marcam - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.65

  • 🎯 Liverpool para Marcar no 2º Tempo - odd 1.55


Palpites Alternativos Liverpool x Arsenal


Para apostadores que buscam opções diferentes, separamos mercados que podem render bons lucros. A qualidade individual dos jogadores de ataque de ambos os times abre margens para apostas mais específicas.


O duelo entre Liverpool e Arsenal costuma ser equilibrado, mas com momentos de brilho individual. Explorar mercados como resultado exato em partes do jogo ou número de escanteios pode ser vantajoso.



  • 🎯 Placar Correto: 2-1 Liverpool - odd 8.50

  • 🎯 Ambos Marcam e Mais de 3.5 Gols - odd 3.10

  • 🎯 Liverpool Vence e Ambas Marcam - odd 3.40


Super Palpites Liverpool x Arsenal



  • 🚀 Salah Artilheiro do Jogo - odd 4.00


💰 Palpites de Odds Baixas Liverpool x Arsenal


Para quem prefere apostas com menor risco e odds mais próximas da realidade do favoritismo, focamos em mercados que têm alta probabilidade de acontecer.



  • 🔵 Vitória do Liverpool - odd 2.05

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30

  • 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.75


⚖️ Palpites de Odds Médias Liverpool x Arsenal


Nesta faixa de odds, encontramos valor em apostas que equilibram a probabilidade com o retorno, apostando na consistência de mercados.



  • 🔵 Arsenal para Marcar no 1º tempo - odd 2.30

  • 🟢 Total de Gols Par (2 ou 4 gols) - odd 2.80

  • 🟡 Ambas Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.55


🚀 Palpites de Odds Altas Liverpool x Arsenal


Para os mais ousados, selecionamos mercados que oferecem retornos expressivos. Estes palpites exigem um pouco mais de análise sobre o confronto.



  • 🔵 Placar Correto: 3-2 Liverpool - odd 15.00

  • 🟢 Haverá Gol Contra - odd 10.00

  • 🟡 Havertz Artilheiro do Jogo - odd 5.50


Liverpool x Arsenal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Liverpool x Arsenal - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 12h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Anfield, Liverpool

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Liverpool e Arsenal Chegam Para o Confronto


O Liverpool entra em campo buscando manter o embalo inicial da temporada. A equipe quer aproveitar o fator casa em Anfield para somar três pontos cruciais na Premier League e se manter no topo da tabela.


Já o Arsenal, apesar de jogar fora, chega com o objetivo de surpreender e demonstrar sua força. A equipe busca uma vitória que reforce sua candidatura ao título, tal qual fez na estreia, ao vencer o Manchester United no Old Trafford.


Últimos Jogos do Liverpool


O Liverpool iniciou a temporada 2025/26 com resultados positivos, mostrando um bom desempenho geral. A equipe tem sabido lidar com as diferentes competições que disputa.


Nos últimos três jogos, foram duas vitórias e um empate, demonstrando uma consistência que agrada a torcida. O time tem criado boas chances e tem uma defesa que, na maioria das vezes, tem se portado bem.



  • ✅ Liverpool 3x2 Newcastle - Premier League

  • ✅ Liverpool 4x2 Bournemouth - Premier League

  • 🟡 Liverpool 2 (2)x(3) 2 Crystal Palace - Community Shield


Últimos Jogos do Arsenal


O Arsenal também vem de uma sequência de bons resultados, especialmente no início da temporada. A equipe demonstra um futebol envolvente e objetivo.



  • ✅ Arsenal 5x0 Leeds - Premier League

  • ✅ Manchester United 0x1 Arsenal - Premier League

  • ✅ Arsenal 3x0 Athletic Club - Emirates Cup


Nossa Opinião para Liverpool x Arsenal


A partida entre Liverpool e Arsenal promete ser um grande espetáculo de futebol. Ambas as equipes chegam em boa forma, com estilos de jogo ofensivos que costumam render muitos gols.


A expectativa é de um jogo disputado, com chances para os dois lados. O mando de campo do Liverpool pode ser um diferencial, mas o Arsenal tem mostrado que sabe reagir e buscar resultados fora de casa.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável]() em todas as suas apostas esportivas.

Liverpool x Arsenal: Palpite do Dia

Liverpool Vence

Liverpool Vence
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Liverpool x Arsenal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Liverpool x Arsenal: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Premier League
Liverpool
2 - 2
Arsenal
2024 Premier League
Arsenal
2 - 2
Liverpool
2024 Friendlies Clubs
Liverpool
2 - 1
Arsenal
2023 Premier League
Arsenal
3 - 1
Liverpool
2023 FA Cup
Arsenal
0 - 2
Liverpool

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Liverpool
Empate
Arsenal

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

